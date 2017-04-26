Блог Карт

Новые панорамы Чернобыля и Припяти на Яндекс.Картах
26 апреля 2017, 17:04

На Яндекс.Картах появились панорамы  зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Панорамомобиль объехал вокруг самой станции, сфотографировал улицы покинутого людьми города Припять, побывал в заброшенных сёлах, а также заснял Чернобыль, где сейчас живут работающие в зоне вахтовики.

Читайте подробности в блоге Яндекса.

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Новые Яндекс.Карты для Windows 10
28 декабря 2016, 14:04

Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты для Windows 10. Это универсальное приложение: оно работает на всех устройствах на этой платформе — смартфонах, планшетах и компьютерах.

Приложение содержит подробные карты России и многих зарубежных стран. Карты 1863 городов доступны в офлайн-режиме. Если заранее загрузить карту на устройство, то просматривать её и искать адреса и организации можно даже без доступа в интернет. Все карты в приложении — векторные, поэтому они не займут много места. Например, карта Москвы весит 159 мегабайт, а карта Санкт-Петербурга и Ленобласти — 261 мегабайт.

С помощью Яндекс.Карт легко найти нужное, будь то продуктовый магазин, круглосуточная аптека, кинотеатр или банкомат. Приложение покажет все подходящие организации на карте и о каждой сообщит подробности: часы работы, контакты, возможность оплаты картой, а в случае с кафе, барами и ресторанами — и средний чек. Окончательно определиться с выбором помогут фотографии и отзывы других посетителей.

До выбранного места можно построить маршрут — автомобильный, пешеходный или общественным транспортом. Автомобилистам Яндекс.Карты предложат путь в объезд пробок, а во время движения будут показывать подсказки — например, о предстоящих манёврах. Те, кто передвигается на общественном транспорте, с помощью Карт смогут узнать, какой автобус или троллейбус им нужен, где в него сесть и где — выйти.

Во многих городах Яндекс.Карты позволяют следить за общественным транспортом «вживую» — так же, как в приложении Яндекс.Транспорт. Можно уточнить, где сейчас находятся нужные автобус, троллейбус, трамвай или маршрутка и через сколько они прибудут на остановку.

Яндекс.Карты для Windows 10 можно загрузить в магазине Microsoft.

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На Яндекс.Картах спрятаны подарки (Квест завершён)
27 декабря 2016, 11:41

За несколько дней до Нового года часто случается что-нибудь необычное и интересное. На Яндекс.Картах, например, появились ёлки, вот такие:

Это не просто так — 27 и 28 декабря мы проводим квест. Задача проста: нужно отыскать на карте ёлку и сделать снимок экрана. Деревья выросли не повсюду — искать их стоит поблизости от городских достопримечательностей.

Кстати, удобно, что 3D-модели достопримечательностей на Яндекс.Картах выглядят почти как настоящие и очень заметны. А в мобильном приложении их можно ещё и осмотреть с разных сторон — и подобрать для снимка выигрышный ракурс.

Снимок экрана с ёлкой отправьте на 2017@yandex-team.ru. Автор каждого семнадцатого письма получит подарок — месячную подписку на Яндекс.Музыку. Особенно повезёт тем, чьё письмо окажется десятым или сотым — для них мы приготовили подписку на целый год. Подписка даёт доступ ко всей фонотеке без рекламы, позволяет загружать любимые треки в телефон и слушать музыку в более высоком качестве.

В день можно прислать только один снимок ёлки. А вот отправить два письма в разные дни не возбраняется — мы проведём отдельные розыгрыши. Вы даже можете использовать одну и ту же ёлку — но найти две разных будет интереснее.

Итоги подведём 29 декабря — и напишем каждому участнику.

Ждём первых писем!

Ёлки появились на карте Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы и Челябинска.
Каждый день мы разыгрываем 225 подписок на месяц и две годовых подписки. Полные условия акции здесь. Отправляя письмо на 2017@yandex-team.ru, вы соглашаетесь с ними.

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Новые панорамы Санкт-Петербурга, Красноярска и Норильска на Яндекс.Картах
23 декабря 2016, 14:57

Яндекс обновил панорамы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также городов Красноярского края.

В последний раз панорамы Санкт-Петербурга снимались в 2013 году — с тех пор город сильно изменился. В этом году панорамомобиль впервые проехал по всему Западному скоростному диаметру, Сосновому Бору и Мге, повторно сфотографировал многие районы Санкт-Петербурга и населённые пункты области.

В Ленинградской области панорамомобиль сфотографировал объекты, ранее не попадавшие в кадр — например, новые микрорайоны Гатчины и Сестрорецка. В Выборге можно полюбоваться видами с башни замка, а в Сосновом Бору — побродить по сказочным улочкам детского городка Андерсенград.

