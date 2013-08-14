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август 2013
По ресторанам с Яндекс.Картами
14 августа 2013, 14:23

Cегодня на Яндекс.Картах появилась возможность заказать столик в ресторане, записаться на стрижку или на приём к врачу.

Карты — очень понятный сервис. Они помогают людям найти нужный адрес или составить маршрут, а иногда и просто сориентироваться в пространстве. Это базовая функция любых карт, и она довольно очевидна. Интернет добавляет к ней новые возможности — например, поиск нужных организаций и информации о них. Теперь организации можно не только искать, но и пользоваться их услугами — сегодня на Яндекс.Картах появилась возможность заказать столик в ресторане, записаться на стрижку или на приём к врачу.


Тысячи организаций предоставляют нам информацию о своих услугах и времени работы. Часть из них передаёт данные в реальном времени, так что пользователь видит, какие часы свободны для записи. Более того, записываясь во многие салоны красоты или больницы, можно выбрать не только время, но и конкретную услугу и специалиста, к которому вы хотите попасть. (Официанта в ресторане выбрать пока нельзя, но мы всегда готовы к экспериментам.) Пока эта возможность доступна не для всех организаций и в основном в Москве, но развитие сервиса и охват других городов — это лишь вопрос времени.


Сейчас с помощью Яндекс.Карт можно воспользоваться услугами более 10 тысяч организаций в Москве и более двух тысяч — в Санкт-Петербурге. Кроме того, новая функциональность доступна жителям Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и некоторых других городов России.

 

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Карты Яндекса на станциях Велобайка
28 августа 2013, 00:02

На всех автоматизированных станциях проката велосипедов в Москве появилась схемы от Яндекс.Карт – специальная конструкция размером A2. С помощью схемы можно определить текущее местоположение, найти близлежащие станции проката и маршруты велосипедных дорожек.

Карты Яндекса на станциях Велобайка

 

Проект реализован совместно c нашим партнером - компанией Велобайк. На данный момент установлено 77 станций и закуплено около 1000 велосипедов. В ближайшее время появится еще 20 велопарковок.

Благодаря проекту взять велосипед на прокат можно в одном районе города, а вернуть – в другом. При этом Яндекс.Карты всегда помогут сориентироваться.

Чтобы увидеть расположение станций проката на Яндекс.Картах, достаточно ввести запрос [велобайк].

Мы готовы поддерживать подобные проекты и в будущем, поэтому если у вас появится интересная идея – обращайтесь support@api-maps.yandex.ru.

Сделаем навигацию в городах понятной, удобной и приятной!

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