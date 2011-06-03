А вы видели рекламные щиты про «турагентство сусанина»?

О чем подумали?

Мы вот об этом:









А потом вдоль дороги начали попадаться новые щиты, и мы все думали, думали, думали, воображали всякое и не заметили, как доехали до работы.

P.S. Попробуйте угадать, о каких городах идет речь во всех пяти роликах, учитывая, что «парики льва толстого» находятся недалеко от главного офиса Яндекса.

Команда Яндекс.Карт