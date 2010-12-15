Блог Карт

декабрь 2010
В поисках новых талантов
15 декабря 2010, 15:04

Наш сервис активно развивается, и для его ещё более активного развития нам нужны новые участники команды.

Мы постоянно ищем активных, талантливых и профессиональных людей, способных влиться в ряды Яндекса и работать над крупным и достаточно популярным картографическим сервисом.

На сегодня, мы предлагаем несколько вакансий в команде Карт:

Посмотрите, возможно, вас или ваших знакомых эти вакансии заинтересуют.

Ваши Яндекс.Карты

Растём!

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вакансии
Дорожные камеры в Ростове-на-Дону
16 декабря 2010, 19:02

Мы продолжаем расширять покрытие сервиса Дорожные камеры на картах Яндекса. До недавнего времени движение в городе в прямом эфире можно было увидеть в Москве, Питере, Киеве и Екатеринбурге.

Сегодня мы начинаем трансляцию с улиц Ростова-на-Дону.

Пока установлено 7 камер. Но останавливаться на этом мы, конечно, не будем:) Число камер будет расти как в этих городах, так и в абсолютно новых.

Следите за анонсами:)

Команда Яндекс.Пробок

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Новые спутниковые снимки: 160 городов
17 декабря 2010, 15:29
Новые спутники 160 прекрасных мест России, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии!Сервис Яндекс.Карты пополнился новыми спутниковыми снимками высокого разрешения сразу на 160 городов, а также крупных посёлков и станиц России, Украины, Казахстана, Эстонии, Латвии и Литвы.

Впервые на сервисе появились спутниковые снимки таких региональных центров как Красноярск, Йошкар-Ола, Владикавказ и Сыктывкар. Новые снимки теперь есть и для таких знаменитых мест, как Соловки, Валаам, Тобольск, Великий Устюг, Красная Поляна, Юрьев-Польский, Нарва и Ивангород.

Полный список новых снимков можно посмотреть здесь.

Сегодня же обновлены карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга и Волгограда. В рамках обновления добавлены новые карты для 19 городов Ленинградской области и карта уральского города Берёзовский.

Владивосток - строительство моста через бухту Золотой Рог

 
Тобольск - единственный в Сибири каменный кремль (XVII-XVIII вв.)

Даугавпилс - Крепость Динабург (XIX в.)

Каунас - Старый город, со средневековой планировкой и старинными зданиями

Юрьев-Польский - Кремль c валами XII века и Георгиевским собор XIII века, памятник Владимиро-Суздальской Руси

Соль-Илецк - Соленые озера Соль-Илецкого курорта

Красная Поляна - спортивно-туристический комплекс "Горная Карусель". Олимпийский объект

Карпинск - лесные пожары на Среднем Урале летом 2010 года

Чернобыль - Чернобыльская АЭС, печальный памятник техническим экспериментам

Усть-Илимск - Усть-Илимский лесопромышленный комбинат, живописная композиция из лесопилок
 
Примечательно, что совсем рядом на снимках оказались самый маленький город России, Магас (население 400 человек) и самый большой не-город, станица Орджоникидзевская (население 65 000 человек).
И ещё совпадение – появились снимки двух знаменитых объектов, изображенных на российских денежных купюрах:

Приглашаем всех желающих на Народную карту - рисовать по новым спутниковым снимкам.


Яндекс.Карты. Больше новых снимков!

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спутники,карты
Панорамы всех городов-миллионников России на Яндекс.Картах
21 декабря 2010, 12:04
58 городов!

На Яндекс.Картах опубликованы панорамы улиц Новосибирска, Омска, Уфы, Волгограда, Воронежа, Саратова и Мурманска. Теперь на нашем сервисе доступны панорамы всех городов России с населением свыше миллиона человек.

Среди прочих обновлений мы припасли подарок жителям Новосибирска - это панорамы, снятые прямо в знаменитом Новосибирском зоопарке.

Вместе с крупными городами сняты и опубликованы панорамы их спутников: Бердска и Оби возле Новосибирска; Волжского у Волгограда; Энгельса у Саратова, а также Колы у Мурманска.
Всего на Яндекс.Картах есть панорамы 58 городов и курортов России и Украины.

Следите за обновлениями!

Команда Яндекс.Карт

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панорамы