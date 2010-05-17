Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы четырех региональных столиц России. Теперь вы можете посмотреть:

Нижний Новгород – в прошлом княжескую, позже торговую столицу, «карман России», город над Волгой и Окой, центр Приволжского федерального округа.

Казань – древнюю ханскую столицу, главный город Татарстана, культурный центр Поволжья.

Самару – запасную столицу Советского Союза во время войны, место эвакуации правительственных учреждений, главный город Жигулей (и «Жигулёвского» пива!).

Челябинск – одну из промышленных столиц России, главный город Южного Урала.



Вот как выглядят главные площади всех четырех городов:



Обязательно посмотрите на кремли Казани и Нижнего Новгорода – две мощные крепости ХVI века, сохранившие древние стены, башни, соборы.





Казанский кремль и мечеть Кул Шариф.



В заключение – небольшая подборка одиннадцати самых красивых (на наш вкус) видов каждого из городов.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Посмотрите на панорамы этих городов и вы захотите туда съездить!





Команда Яндекс.Карт, показываем мир!

