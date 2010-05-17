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май 2010
Поволжье и Южный Урал – на панорамах Яндекс.Карт
17 мая 2010, 13:19

Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы четырех региональных столиц России. Теперь вы можете посмотреть:

  • Нижний Новгород – в прошлом княжескую, позже торговую столицу, «карман России», город над Волгой и Окой, центр Приволжского федерального округа.
  • Казань – древнюю ханскую столицу, главный город Татарстана, культурный центр Поволжья.
  • Самару – запасную столицу Советского Союза во время войны, место эвакуации правительственных учреждений, главный город Жигулей (и «Жигулёвского» пива!).
  • Челябинск – одну из промышленных столиц России, главный город Южного Урала.


Вот как выглядят главные площади всех четырех городов:


Обязательно посмотрите на кремли Казани и Нижнего Новгорода – две мощные  крепости ХVI века, сохранившие древние стены, башни, соборы.


Казанский кремль и мечеть Кул Шариф.

В заключение – небольшая подборка одиннадцати самых красивых (на наш вкус) видов каждого из городов.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Посмотрите на панорамы этих городов и вы захотите туда съездить!


Команда Яндекс.Карт, показываем мир!


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API Яндекс.Карт версия 1.1.10
27 мая 2010, 22:49
Новая версия API Яндекс.Карт

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.

Добавлено:

  • Возможность задать пользовательский размер стороны тайла.
  • Добавлен метод YMaps.Layer.getTileDataSource, возвращающий указатель на источник данных для тайлов слоя.
  • В класс YMaps.Layer добавлена опция zIndex, позволяющая управлять наложением слоев.
  • В класс YMaps.Map добавлена опция propagateEvents, позволяющая управлять распространением DOM-событий, возникающих в карте.
  • В элемент управления YMaps.SearchControl добавлена опция prefLang, позволяющая задавать предпочитаемый язык результатов поиска.
  • В список опций режима редактирования графических объектов YMaps.GraphicsEditingOptions добавлены опции vertexLockedLayout, vertexLayout, edgeLayout, позволяющие задавать внешний вид меток в режиме редактирования.
  • Методы YMaps.SearchControl.collapse и YMaps.SearchControl.expand, позволяющие, соответственно, сворачивать и разворачивать панель результатов поиска в элементе управления YMaps.SearchControl. Метод YMaps.SearchControl.isExpanded позволяет определять свернута ли в текущий момент панель результатов поиска или нет.
  • В класс YMaps.ToolBarButton добавлена опция конструктора shown, позволяющая скрывать/показывать кнопки в элементе управления "Тулбар".
  • В класс YMaps.Placemark добавлены опции zIndex, zIndexActive, zIndexDrag, zIndexHover, zIndexShadow, позволяющие управлять наложением меток в различных режимах.
  • В классы YMaps.Polygon и YMaps.Polyline добавлена опция zIndex, позволяющая управлять взаимным наложением ломаных линий и многоугольников.

Исправлено:

  • Исключение при удалении с карты элемента управления YMaps.SmallZoom.
  • Ошибка, из-за которой элемент управления YMaps.SmallZoom не обрабатывал опцию smooth.
  • Для браузера Microsoft Internet Explorer: исключение, возникавшее при попытке создания графических объектов до события window.onload.
  • Для Mozilla Firefox 3.6: размеры всплывающей подсказки рассчитывались неверно.
  • Для Opera 9.27: размеры подсказок инструмента "Линейка" рассчитывались неверно.
  • Ошибка в вычислении координат событий мыши на веб-страницах, где указан DOCTYPE и у элемента body задан атрибут border.
  • Возможность возникновения исключения при подключении API с опцией loadByRequire и вызове YMaps.load до определения document.body
  • Ошибка, из-за которой при подключении API c опцией loadByRequire класс YMaps.jQuery.boxModel возвращал undefined.

Изменено:

  • Повышена производительность при редактировании графических объектов с большим количеством точек.


Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.

Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.

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Оверзум и другие изменения
27 мая 2010, 22:50

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