Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы четырех региональных столиц России. Теперь вы можете посмотреть:
- Нижний Новгород – в прошлом княжескую, позже торговую столицу, «карман России», город над Волгой и Окой, центр Приволжского федерального округа.
- Казань – древнюю ханскую столицу, главный город Татарстана, культурный центр Поволжья.
- Самару – запасную столицу Советского Союза во время войны, место эвакуации правительственных учреждений, главный город Жигулей (и «Жигулёвского» пива!).
- Челябинск – одну из промышленных столиц России, главный город Южного Урала.
Вот как выглядят главные площади всех четырех городов:
- площадь Куйбышева в Самаре (самая большая в России),
- площадь Свободы в Казани,
- площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде,
- площадь Революции в Челябинске.
Обязательно посмотрите на кремли Казани и Нижнего Новгорода – две мощные крепости ХVI века, сохранившие древние стены, башни, соборы.
Казанский кремль и мечеть Кул Шариф.
В заключение – небольшая подборка одиннадцати самых красивых (на наш вкус) видов каждого из городов.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Посмотрите на панорамы этих городов и вы захотите туда съездить!
Команда Яндекс.Карт, показываем мир!