Летом 2016 года проходили съёмки панорам Красноярского края.  Панорамомобиль заново сфотографировал улицы Красноярска, а также побывал на севере края — в Норильске и Дудинке.

На снимках Красноярска теперь есть здания и сооружения, построенные за последние два года — именно столько прошло с последнего обновления панорам города. Это новые торговые центры, жилые новостройки — например, на Южном берегу и в микрорайоне Покровский, а также четвёртый мост через Енисей, открывшийся прошлой осенью.

Панорамы Норильска и Дудинки появились на Яндекс.Картах впервые. Снимки покажут, как выглядят аэропорт в Норильске и порт в Дудинке, позволят прогуляться по улицам и площадям обоих городов и осмотреть спортивные и культурные объекты: например, ледовый дворец в Кайеркане или самый северный в мире театр в Норильске.

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Новые панорамы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира и Смоленска на Яндекс.Картах
14 декабря 2016, 16:38

Яндекс.Карты обновили и дополнили панорамы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Смоленска, Ярославля, Владимира и Суздаля. Автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше побывал в городах осенью 2016 года.

На новых панорамах Екатеринбурга можно посмотреть на Ельцин Центр, пройтись по набережной Городского пруда, Октябрьской площади и пешеходному участку Красноармейской улицы.  

Также на новых снимках с высоким разрешением можно увидеть, например, реконструированный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде

набережную Днепра в Смоленске

Ярославский музей-заповедник 

памятник Владимиру Святославичу и архиепископу Феодору во Владимире

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Панорамы Третьяковской галереи на Яндекс.Картах
2 декабря 2016, 16:31

На Яндекс.Картах появились панорамы пяти московских площадок Третьяковской галереи в высоком качестве.  На них можно рассмотреть экспонаты музея — от «Троицы» Андрея Рублёва и «Девочки с персиками» Серова до «Чёрного квадрата» Малевича и полотен в мастерской Васнецова.

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Новые панорамы Кирова, Архангельска, Великого Новгорода и Пскова на Яндекс.Картах
23 ноября 2016, 15:49

Яндекс обновил панорамы КироваАрхангельска,  Новодвинска,  Великого Новгорода и Пскова, а также впервые опубликовали снимки Северодвинска. Панорамомобиль побывал в городах летом 2016 года и заново сфотографировал большинство районов. Новые панорамы охватывают более 230 километров улиц и дорог Кирова,  320 километров улиц и дорог Архангельской области, 122 километра улиц и дорог Великого Новгорода и 122 километра улиц и дорог Пскова.

На сервисе можно увидеть, например, палаты Меншикова в Пскове

Гостиный двор в Архангельске

набережную Вятки в Кирове

музей деревянного зодчества «Витославлицы»  в Великом Новгороде

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Яндекс.Карты опубликовали панорамы Эвереста
8 ноября 2016, 16:10

На Яндекс.Картах появились новые панорамы подъёма на Эверест. Они были сняты в мае 2016 года в ходе второй экспедиции Яндекса на высочайшую горную вершину Земли.

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Яндекс.Карты обновили панорамы Воронежа, Ульяновска, Оренбурга, Рязани, Тулы, Магнитогорска, Твери, Саранска и Тамбова
22 сентября 2016, 16:30

Яндекс.Карты обновили и дополнили панорамы сразу нескольких городов: Воронежа, Ульяновска, Оренбурга, Рязани, Тулы, Магнитогорска, Твери, Саранска и Тамбова, а также впервые опубликовали снимки Рузаевки и Щёкино. Теперь любой желающий может увидеть современный облик этих городов и устроить виртуальную прогулку по их улицам.

Съёмки новых панорам проходили летом этого года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть 224 километра улиц и дорог Магнитогорска, 384 километра улиц и дорог Саранска и Рузаевки, 426 километров улиц и дорог Твери, 469 километров улиц и дорог Рязани, 640 километров улиц и дорог Воронежа, 417 километров улиц и дорог Ульяновска, 302 километра улиц и дорог Тамбова, 532 километра улиц и дорог Тулы, а также 459 километров улиц и дорог Оренбурга.   

На новых снимках много интересного, например, стадион «Мордовия Арена» в Саранске  

Собор Александра Невского в Твери

Воронежский государственный театр оперы и балета

Магнитогорский государственный технический университет

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Новые панорамы Крыма на Яндекс.Картах
31 августа 2016, 13:50

Сегодня Яндекс обновил панорамы Крыма.  Панорамомобиль побывал на полуострове весной 2016 года и заново отснял все крупные города Крыма.  Кроме того, на Яндекс.Картах впервые появились панорамы прибрежных посёлков Кача, Мирный, Николаевка, Новофёдоровка, Черноморское и сёл Межводное, Оленевка и Штормовое. На новые панорамы попали не только города и посёлки, но и природные достопримечательности: солёные озёра, горы и скалы. Панорамомобиль проехал по крымским дорогам больше полутора тысяч километров и сделал 140 тысяч снимков.

