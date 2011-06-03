Сезон отпусков и заграничных поездок в самом разгаре. Поддерживая летне-туристическую тему, мы публикуем новые спутниковые снимки столиц юго-восточной Европы: Софии, Бухареста, Братиславы, Любляны, Загреба, Тираны и Никосии.
Любителям Адриатики предлагаем осмотреть побережье от черногорского Бара до хорватского Дубровника.
Кое-что новое смогут найти и любители коротать летние вечера в Турции. Помимо столичной Анкары, добавились два города-миллионника: Измир и Адана. Также обновился снимок Стамбула и добавились два курортных города – Кушадасы и Чешме.
А еще можно виртуально посетить столицу Туркменистана Ашхабад и древнейший город Узбекистана Самарканд.
Любопытным предлагаем небольшую экскурсию по местным достопримечательностям. Как известно, регион юго-востока Европы и Малой Азии имеет древнюю историю. Неудивительно, что во многих городах, попавших на наши снимки, сохранились старинные крепости и замки:
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