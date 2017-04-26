За несколько дней до Нового года часто случается что-нибудь необычное и интересное. На Яндекс.Картах, например, появились ёлки, вот такие:
Это не просто так — 27 и 28 декабря мы проводим квест. Задача проста: нужно отыскать на карте ёлку и сделать снимок экрана. Деревья выросли не повсюду — искать их стоит поблизости от городских достопримечательностей.
Кстати, удобно, что 3D-модели достопримечательностей на Яндекс.Картах выглядят почти как настоящие и очень заметны. А в мобильном приложении их можно ещё и осмотреть с разных сторон — и подобрать для снимка выигрышный ракурс.
Снимок экрана с ёлкой отправьте на 2017@yandex-team.ru. Автор каждого семнадцатого письма получит подарок — месячную подписку на Яндекс.Музыку. Особенно повезёт тем, чьё письмо окажется десятым или сотым — для них мы приготовили подписку на целый год. Подписка даёт доступ ко всей фонотеке без рекламы, позволяет загружать любимые треки в телефон и слушать музыку в более высоком качестве.
В день можно прислать только один снимок ёлки. А вот отправить два письма в разные дни не возбраняется — мы проведём отдельные розыгрыши. Вы даже можете использовать одну и ту же ёлку — но найти две разных будет интереснее.
Итоги подведём 29 декабря — и напишем каждому участнику.
Ждём первых писем!
Ёлки появились на карте Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы и Челябинска.
Каждый день мы разыгрываем 225 подписок на месяц и две годовых подписки. Полные условия акции здесь. Отправляя письмо на 2017@yandex-team.ru, вы соглашаетесь с ними.