На панорамах  можно увидеть, например, пляжи в Евпатории

Ливадийский дворец

терминалы А и B симферопольского аэропорта

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Новые панорамы Курска и Курской области на Яндекс.Картах
19 августа 2016, 14:49

Яндекс обновил и дополнил панорамы Курска. Также появилась возможность совершить виртуальную прогулку по двум городам Курской области - Железногорску и Курчатову. Съёмки новых панорам проходили в июле 2016 года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть в общей сложности более 400 километров улиц и дорог в Курске, Железногорске и Курчатове.

На сервисе появились снимки, например, спортивно-концертного комплекса

памятника Пушкину у драмтеатра

памятника «Мирный атом» в Курчатове

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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На Яндекс.Картах опубликованы новые панорамы двух областей: Калининградской и Белгородской
5 августа 2016, 14:44

На панорамах Яндекса появились курортные посёлки Куршской косы, шесть городов Калининградской области: Гвардейск, Гурьевск, Неман, Светлый, Советск и Черняховск и три города Белгородской области: Старый Оскол, Губкин и Строитель. Обновлены также снимки Белгорода, Калининграда, Светлогорска, Пионерского, Зеленоградска, Балтийска и Янтарного.

Съёмки проводились в апреле и мае этого года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть 469 км улиц и дорог Калининградской области и 458 км улиц и дорог Белгородской области.

На новых снимках с высоким разрешением много интересного, например:

Побережье Куршской косы

Фридрихсбургские ворота в Калининграде

Концертный комплекс «Янтарь-холл» в Светлогорске

Дворец торжеств в Старом Осколе

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Новые панорамы Липецка на Яндекс.Картах
26 июля 2016, 16:09

Яндекс обновил и дополнил панорамы Липецка и двух туристических центров Липецкой области – городов Елец и Задонск. Теперь любой желающий может увидеть современный облик городов и побывать в новых районах.

Съёмки проходили в мае 2016 года. Всего было сделано более 15 тысяч новых фотографий, из которых получилось 3,8 тысяч панорам. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть в общей сложности 491 км улиц и дорог Липецкой области.

На сервисе появились снимки, например, новостроек на улице Плеханова в Липецке

Вознесенского собора в Ельце

Музея елецкого кружева

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Виджет Яндекс.Карт для вашего сайта в один клик
29 июня 2016, 17:19

Мы запустили новый сервис, позволяющий буквально в один клик получить интерактивную карту для вставки на сайт, в блог или мобильное приложение, даже не имея навыков программирования.

Ищите необходимые типы объектов и стройте маршруты прямо на Яндекс.Картах, потом откройте блок "Поделиться" и получите готовый код на основе текущего состояния карты.

Постройте маршрут на любом виде транспорта или задайте только пункт назначения, чтобы ваши пользователи могли сами выбрать, откуда начать движение. Точки маршрута появятся на встраиваемой карте так, как вы их задали, а конкретный путь будет всегда проложен в соответствии с реальной дорожной ситуацией.

Найдите свою организацию, чтобы показать пользователям все необходимые детали прямо на карте. А если вашей организации еще нет на Яндекс.Картах, вы можете добавить её через Справочник.

Также вы можете предзадать поисковый запрос, и тогда на карте будут всегда доступны наиболее актуальные результаты.

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Новые легкие Яндекс.Карты с поиском в офлайне для iOS и Android
29 марта 2016, 14:12

Сегодня мы обновили Яндекс.Карты для iOS и Android. Теперь поиск в приложении работает даже без доступа в сеть. Это пригодится, если на мобильном счету вдруг кончились деньги или вы оказались в роуминге или в месте, где нет сигнала сотовой сети.

В офлайн-режиме можно искать адреса, топонимы и организации: кафе, магазины, банкоматы, аптеки, АЗС и так далее. Карты не только покажут, где находится организация, но и сообщат подробности: часы работы и телефон. Если вы ищете гостиницу, приложение укажет примерную стоимость номеров, а если ресторан — то средний чек. И всё это — без интернета: необходимо лишь заранее сохранить на устройство карту нужного города или региона.


Просмотр информации об организациях в офлайн-режиме

Несмотря на то, что у офлайн-карты теперь больше возможностей, весить она стала гораздо меньше. Скажем, карта Москвы занимает всего 144 МБ вместо 1,9 ГБ, а карта Питера и Ленобласти — 231 МБ вместо 3,2 ГБ. Сделать карту легче удалось за счёт перехода на новый формат: вместо растровых карт в приложении используются векторные. Особенность векторной графики — возможность масштабировать картинку без потери качества; благодаря этому не нужно сохранять несколько вариантов одной и той же карты в разных масштабах.

