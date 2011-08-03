Блог Карт

август 2011
Улыбайтесь – сейчас вылетит дирижабль!
3 августа 2011, 15:53

Завтра мы начинаем съемку панорам городов с воздуха. Это значит, что в скором времени на Яндекс.Картах вы сможете не только совершать уже полюбившиеся пешие виртуальные прогулки по городам, но и рассматривать городские достопримечательности с высоты птичьего полета.

Завтра мы начинаем съемку панорам городов с воздуха. Это значит, что в скором времени на Яндекс.Картах вы сможете не только совершать уже полюбившиеся пешие виртуальные прогулки по городам, но и рассматривать городские достопримечательности с высоты птичьего полета.

Съемка панорам проходит на высоте 150-200 метров с помощью пяти специальных фотокамер, установленных на дирижабле. Дирижабль Яндекса – крупнейший (длина – 12 м, объем –  57 куб. м) беспилотный радиоуправляемый дирижабль в России. Аналогичные модели используют для научных исследований в NASA и Оксфордском университете.

Дирижабль уже отправился в свое «турне» по городам и ранним утром 4 августа поднимется в небо над Уфой. Помешать ему способна только плохая погода. На карте можно посмотреть район съемок, а также то, какие достопримечательности планируется снимать:

Уфа – это первый, но не единственный город на пути дирижабля. Чтобы узнать, какой город будет следующим, подпишитесь на блог или твиттер Яндекс.Карт – там мы будем публиковать последние новости.

А еще мы собираем коллекцию фотографий нашего дирижабля и предлагаем вам тоже поучаствовать в фотоохоте. Если вам удалось поймать дирижабль в объектив фотокамеры, загрузите получившиеся фото на Яндекс.Фотки, пометив их тэгом «дирижабль Яндекса».

Яндекс.Карты, к полету готовы!

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панорамы
Здания Киева на фотографиях
8 августа 2011, 14:48
Сегодня мы выложили 31 тысячу фотографий зданий Киева на Яндекс.Карты. Это значит, что теперь на картах можно посмотреть, как выглядит львиная доля зданий украинской столицы.

Если какое-то здание (в любом городе, для которого есть подробная схема) еще не сфотографировано, а вы хотели бы, чтобы оно появилось на Картах, добавьте фото самостоятельно. А можно и не одно – с разных ракурсов.

Если вы владелец большой базы геопривязанных фотографий зданий по вашему городу или стране, мы приглашаем вас опубликовать их на Яндекс.Картах. Подробнее обо всех условиях читайте на странице с описанием партнерской программы.

Сегодня мы выложили 31 тысячу фотографий зданий Киева на Яндекс.Карты. Это значит, что теперь на картах можно посмотреть, как выглядит львиная доля зданий украинской столицы.

Когда вам могут пригодиться эти снимки? Ситуаций – великое множество: нужно найти незнакомое здание, хотите объяснить, как к вам добраться, интересно посмотреть памятники архитектуры или вы просто скучаете по родным местам.

Например, вот так выглядит здание по улице Владимирской, дом 22:

Во всех этих случаях помогут и Панорамы. С одной поправкой – Панорамы есть не для всех городов, и на них попадают далеко не все здания. А вообще можно использовать и тот, и другой инструмент – в зависимости от того, что вам требуется.

Если какое-то здание (в любом городе, для которого есть подробная схема) еще не сфотографировано, а вы хотели бы, чтобы оно появилось на Картах, добавьте фото самостоятельно. А можно и не одно – с разных ракурсов.

Подробнее о том, как загрузить фотографии для домов на карту, читайте в разделе «Помощь». После загрузки фото проходят модерацию. И уже через несколько дней любой пользователь Яндекс.Карт сможет полюбоваться фасадом вашего здания.

Фотографии, которыми сегодня обзавелись киевские дома, предоставлены компанией PROMAP.

Если вы владелец большой базы геопривязанных фотографий зданий по вашему городу или стране, мы пригашаем вас опубликовать их на Яндекс.Картах. Подробнее обо всех условиях читайте на странице с описанием партнерской программы.


Команда Яндекс.Карт, ушли на фотоохоту

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В гуще дорожных событий
9 августа 2011, 11:48

Отличная новость для автомобилистов: c сегодняшнего дня информация о событиях на дорогах стала доступна не только в мобильном приложении Яндекс.Карты, но и на веб-версии сервиса.

ДТП, перекрытия улиц, ремонты дорог и неработающие светофоры – известные причины появления пробок даже на тех городских улицах, которые в обычное время свободны от заторов. О подобных неожиданностях на дорогах можно узнавать на этапе планирования поездки с помощью Яндекс.Карт – теперь и с экрана компьютера. Сервис поможет разобраться, в чем причина затора, чтобы вы могли спланировать оптимальный маршрут проезда заранее. Для этого нужно зайти на Яндекс.Карты, включить слой пробок и поставить галочку около «Дорожных событий»:

Оперативную информацию о событиях на дорогах нам передают водители, использующие мобильное приложение Яндекс.Карты. Таких «дорожных корреспондентов» уже десятки тысяч – присоединяйтесь! Помимо этой информации, мы также получаем данные от официальных поставщиков сведений о дорожной ситуации: например, от ГИБДД в Зеленограде или ГАТИ в Санкт-Петербурге.

Хотим напомнить водителям Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону, что они также могут наблюдать за ситуацией на дорогах в режиме реального времени с помощью трансляций с видеокамер, установленных на улицах городов.


Команда Яндекс.Пробок, в курсе последних событий


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Пробки глазами Яндекса
31 августа 2011, 13:52

Каждый день сервис Яндекс.Пробки обрабатывает информацию о движении сотен тысяч автомобилей. На основе этих данных формируется картина пробок, которую вы можете увидеть на экране своего компьютера или мобильного телефона.

Большое количество данных позволяет обеспечивать высокое качество сервиса. Но оно же дает и другие, подчас неожиданные, возможности. К примеру, можно наглядно показать, как именно живет дорожное движение в городе.

Сегодня мы хотим представить вам видеоролик, отражающий реальную картину на дорогах Москвы в будний день. На видео показаны потоки движения автомобилей, окрашенные в соответствии с их скоростью.

Итак, один день в Москве на Яндекс.Пробках.

Виктор Лушин, Владимир Гранковский, Даниил Бурдаков и команда Яндекс.Пробок
cледим за трафиком

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