Мы продолжаем расширять географию покрытия Яндекс.Карт качественными спутниковыми изображениями. Сегодня были добавлены новые и обновленные снимки 70-и городов России, Украины, Казахстана и Беларуси.
Примерно так выглядит теперь спутниковое покрытие :
В качестве приятного бонуса мы подготовили видео, где можно увидеть как прямо "на ваших глазах" появляется на Народной карте Калуга.
Полный список добавленных спутниковых снимков можно ниже
Анадырь
Архипо-Осиповка
Бийск
Валдай
Выборг
Горно-Алтайск
Дубна, Кимры
Екатеринбург + окрестные города
Зеленодольск + Волжск и Свияжск
Истринское водохранилище
Каменск-Уральский
Кинешма
Киселёвск
Кубинка
Кумертау
Лабытнанги
Лангепас
Лодейное поле
Мегион
Мелеуз
Невинномысск
Нижний Новгород + Кстово
Новосибирск + Бердск, Обь
Обнинск, Боровск, Балабаново и др.
Петрозаводск
Плесецк, Мирный
Подпорожье
Приморск
Салават, Ишимбай
Санкт-Петербург (восточные районы)
Санкт-Петербург (западные районы)
Санкт-Петербург (северные районы)
Селигер
Семенов
Серов
Смоленск
Советская Гавань
Стрежевой
Сургут
Уренгой
Чита
Шлиссельбург
Электрогорск
Югорск
Южноуральск
Якутск
Донецк
Запорожье
Ивано-Франковск
Николаевка
Одесса + Ильичевск
Севастополь
Умань
Энергодар
Актау
Балхаш
Кзылорда
Талдыкорган
Тараз
Туркестан
Усть-Каменогорск
Шымкент
УЗБЕКИСТАН:
Ташкент
Команда Народной карты