Сохранение карты

Наконец, мы добавили в приложение несколько функций, которые упрощают работу с картой. Во-первых, угол наклона карты можно менять — для этого достаточно провести двумя пальцами по экрану. Это поможет, например, сориентироваться на улице, по которой вы собираетесь пройти или проехать. А во-вторых, названия улиц теперь видны всегда — даже если в Картах включены пробки или проложен маршрут.

Загрузить новые Яндекс.Карты можно в App Store и Google Play. При обновлении приложения карты, сохранённые в память ранее, будут удалены. Вам потребуется скачать их ещё раз — зато в результате свободного места на устройстве будет гораздо больше.

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Карты для печати в высоком разрешении
11 марта 2016, 12:31

Мы обновили Конструктор карт. Теперь созданные в нём карты легко превратить из онлайновых в офлайновые. Достаточно сохранить готовую карту на Яндекс.Диске и напечатать — на домашнем принтере или в типографии.

Конструктор сохраняет карту в виде JPG- или PNG-файла. Пользователь сам выбирает нужные формат и разрешение — от 96 до 300 точек на дюйм. Получается качественное, готовое к печати изображение. Карту можно добавить в брошюру или буклет, разместить на стенде или, например, использовать как принт для кружек или футболок.

Конструктор карт — это бесплатный инструмент, который позволяет создавать собственные карты на основе Яндекс.Карт. Например, музейный комплекс может отметить на такой карте рекомендуемые маршруты для посетителей, а интернет-магазин — адреса пунктов выдачи товаров.

Подробнее о Конструкторе читайте в блоге Яндекса: https://yandex.ru/blog/company/karty-v-ruki

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Новые Яндекс.Карты для Android
10 февраля 2016, 14:20

Сегодня мы обновили приложение Яндекс.Карт для Android. В нём появились фильтры для выбора организаций, фотографии мест и синхронизация избранного с maps.yandex.ru и мобильными приложениями для устройств на iOS и Android. Кроме того, мы полностью переделали интерфейс приложения, особенно это заметно при работе с маршрутами. Посмотрите сами — скачать новые Карты для Android можно в Google Play.

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Новые панорамы Москвы и Московской области на Яндекс.Картах
22 декабря 2015, 16:28

Сегодня Яндекс.Карты значительно обновили и дополнили панорамы Москвы и Московской области. Теперь на сервисе появилось еще больше интересных мест, которые можно посмотреть, не выходя из дома - например, панорамный вид с Москвы-реки на Краснопресненскую набережную



интерьерные панорамы Политехнического музея на ВДНХ



В последний раз съёмки панорам Москвы проходили в 2013 году. С тех пор город сильно изменился, например, открыли развязку на пересечении шоссе Энтузиастов с Северо-Восточной хордой



провели реконструкцию Мясницкой улицы




открыли новую эстакаду на Новорязанском шоссе и станцию метро "Котельники"



Много нового и на панорамах Московской области. Заново сфотографировали территории Подмосковья и впервые сняли ещё девять городов Московской области: Шатуру, Рошаль, Лосино-Петровский, Старую Купавну, Электроугли, Краснозаводск, ПересветХотьково и Озёры, а также многие посёлки.


Съёмки проходили с мая по ноябрь 2015 года. Чтобы получить 280 тысяч новых панорам, понадобилось свыше миллиона снимков. Сейчас на панорамах можно увидеть в общей сложности 18 тысяч километров улиц и дорог Москвы и Подмосковья.

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Новые Яндекс.Карты для iOS
24 ноября 2015, 14:32

Сегодня мы обновили Яндекс.Карты для iOS. Это самое крупное обновление приложения за последнее время. Мы улучшили поиск организаций, добавили фотографии мест и отзывы пользователей. Теперь Яндекс.Карты можно использовать как путеводитель по заведениям любого рода — от заправок до ресторанов.


Читайте подробности в блоге Яндекса.

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Новые панорамы Томска, Кемерова и Новокузнецка
18 ноября 2015, 13:55

Яндекс обновил панорамы Томска, Кемерова, Новокузнецка и впервые опубликовал на Картах виды Прокопьевска. На новых снимках высокого разрешения можно увидеть, как города выглядят сегодня: полюбоваться старинными улочками и изучить новые жилые районы.
Съёмки новых панорам Томска проходили в июле 2015 года, а панорам Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска – в августе 2015 года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть в общей сложности 290 км улиц и дорог Томска и свыше 620 километров улиц и дорог Кемеровской области.
На сервисе появились снимки, например, новостроек на улице Архитекторов в Томске


Обновлённого аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерово


Собора Рождества Христова в Новокузнецке


Театральной площади Прокопьевска


Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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