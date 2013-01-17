Сегодня на Яндекс.Картах появились схемы еще шести городов России. Это столица Дагестана и крупнейший город в Северо-Кавказском федеральном округе Махачкала, а также ее город-спутник Каспийск. В Ярославской области подробную карту получил старинный Рыбинск, где есть своя Красная площадь, а жительниц принято ласково называть «рыбинками». А в Татарстане новые карты добавлены сразу в трех городах: древней Елабуге, молодом Нижнекамске и одном из нефтяных центров региона – Альметьевске.
Жители этих городов получили подробные карты с детализацией до дома, удобным поиском адресов и возможностью строить автомобильные маршруты.
Также мы существенно обновили карты Ростова-на-Дону, Сочи, Красноярска, Набережных Челнов, Таганрога, Ставрополя и Ярославля. Границы многих обновленных карт стали шире: например, Сочи «приросли» Красной Поляной, а Ярославль – крупными пригородными поселками Дубки, Кузнечиха и Кармановское.
Все карты сделаны непосредственно в Яндексе, и наши картографы разместили на них самую полную и актуальную информацию. Мы и дальше будем вносить своевременные изменения, чтобы карта оставалась актуальной. А с вашей помощью дело пойдет еще быстрее. Если вы обнаружили неточность на карте родного города, сообщите об этом через форму обратной связи — и мы исправим ошибку.
Команда Яндекс.Карт
Сегодня на Яндекс.Картах появились схемы еще шести городов России. Это столица Дагестана и крупнейший город в Северо-Кавказском федеральном округе Махачкала, а также ее город-спутник Каспийск. В Ярославской области подробную карту получил старинный Рыбинск, где есть своя Красная площадь, а жительниц принято ласково называть «рыбинками». А в Татарстане новые карты добавлены сразу в трех городах: древней Елабуге, молодом Нижнекамске и одном из нефтяных центров региона – Альметьевске.
Сегодня мы запустили панорамы Луганска и, хотя это индустриальный город, тут есть на что посмотреть: например, на гостиницу, построенную пленными немцами, или железнодорожный вокзал, по форме похожий на ангар. А еще здесь есть дом, который в народе называют «Китайской стеной»: в нем 830 квартир, где проживают три тысячи луганчан. Чтобы путешествовать по городу могли все желающие, в мае прошлого года мы преодолели 232 км, сделали более 25,5 тысяч фотографий, из которых потом склеили около 6,5 тысячи панорамных изображений.
А не заблудиться в виртуальном Луганске поможет видеоинструкция:
Теперь жители Луганска могут показывать на Картах свой дом или место назначенной встречи, выяснять, как выглядит фасад нужного магазина или ателье. Все это, кстати, можно сделать даже в дороге: панорамы работают в мобильных Яндекс.Картах для Android и iOS.
Команда Яндекс.Карт,
слишком много панорам не бывает
Сегодня мы запустили панорамы еще шести городов Украины —Винницы, Житомира, Луцка, Мукачева, Ровно и Хмельницкого. Для этого мы сняли почти 108 тысяч фотографий и проехали около 930 км дорог — а это, между прочим, как с севера Украины на юг и еще немного. География путешествия была примерно такой: в конце мая прошлого года панорамомобиль выехал в Житомир, оттуда заехал в Винницу, а уже в июне побывал в Хмельницком, Ровно, Луцке и, наконец, в Мукачеве. В каждом из этих городов есть интересные памятки архитектуры, величественные соборы и исторические места. Но мне сегодня, когда за окном мороз, захотелось на речку.
В Житомире, например, можно рассмотреть пешеходный мост через Тетерев, в Мукачеве — насладиться красотами Латорицы:
В Ровно — побродить по зеленым берегам Устья, а в Луцке — пройтись вдоль речки Стырь:
А еще посмотреть на волны Южного Буга в Хмельницком и на прекрасный водопад в Виннице:
Теперь на сервисе есть панорамы 281 города Украины, России, Беларуси и Казахстана.
Полный список можно найти на странице maps.yandex.ru.
Команда Яндекс.Карт,
хочется солнца не только на экране