Наш сервис активно развивается, и для его ещё более активного развития нам нужны новые участники команды.
Мы постоянно ищем активных, талантливых и профессиональных людей, способных влиться в ряды Яндекса и работать над крупным и достаточно популярным картографическим сервисом.
На сегодня, мы предлагаем несколько вакансий в команде Карт:
- Менеджер проектов (интерфейсы, Народная карта, Панорамы и другие проекты)
- Менеджер по маркетингу
- Комьюнити-менеджер Народной карты
- Разработчк C++
- Стажер-разработчик
- Инженер по тестированию
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Ваши Яндекс.Карты
Растём!