Привет!

Сегодня мы выпустили обновление мобильных Яндекс.Карт для Windows Phone 7.

Мы сделали наши Карты более удобными и красивыми: добавили масштабную линейку, ночной режим и альбомное отображение карт, улучшили меню настроек и линии пробок на карте, и не только это.

Теперь на Яндекс.Картах для Windows Phone есть не только пробки, но и дорожные события и разговорчики – включите их отображение в настройках, чтобы лучше понимать, что происходит на дорогах.

Кроме того, для тех областей, где до сих пор была не доступна подробная карта, теперь автоматически включается слой Народной Карты, которую рисуют пользователи Яндекса. А для Москвы появились карты высокого разрешения.

Скачивайте новые Мобильные Яндекс.Карты здесь или по QR-коду: