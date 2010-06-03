Блог Карт

июнь 2010
Новые спутниковые снимки 70 городов
3 июня 2010, 14:18

Мы продолжаем расширять географию покрытия Яндекс.Карт качественными спутниковыми изображениями. Сегодня были добавлены новые и обновленные снимки 70-и городов России, Украины, Казахстана и Беларуси.

Примерно так выглядит теперь спутниковое покрытие :

 

В качестве приятного бонуса мы подготовили видео, где можно увидеть как прямо "на ваших глазах" появляется на Народной карте Калуга.


Полный список добавленных спутниковых снимков можно ниже

Алапаевск
Анадырь
Архипо-Осиповка
Бийск
Валдай
Выборг
Горно-Алтайск
Дубна, Кимры
Екатеринбург + окрестные города
Зеленодольск + Волжск и Свияжск
Истринское водохранилище 
Каменск-Уральский
Кинешма
Киселёвск
Кубинка
Кумертау
Лабытнанги
Лангепас
Лодейное поле
Мегион
Мелеуз
Невинномысск
Нижний Новгород + Кстово
Новосибирск + Бердск, Обь
Обнинск, Боровск, Балабаново и др.
Петрозаводск
Плесецк, Мирный
Подпорожье
Приморск
Салават, Ишимбай
Санкт-Петербург (восточные районы)
Санкт-Петербург (западные районы)
Санкт-Петербург (северные районы)
Селигер
Семенов
Серов
Смоленск
Советская Гавань
Стрежевой
Сургут
Уренгой
Чита
Шлиссельбург
Электрогорск
Югорск
Южноуральск
Якутск

 

УКРАИНА:

 
Донецк
Запорожье
Ивано-Франковск
Николаевка
Одесса + Ильичевск
Севастополь
Умань
Энергодар

 

КАЗАХСТАН:

 
Актау
Балхаш
Кзылорда
Талдыкорган
Тараз
Туркестан
Усть-Каменогорск
Шымкент

 

БЕЛОРУССИЯ:

 
Барановичи 



УЗБЕКИСТАН:
 
Ташкент
 

 

Команда Народной карты

6 комментариев
народная карта,спутниковые снимки
Новый интерфейс панорам на Яндекс.Картах
10 июня 2010, 16:05

Сегодня мы серьезно обновили интерфейс панорам на Яндекс.Картах:

  • Панорамы теперь занимают большую часть экрана. По умолчанию пользователь видит под панорамой большую полосу с картой, но при желании может уменьшить ее до размера мини-карты (или вообще свернуть). Это будет особенно удобно владельцам нетбуков.

     

    Таким образом, каждый пользователь (в зависимости от размера экрана и предпочтений) может выбрать то представление, которое ему удобнее. А мы это запомним и в следующий раз откроем опять в том же виде.

  • Для удобства навигации мы добавили возможность таскать бинокль по карте. Если вы хотите открыть панораму в другом месте – вы можете просто перетащить туда бинокль. Также, чтобы перемещаться по панорамам можно было быстрее, мы добавили возможность перехода через несколько панорам. Курсор при приближении к зеленой линии улицы теперь превращается в специальную стрелочку, клик по которой перенесет вас на ближайшую к клику панораму. Таким образом, вы можете теперь пройти улицу в ускоренном режиме - в 3-4 раза быстрее :)

  • Для тех, кто хочет посмотреть на конкретный дом на карте, но не может сориентироваться, куда поворачивать панораму, мы добавили возможность управлять направлением просмотра прямо с карты. На подробных масштабах карты у бинокля появляется специальная «точка», зацепившись за которую можно повернуть панораму в нужную вам сторону.

 

Желаем вам приятного просмотра!

 

Яндекс.Карты, познавайте мир вместе с нами!

1 комментарий
Печатайте панорамы вместе с картой!
11 июня 2010, 16:52

Кстати, эксклюзивно для читателей блога Карт хотим рассказать о еще одной новой возможности наших панорам . Теперь если при просмотре панорам, воспользоваться функцией "печать" - вы сможете расспечатать панораму вместе с картой.

 

Вот как это выглядит:

Желаем вам не заблудиться! :)

 

2 комментария
панорамы
Новинки и обновления на Я.Картах
17 июня 2010, 16:10

Сегодня на Яндекс.Картах появилась карта города Калуги. Теперь жители этого города смогут легко найти, где находится нужный им дом, найдя заранее его Яндекс.Картах, или же сориентироваться на местности с помощью мобильного приложения.

 

Театральная площадь в Калуге

Кстати, вместо традиционного спутникового снимка города доступна аэрофотосъемка: можно разглядеть ракету рядом с музеем истории космонавтики, или Свято-Троицкий кафедральный собор, ну или собственный дом.

Не остались без внимания и другие города, карты которых уже давно есть на нашем сервисе: сегодня мы существенно обновили карты Тулы и Рязани.


По замечаниям от пользователей были доработаны карты Выборга, Гатчины, Луги и Саранска. Спасибо всем, кто нам помог  в актуализации наших карт!


Яндекс.Карты, следим за состоянием местности

6 комментариев
Скриншоты с видеокамер в Москве
22 июня 2010, 19:28

Для видеокамер, доступных на Яндекс.Картах в Москве, мы добавили возможность посмотреть скриншоты, в случае, если камера умеет поворачиваться. Теперь для любого ракурса доступно изображение - либо видео, либо фотография по состоянию на 5-10 минут назад.

 

3 комментария
видеокамеры,удобно,полезное
API Яндекс.Карт теперь "ВКонтакте"
23 июня 2010, 20:22

Нас неоднократно спрашивали о возможности использования API Яндекс.Карт для приложений популярной социальной сети «ВКонтакте». До сегодняшнего дня этого нельзя было сделать, не нарушая условия обоих сервисов -- не использовать ссылки на внешние ресурсы (требование для приложений ВКонтакте) и не удалять ссылку на Условия использования в API Яндекс.Карт. 

Теперь мы рады объявить, что появилась возможность встраивать карту в приложения «ВКонтакте». При разработке приложения с API Карт необходимо подключить модуль, который исправляет ссылку на условия использования и ссылается на соответствующий текст на странице «ВКонтакте».

 

Пример приложения с картой: «Карта друзей» -- на ней можно увидеть карту с городами и метками с числом друзей из этого города.

 

Кроме этого, следует отметить, что и в самой соцсети появилась карта: во Встречах теперь можно увидеть, где проходит назначенная встреча или назначить встречу, указав место на карте.

 

Подробнее о нашем API можно прочитать на промосайте, о модуле для разработчиков -- в документации.

Если же у вас остались вопросы по разработке приложений с API Яндекс.Карт, их можно задать в клубе разработчиков.

 

Яндекс.Карты

3 комментария