Хорошая новость для автомобилистов Питера! Даже не одна, а две:);
Новость первая: в Санкт-Петербурге мы стартуем новый проект «Дорожные события». Теперь на карте с включенными пробками можно посмотреть текущие и будущие дорожные работы и перекрытия. Надеемся, эта информация будет полезна при планировании маршрута. Любителям ночных поездок также может быть интересна информация о разведении мостов; ее теперь тоже можно посмотреть на карте.
Вторая новость: сегодня начинается прямая трансляция с более чем 30 камер, установленных на улицах Питера. Многие камеры имеют поворотные механизмы и смотрят в нескольких направлениях по расписанию.
Удачи на дорогах!
Евгений Гребенников и команда Яндекс.Пробок
На карте Украины произошли большие перемены.
Новые схемы
Новая карта Украины теперь включает 54 подробных схемы городов, 18 из которых появились только сегодня. Схемы почти всех уже имеющихся украинских городов значительно обновились, а территории областей стали существенно подробнее.
Список новых городов:
Александровск
Борисполь
Боярка
Бровары
Буча
Винники
Вишневое
Вознесенск
Вышгород
Горловка
Ирпень
Краматорск
Кременчуг
Кривой Рог
Макеевка
Никополь
Новомосковск
Смела
Поиск на украинском
Искать по карте Украины теперь можно как на русском, так и на украинском языке (раньше эта возможность была доступна только для 14 украинских городов). Так, например, вы сможете легко найти на карте улицы Квіткову, Вірменську или проспект Перемоги, а также населенные пункты Щастя, Кам’янку или Вільне. А чтобы по карте было проще ориентироваться, все названия улиц и городов обозначены и по-русски, и по- украински.
Маршруты
Маршруты можно строить по всей Украине – независимо от того, собираетесь вы в ближайший супермаркет или в турне по стране. Для этого во вкладке «Маршруты» укажите начальную и конечную точку пути — например, Грушки и Вишенки. Сервис работает в режиме бета-тестирования.
А если на карте вашего города есть карта пробок, вы можете прокладывать путь с учетом дорожной обстановки. Кстати, с сегодняшнего дня на карте Украины пробки показываются везде, где у Яндекса есть о них данные.
----------
Все возможности новой карты доступны как на веб-сервисе, так и в мобильном приложении Яндекс.Карты.
Для тех, кто использует уже использует API карт или только подумывает поставить карту на свой сайт – мы советуем обратить внимание на появившиеся возможности геокодирования адресов на украинском языке по всей Украине и сервиса маршрутизации. Расширенный функционал позволит вам создавать еще более привлекательные и полезные сервисы на основе Яндекс.Карт.
Команда Яндекс.Карт, покрыли картами всю Украину
Чем ближе осень, тем длиннее пробки, и ситуация на дороге все больше интересует горожан. С сегодняшнего дня все, кто хотел бы показывать на своем сайте загруженность дорог, могут совершенно бесплатно встроить карту пробок Яндекса на свой ресурс. Это можно сделать с помощью API Яндекс.Карт, и некоторые уже так и поступили:
http://www.taxovik.ru/ – сервис строит маршруты с учетом пробок и оценивает стоимость проезда на такси;
http://www.otkudaikuda.ru/ – онлайн-гид по транспорту Рязани и сервис продажи электронных билетов;
http://car.ua/traffics/ – украинский автомобильный портал;
http://drivecar.com.ua/map.php – сайт взаимопомощи автолюбителей Украины;
http://www.idrive.kz/places – сообщество автомобилистов Казахстана и людей, которые мечтают ими стать;
http://myastana.kz/maps/citymap/ – портал для жителей Астаны и гостей города.
Карта пробок может понадобиться не только автомобильным, но и, например, новостным ресурсам или городским порталам. Возможно, кто-то захочет установить пробки на сайт компании — чтобы клиенты видели, что происходит на подъездах к офису. Тогда страница с контактной информацией вашего сайта будет выглядеть так же, как наша http://company.yandex.ru/contacts/redrose/.
Сейчас Яндекс.Пробки показывают загруженность дорог в 49 городах России и ближнего зарубежья. Данные нашего аналитического центра регулярно транслируются в новостных и специальных выпусках 24 радиостанций. Кроме того, с недавнего времени на карте Петербурга появились данные о дорожных событиях — например, ремонтных работах и перекрытиях дорог. Документацию об API Яндекс.Карт разработчики и владельцы сайтов могут найти на странице http://api.yandex.ru/maps/doc.
Зеленого света и свободной дороги!
Вадим Францев и команда API Яндекс.Карт