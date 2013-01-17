Сегодня мы запустили панорамы Луганска и, хотя это индустриальный город, тут есть на что посмотреть: например, на гостиницу, построенную пленными немцами, или железнодорожный вокзал, по форме похожий на ангар. А еще здесь есть дом, который в народе называют «Китайской стеной»: в нем 830 квартир, где проживают три тысячи луганчан. Чтобы путешествовать по городу могли все желающие, в мае прошлого года мы преодолели 232 км, сделали более 25,5 тысяч фотографий, из которых потом склеили около 6,5 тысячи панорамных изображений.



А не заблудиться в виртуальном Луганске поможет видеоинструкция:





Теперь жители Луганска могут показывать на Картах свой дом или место назначенной встречи, выяснять, как выглядит фасад нужного магазина или ателье. Все это, кстати, можно сделать даже в дороге: панорамы работают в мобильных Яндекс.Картах для Android и iOS.



Команда Яндекс.Карт,

слишком много панорам не бывает