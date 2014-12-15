7800 уточнений и исправлений.
Именно столько правок было внесено на карту в этом месяце, из них 800 исправлений по маршрутам и 7000 - по карте. И все это благодаря сообщениям, присланным нашими пользователями. Все исправления учитываются не только на десктопной версии, но и в мобильных геоприложениях, а также через API Яндекс.Карт.
Самые значительные обновления коснулись Санкт-Петербурга, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Костромы, Липецка, Петрозаводска, Саранска, Тюмени, Минска и Могилева.
Вот самые заметные из них:
Обход Вышнего Волочка на трассе Москва - Санкт-Петербург
Станция метро "Тропарево" в Москве
Новый путепровод и развязка на улице Монтажников в Тюмени
Новый путепровод в Красноярске
Объезд строящейся развязки на проспекте Независимости в Минске
Новостройки на Жасминовой улице в Минске
Квартал "Янтарный" в Барнауле
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Напишите нам об этом на www.maps.yandex.ru/feedback.
7800 уточнений и исправлений.
В декабре было сделано более 3000 правок на карте России, Беларуси и Казахстана, а также более 1000 правок – на карте Украины. Все эти изменения были внесены благодаря замечаниям пользователей, присланным нам.
Мы значительно обновили такие города, как Анапа, Астана, Иркутск, Каспийск, Липецк, Нижний Новгород, Новороссийск, Омск,Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тамбов, Тюмень, Хабаровск, Челябинск и Ярославль, а также добавили Грозный и Элисту.
Открылось движение по новой магистрали Москва - Шереметьево на трассе M11
Отрисованы новые дома в жилом комплексе «Трио» в Анапе
Отрисованы новостройки по проспекту Ленина в Новороссийске
В Каспийске отрисовано множество новостроек, в том числе ЖК «Спорт-Сити» и ЖК «Молодежный»
Для того чтобы вам было еще удобнее планировать маршрут с помощью Яндекс.Карт, мы добавили новые виды транспорта, которые учитываются в маршрутизации. Теперь Карты полноценно поддерживают маршруты трамваев во всех городах, где они есть, и скоростных трамваев в Волгограде и Кривом Роге, а также стали отражать в маршрутах фуникулер в Киеве и Владивостоке, канатную дорогу в Нижнем Новгороде и водные виды транспорта, например, в Севастополе.
В декабре появилась высотность зданий и 245 3-d моделей в Севастополе, Симферополе, Киеве, Львове , Одессе, Полтаве, Чернигове, Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье, Черновцы, Сумы, Хмельницком, Виннице, Херсоне, Черкассах, Житомире.
На Яндекс.Картах Турции также есть заметные улучшения. На картах появились ориентиры, и стали актуальнее схемы, в том числе было внесено порядка 2500 исправлений.
Все обновления доступны в мобильных приложениях Яндекс.Карт, а также через API Яндекс.Карт.
Нашли ошибку или неточность на карте?
Напишите нам об этом на www.maps.yandex.ru/feedback.
Недавно мы рассказывали, что часть зданий и достопримечательностей на Яндекс.Картах стали объёмными и отображаются в виде 3D-моделей.
А с сегодняшнего дня этот список пополнился незаменимым новогодним атрибутом каждого города — ёлками.
В Москве и Московской области мы нашли примерно 150 ёлок, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 70 ёлок, около 100 елей появилось в других городах России, и ещё 90 — на картах Украины, Беларуси и Казахстана. Попробовать найти все ёлки в своем городе можно как в десктопной версии Яндекс.Карт, так и в мобильном приложении.