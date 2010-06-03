Сегодня на Яндекс.Картах появилась карта города Калуги. Теперь жители этого города смогут легко найти, где находится нужный им дом, найдя заранее его Яндекс.Картах, или же сориентироваться на местности с помощью мобильного приложения.

Театральная площадь в Калуге

Кстати, вместо традиционного спутникового снимка города доступна аэрофотосъемка: можно разглядеть ракету рядом с музеем истории космонавтики, или Свято-Троицкий кафедральный собор, ну или собственный дом.

Не остались без внимания и другие города, карты которых уже давно есть на нашем сервисе: сегодня мы существенно обновили карты Тулы и Рязани.



По замечаниям от пользователей были доработаны карты Выборга, Гатчины, Луги и Саранска. Спасибо всем, кто нам помог в актуализации наших карт!



Яндекс.Карты, следим за состоянием местности

