В офисе Яндекса в Москве, что рядом с м. «Парк культуры», сейчас работает более полутора тысяч человек. Около сотни человек в день приходит к нам в гости: наши клиенты, кандидаты в яндексоиды, партнёры и просто хорошие люди. Большинство из них добираются до Яндекса общественным транспортом.

Мы привыкли делать такие сервисы для людей, которыми сами бы пользовались. Поэтому своевременное обновление информации на схеме метро нам самим очень бы пригодилось. Ведь уже буквально завтра, 5 февраля, станция метро «Парк культуры» кольцевой линии закроется на реконструкцию.

Сегодня мы обновили схему метро с учётом этих изменений как на сайте , так и в мобильном приложении

Надеемся, что эти обновления помогут нам и вам спланировать маршрут и не пропустить нужную станцию.