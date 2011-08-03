Завтра мы начинаем съемку панорам городов с воздуха. Это значит, что в скором времени на Яндекс.Картах вы сможете не только совершать уже полюбившиеся пешие виртуальные прогулки по городам, но и рассматривать городские достопримечательности с высоты птичьего полета.

Завтра мы начинаем съемку панорам городов с воздуха. Это значит, что в скором времени на Яндекс.Картах вы сможете не только совершать уже полюбившиеся пешие виртуальные прогулки по городам, но и рассматривать городские достопримечательности с высоты птичьего полета.

Съемка панорам проходит на высоте 150-200 метров с помощью пяти специальных фотокамер, установленных на дирижабле. Дирижабль Яндекса – крупнейший (длина – 12 м, объем – 57 куб. м) беспилотный радиоуправляемый дирижабль в России. Аналогичные модели используют для научных исследований в NASA и Оксфордском университете.

Дирижабль уже отправился в свое «турне» по городам и ранним утром 4 августа поднимется в небо над Уфой. Помешать ему способна только плохая погода. На карте можно посмотреть район съемок, а также то, какие достопримечательности планируется снимать:

Уфа – это первый, но не единственный город на пути дирижабля. Чтобы узнать, какой город будет следующим, подпишитесь на блог или твиттер Яндекс.Карт – там мы будем публиковать последние новости.

А еще мы собираем коллекцию фотографий нашего дирижабля и предлагаем вам тоже поучаствовать в фотоохоте. Если вам удалось поймать дирижабль в объектив фотокамеры, загрузите получившиеся фото на Яндекс.Фотки, пометив их тэгом «дирижабль Яндекса».

Яндекс.Карты, к полету готовы!