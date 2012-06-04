Теперь для абонентов предоплатной системы расчетов пользование мобильным интернетом в МЯК станет платным и будет тарифицироваться согласно тарифному плану абонента.
С 4 июня по 15 июля разрабатывайте модуль Яндекс.Карт для CMS Drupal и присылайте нам. По итогам строгого отбора разработчик (или команда разработчиков) лучшего модуля получит приз — 35 000 рублей*.
Мы хотим, чтобы разместить карту с нужной информацией было очень просто. Именно поэтому в версии 2.0 API Яндекс.Карт мы отказались от API-ключей. Теперь пользователям вашего модуля не придется переходить на Яндекс для получения ключа.
Чтобы принять участие в конкурсе:
1. До 15 июля разработайте модуль Яндекс.Карт для Друпала.
2. Выложите модуль на github.com.
3. Напишите письмо по адресу business@yandex-team.ru, в котором:
— укажите название модуля и ссылку на страницу github.com, где он размещен;
— опишите возможности модуля, его отличительные черты, процедуру установки и поддерживаемые версии CMS;
— сообщите свой логин на drupal.ru (если работаете группой, то логины всех участников), а также свою фамилию, имя, отчество и возраст (если работаете группой, то ФИО и возраст всех участников), фактический адрес проживания;
— оставьте нам контактный телефон и адрес электронной почты для связи.
Вся эта информация нам нужна для того, чтобы точно идентифицировать победителя.
Конкурс проводится при поддержке Российской Друпал ассоциации.
Подробная информация о конкурсе, условия, сроки проведения, а также конкурсное задание размещены на сайте drupal.ru.
Участвуйте и выигрывайте!
*К сожалению, нам придется вычесть из этой суммы налог на прибыль в соответствии с законодательством страны, гражданином которой является победитель. Например, для граждан России вычет составит 13% от суммы.
Скачивайте здесь.
Привет!
Сегодня мы выпустили обновление мобильных Яндекс.Карт для Windows Phone 7.
Мы сделали наши Карты более удобными и красивыми: добавили масштабную линейку, ночной режим и альбомное отображение карт, улучшили меню настроек и линии пробок на карте, и не только это.
Теперь на Яндекс.Картах для Windows Phone есть не только пробки, но и дорожные события и разговорчики – включите их отображение в настройках, чтобы лучше понимать, что происходит на дорогах.
Кроме того, для тех областей, где до сих пор была не доступна подробная карта, теперь автоматически включается слой Народной Карты, которую рисуют пользователи Яндекса. А для Москвы появились карты высокого разрешения.
Скачивайте новые Мобильные Яндекс.Карты здесь или по QR-коду:
Прошлым летом на Яндекс.Картах появились фильтры для поиска организаций. Эти фильтры находятся под поисковой строкой. Они помогают задать более точный запрос к поиску и найти только те организации, которые вам нужны. Сегодня список фильтров серьезно расширился для Киева, Донецка, Львова и Харькова – городов, принимающих Евро-2012.
Новые фильтры помогут:
- подобрать отель. Вы можете отсортировать отели по типу размещения, звездности, наличию интернета, кондиционера, ресторана.
- выбрать, в какой музей сходить. Выбирайте тип экспозиции, например, археологический или краеведческий, и определяйтесь, нужен ли вам аудиогид.
- выяснить, где обменять или перевести деньги. Для этого есть фильтры обмен валют и денежные переводы.
Также для Донецка, Львова и Харькова появилась возможность использовать фильтры для поиска по рубрикам, отвечающих на вопрос «где поесть»: барам, ресторанам, кафе, пиццериям и т.д (раньше такая возможность была реализована только для одно украинского города - Киева). «Предварительный отбор» организаций ведется по типу кухни, наличию спортивных трансляций (в период Евро это особенно актуально) и wi-fi (а это актуально всегда) и другим параметрам.
И еще одна дополнительная, но очень важная вещь (особенно для болельщиков): в перечисленных городах на карте теперь найдутся и ближайшие общественные туалеты. Например, так выглядит их карта для Киева. (Поскольку этот вид поиска требует немедленной реакции, мы советуем использовать мобильные Яндекс.Карты).
Яндекс.Карты, помогаем находить быстрее
Новые Мобильные Яндекс.Карты для iOS:
- маршруты общественного транспорта,
- новый дизайн и
- карты Москвы в высоком разрешении для retina-дисплеев.
Сегодня в App Store обновились Мобильные Яндекс.Карты для iOS.
Первое изменение бросается в глаза сразу – это дизайн. Мы стараемся делать дизайн не просто для красоты, а решать с помощью него важные задачи. Так, при отображении результатов поиска мы расширили область карты – так удобнее просматривать результаты. И еще пример – теперь возможен одновременный просмотр результатов поиска и пробок. Это пригодится вам, например, если вы ищете аптеку, находясь в автомобиле.
Самое крупное обновление – это построение маршрутов на общественном транспорте. Сегодня посмотреть, как лучше доехать от одной точки в городе до другой, могут жители 31 города России и 7 городов Украины (список смотрите в «Помощи»).
У жителей Казани и Нижнего Новгорода есть возможность не только планировать маршрут, но и увидеть движение транспорта в режиме реального времени прямо на экране телефона. Другими словами – вы прямо в телефоне видите, как скоро к вам придет автобус.
Кроме того, мы улучшили дизайн справочника с категориями организаций, он стал более понятным, в нем появилась вкладка «История поисков» – там вы увидите ваши предыдущие запросы.
Обладателей аппаратов с дисплеем Retina ждёт еще один приятный сюрприз: карты Москвы теперь отображаются в высоком разрешении. Мы планируем добавлять в HD-качестве и другие карты городов.
Скачать новую версию Мобильных карт можно в App Store по ссылке или отсканировав QR-код.
Команда Яндекс.Карт
Представляем вам специальный выпуск газеты «Челнинские известия» с Народной картой города Набережные Челны:
2 000 экземпляров этой двусторонней карты формата А2 сейчас распространяются в городе. Печать карты стала возможной благодаря пользователям, нарисовавшим ее по спутниковым снимкам на нашем сервисе. Наибольший вклад в рисование Набережных Челнов внесли
Это не первый случай размещения Народной карты в многотиражном издании. 5 месяцев назад в справочнике «Весь Лабытнанги и Харп» была размещена схема Лабытнанги, по большей части нарисованная пользователем
Если вы готовите городское печатное издание и у вас есть желание использовать в нем Народную карту – свяжитесь с нами, мы постараемся помочь. Помимо этого, карту можно разместить и на вашем сайте - через API всего за несколько кликов.