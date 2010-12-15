Наш сервис активно развивается, и для его ещё более активного развития нам нужны новые участники команды.

Мы постоянно ищем активных, талантливых и профессиональных людей, способных влиться в ряды Яндекса и работать над крупным и достаточно популярным картографическим сервисом.

На сегодня, мы предлагаем несколько вакансий в команде Карт:

Посмотрите, возможно, вас или ваших знакомых эти вакансии заинтересуют.

Ваши Яндекс.Карты

Растём!