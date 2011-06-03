Блог Карт

июнь 2011
Где всё находится
3 июня 2011, 16:39

А вы видели рекламные щиты про «турагентство сусанина»?

О чем подумали?

Мы вот об этом:



А потом вдоль дороги начали попадаться новые щиты, и мы все думали, думали, думали, воображали всякое и не заметили, как доехали до работы.

P.S. Попробуйте угадать, о каких городах идет речь во всех пяти роликах, учитывая, что «парики льва толстого» находятся недалеко от главного офиса Яндекса.

Команда Яндекс.Карт

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карты
В отпуск на спутнике
7 июня 2011, 14:33

Сезон отпусков и заграничных поездок в самом разгаре. Поддерживая летне-туристическую тему, мы публикуем новые спутниковые снимки столиц юго-восточной Европы: Софии, Бухареста, Братиславы, Любляны, Загреба, Тираны и Никосии.

Любителям Адриатики предлагаем осмотреть побережье от черногорского Бара до хорватского Дубровника.

Кое-что новое смогут найти и любители коротать летние вечера в Турции. Помимо столичной Анкары, добавились два города-миллионника: Измир и Адана. Также обновился снимок Стамбула и добавились два курортных города – Кушадасы и Чешме.

А еще можно виртуально посетить столицу Туркменистана Ашхабад и древнейший город Узбекистана Самарканд.

Любопытным предлагаем небольшую экскурсию по местным достопримечательностям. Как известно, регион юго-востока Европы и Малой Азии имеет древнюю историю. Неудивительно, что во многих городах, попавших на наши снимки, сохранились старинные крепости и замки:

Старый город внутри крепостных стен Дубровника. Внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКОМедведград – старинный город-крепость, расположенный в окрестностях Загреба на склоне горы Медведницы Братиславский Град – центральный замок Братиславы. Символ словацкой столицыЛюблянский град – замок в центре Любляны, основанный в IX веке
Цитадель Старого Бара – черногорская крепость XI-XIX вековСтарый город в Никосии, окруженный венецианской стеной XVI векаРумелихисар – крепость XV века, расположенная на европейском берегу Стамбула Средневековая крепость в Чешме, рядом с которым в 1770 г. состоялось победоносное для русского флота сражение


Команда Яндекс.Карт

18 комментариев
спутники,карты
Новые города на Панорамах
9 июня 2011, 12:24

Киров, Иркутск, Курск, Ярославль и Каменец-Подольский на Панорамах!

Это всего лишь 5 небольших фрагментов из 37 817 новых панорамных фотографий, появившихся сегодня на Яндекс.Картах:

Узнаете места? Верно, теперь Панорамы улиц добрались до Кирова, Иркутска, Курска, Ярославля и даже известного в Украине туристического центра – Каменца-Подольского.

Теперь можно разглядеть со всех сторон церковь Иоанна Предтечи в Ярославле (известную не только благодаря своей красоте, но и изображению на тысячерублевой купюре) и пройтись мимо церкви св.Георгия или Триумфальной арки в Курске. Погрузиться в атмосферу позапрошлого века на перекрестке улиц Дрелевского и Большевиков в Кирове, а после прогуляться по пешеходной улице в Иркутске, совмещающей архитектуру 19 века и современные магазины. И даже заглянуть внутрь старинной крепости в Каменце-Подольском!

Куда отправиться дальше – решать вам. Выбирайте интересные места для прогулок с помощью списка городов.

Команда Яндекс.Карт,

обожаем длинные прогулки

2 комментария
карты,панорамы
Карты + ГИБДД = Дружба
9 июня 2011, 15:55
Мы начинаем сотрудничество с Зеленоградским ОГИБДД - теперь информация о ДТП в Зеленограде, поступающая в дежурную часть, будет сразу отображаться в мобильных Яндекс.Картах.
Сотрудники дежурной части по Зеленограду получили специальный инструмент: теперь они могут в веб-интерфейсе выставлять точки на карту Яндекса сразу же после того, как сообщение о происшествии поступило. Эти точки внешне ничем не отличаются от пользовательских точек в Мобильных Яндекс.Картах - точки ДТП, перекрытий или ремонта дороги.
17 комментариев
карты,ГИБДД,ДТП
По трем столицам на трамвае
30 июня 2011, 15:07

Месяц назад Яндекс.Карты научились прокладывать маршруты на общественном транспорте. В тот день мы запустили новый сервис в Москве и Петербурге и пообещали "активно добавлять новые города". Начинаем выполнять свои обещания.

Вчера планировщик маршрутов общественного транспорта заработал в Казани. Теперь жители третьей столицы России могут строить на Яндекс.Картах внутригородские маршруты на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Мы учли, что маршруток, в привычном понимании этого слова (т.е. Газелей), в Казани практически не осталось, и используем только термин "автобусы", вне зависимости от того, коммерческие они или муниципальные.

На достигнутом мы останавливаться не собираемся, появление новых городов уже не за горами.
С комсомольским приветом, команда Яндекс.Карт.

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