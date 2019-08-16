Revenue-метрики для источников трафика и валидация покупок

С новыми фичами в AppMetrica станет проще сравнивать эффективность каналов привлечения пользователей, отслеживать реальные покупки внутри приложения и систематизировать выручку.

Окупается ли привлечение пользователей

Мы добавили revenue-метрики в отчёты по источникам трафика — User Acquisition и Remarketing. Это дополнение будет полезно трафик-менеджерам и retention-маркетологам — качество рекламных каналов теперь можно оценивать не только через количество конверсий, а напрямую через доход от пользователей.

Измерять эффективность каналов привлечения (партнёров, площадок, креативов) удобно благодаря исчерпывающему набору метрик, доступных в обоих отчётах по трафику:

ARPU (Average revenue per user) — ключевая метрика, которая показывает, сколько денег в среднем приносит один пользователь. С её помощью можно сравнить стоимость закупки трафика (CPI) с получаемым доходом. Также она позволит сравнить эффективность разных рекламных каналов или отдельных кампаний.

Число покупок — позволит сравнить количество других целевых действий и число успешно завершённых транзакций. Также это наглядная метрика для кампаний, в которых таргетом для партнёра является число оплаченных заказов от привлечённых пользователей.

Количество платящих пользователей — помимо того, что этот показетель отражает ёмкость разных каналов привлечения, он пригодится при расчёте в реферальных программах — когда оплата участникам идёт за новых пользователей, совершивших покупку.

Конверсия в покупку — покажет соотношение платящих и неплатящих пользователей, привлечённых из определённого источника.

Revenue — покажет доход на уровне канала/партнёра/кампании и даже креатива, что тоже поможет оценить эффективность размещений. Кроме того, с этой метрикой удобно ориентироваться в расчёте с рекламными партнёрами, которые работают по модели Revenue Share.

Как оптимизировать источники трафика

Используя простое уравнение, можно оценить, насколько эффективно расходуется рекламный бюджет, и оптимизировать закупку:

ARPU x Margin VS Cost Per Acquisition

Метрика APRU, умноженная на процент маржинальности, позволит сравнить чистый доход от пользователя с расходом на его привлечение.

В зависимости от разницы в уравнении можно либо понизить ставку по тем каналам, которые приводят менее прибыльных пользователей, либо увеличить бюджет на трафик, если вы видите более высокий доход с размещений.

Помимо оптимизации бюджета, с помощью отчёта можно выявить шаги для донастройки кампаний:

изменить креативы, которые не приносят реальных заказов;

отследить географию, в которой нет платежей, и отключить нерабочие геотаргетинги;

проверить, не откручивается ли кампания на неконверсионные устройства, например, старые модели телефонов.

Гостевой доступ к данным

К revenue-метрикам можно предоставить гостевой доступ, если вы собираетесь делиться данными с партнёрами или агентством. Нужно выбрать, какие показатели будут доступны партнёру — он сможет их просматривать и редактировать.

Подробнее об управлении доступом к приложению.

Поддержка валидации покупок

Вместе с обновлением отчётов в AppMetrica появилась проверка корректности платежей через магазины приложений. Наиболее полезной эта фича будет для игровых разработчиков — теперь проще выяснить, какая часть из нажавших на кнопку «купить» игроков действительно оплатила игровой инвентарь, а не воспользовалась чит-кодами. Валидация позволяет очистить статистику и показать только реально заработанные деньги. Для удобства в отчёте отображаются обе метрики дохода — общий и валидированный, их можно сравнить.

Для валидации платежей потребуется дополнительная настройка на стороне приложения и в интерфейсе AppMetrica. Подробнее в документации.

Мультивалютная конвертация

AppMetrica обрабатывает на входе 168 валют — от юаней до тугриков :) Вы сможете отследить доходы из подавляющего большинства стран, в которых может быть доступно приложение. Денежные показатели пересчитываются в одну из трех валют: рубли, доллары или евро по курсу конвертации. Выбирайте наиболее подходящую и оценивайте выручку так, как вам удобнее.

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Выгодного курса!

Команда AppMetrica