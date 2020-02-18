Как улучшить представление своего сайта в поиске?

Чем информативнее в результатах поиска представлен сайт, тем больше вероятность того, что пользователь выберет именно его. Улучшить отображение вашего сайта помогут элементы поисковой выдачи:

Специальные ответы

Специальные ответы — это элементы поисковой выдачи, которые отображаются в отдельном блоке: в полной версии сайта справа от результатов поиска, в мобильной версии — над или между ними.

Помимо основной информации, как правило, карточка специального ответа содержит дополнительную информацию. Какую именно — зависит от типа объекта. Например, в специальном ответе может быть добавлен контент вашего сайта или контактные данные вашей организации.

Сниппеты

Сниппет — это блок с описанием страницы сайта, который выводится в результатах поиска. Благодаря сниппету пользователь получает представление о странице или нужную информацию, не заходя на сайт.

Чем сниппет привлекательнее и информативнее, тем больше вероятность того, что ваш сайт получит больше внимания пользователей. Вы можете повлиять на внешний вид своего сниппета и сделать его гораздо привлекательнее для пользователей, добавив в него дополнительную информацию. Например, фото и цену товаров, контакты организации, фавиконку и другие данные.

Подробнее о специальных ответах и сниппетах читайте в нашем новом разделе «Представление в поиске».

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