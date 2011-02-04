Блог Карт

февраль 2011
Изменение маршрута, изменение маршрута!
4 февраля 2011, 20:55

В офисе Яндекса в Москве, что рядом с м. «Парк культуры», сейчас работает более полутора тысяч человек. Около сотни человек в день приходит к нам в гости: наши клиенты, кандидаты в яндексоиды, партнёры и просто хорошие люди. Большинство из них добираются до Яндекса общественным транспортом.

Мы привыкли делать такие сервисы для людей, которыми сами бы пользовались. Поэтому своевременное обновление информации на схеме метро нам самим очень бы пригодилось. Ведь уже буквально завтра, 5 февраля, станция метро «Парк культуры» кольцевой линии закроется на реконструкцию.

Сегодня мы обновили схему метро с учётом этих изменений как на сайте, так и в мобильном приложении.

Надеемся, что эти обновления помогут нам и вам спланировать маршрут и не пропустить нужную станцию.

Счастливого пути!
2 комментария
удобно
Новые спутниковые снимки: 50 тысяч квадратных километров
15 февраля 2011, 12:02

Команда сервиса Яндекс.Карты рада сообщить об очередном обновлении спутниковых снимков.
На этот раз на почти 50 тысячах квадратных километров новых снимков нашлось место 70 городам из России, Украины, Латвии и Литвы. При этом 50 из них появились на сервисе впервые. Среди новичков есть и совсем маленькие (Угнев, Украина) и большие (Клайпеда, Литва) .
Полный список городов можно посмотреть здесь.

Изборск - Изборская крепость - одна из древнейших (XIV век) и наиболее сохранившихся русских крепостей.

Псково-Печерский монастырь - Знаменитый монастырь-крепость, одна из главных святынь не только Псковской земли, но и России.

Дюны Куршской косы - памятника природы, включенного в список ЮНЕСКО.

Алешковские пески - "лунный пейзаж" в окрестностях Херсона - один из крупнейших песчаных массивов Европы, уникальный природный памятник.


Центр города Жолквы - историко-архитектурный заповедник, включающий замок короля Речи Посполитой Яна Собесского, Вечевую площадь, ратушу и несколько храмов в стиле Ренессанса.

 Кафедральный собор, могила Канта - памятник готической архитектуры, у стен которого расположена могила знаменитого философа Канта. Рядом расположена "Рыбная деревня" - квартал, стилизованный под застройку старого Кенигсберга.


Приглашаем всех желающих на Народную карту - рисовать по новым спутниковым снимкам.
Яндекс.Карты. Больше новых снимков!
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спутники,карты
"Тепловая карта" запросов спутниковых снимков
20 февраля 2011, 13:38

(Тема для записи выходного дня, просто хотим поделиться картинкой.)




Угадали местность?
Да, это центральная часть России, а цветовые пятна – "тепловая карта" запросов пользователей к тем или иным областям. В Москве, несмотря на зиму, сейчас довольно "жарко".

Та же картинка, только с картой:


Мы постоянно наблюдаем за нашим сервисом: какие места наиболее интересны пользователям и стараемся обеспечить их картами и спутниковыми снимками в этих городах.
4 комментария
спутники,полезное