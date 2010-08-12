Ура!

На карте Украины произошли большие перемены.



Новые схемы



Новая карта Украины теперь включает 54 подробных схемы городов, 18 из которых появились только сегодня. Схемы почти всех уже имеющихся украинских городов значительно обновились, а территории областей стали существенно подробнее.



Список новых городов:

Александровск

Борисполь

Боярка

Бровары

Буча

Винники

Вишневое

Вознесенск

Вышгород

Горловка

Ирпень

Краматорск

Кременчуг

Кривой Рог

Макеевка

Никополь

Новомосковск

Смела



Поиск на украинском



Искать по карте Украины теперь можно как на русском, так и на украинском языке (раньше эта возможность была доступна только для 14 украинских городов). Так, например, вы сможете легко найти на карте улицы Квіткову, Вірменську или проспект Перемоги, а также населенные пункты Щастя, Кам’янку или Вільне. А чтобы по карте было проще ориентироваться, все названия улиц и городов обозначены и по-русски, и по- украински.







Маршруты



Маршруты можно строить по всей Украине – независимо от того, собираетесь вы в ближайший супермаркет или в турне по стране. Для этого во вкладке «Маршруты» укажите начальную и конечную точку пути — например, Грушки и Вишенки. Сервис работает в режиме бета-тестирования.







А если на карте вашего города есть карта пробок, вы можете прокладывать путь с учетом дорожной обстановки. Кстати, с сегодняшнего дня на карте Украины пробки показываются везде, где у Яндекса есть о них данные.



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Все возможности новой карты доступны как на веб-сервисе, так и в мобильном приложении Яндекс.Карты.



Для тех, кто использует уже использует API карт или только подумывает поставить карту на свой сайт – мы советуем обратить внимание на появившиеся возможности геокодирования адресов на украинском языке по всей Украине и сервиса маршрутизации. Расширенный функционал позволит вам создавать еще более привлекательные и полезные сервисы на основе Яндекс.Карт.

Команда Яндекс.Карт, покрыли картами всю Украину