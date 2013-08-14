Cегодня на Яндекс.Картах появилась возможность заказать столик в ресторане, записаться на стрижку или на приём к врачу.

Карты — очень понятный сервис. Они помогают людям найти нужный адрес или составить маршрут, а иногда и просто сориентироваться в пространстве. Это базовая функция любых карт, и она довольно очевидна. Интернет добавляет к ней новые возможности — например, поиск нужных организаций и информации о них. Теперь организации можно не только искать, но и пользоваться их услугами — сегодня на Яндекс.Картах появилась возможность заказать столик в ресторане, записаться на стрижку или на приём к врачу.







Тысячи организаций предоставляют нам информацию о своих услугах и времени работы. Часть из них передаёт данные в реальном времени, так что пользователь видит, какие часы свободны для записи. Более того, записываясь во многие салоны красоты или больницы, можно выбрать не только время, но и конкретную услугу и специалиста, к которому вы хотите попасть. (Официанта в ресторане выбрать пока нельзя, но мы всегда готовы к экспериментам.) Пока эта возможность доступна не для всех организаций и в основном в Москве, но развитие сервиса и охват других городов — это лишь вопрос времени.







Сейчас с помощью Яндекс.Карт можно воспользоваться услугами более 10 тысяч организаций в Москве и более двух тысяч — в Санкт-Петербурге. Кроме того, новая функциональность доступна жителям Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и некоторых других городов России.