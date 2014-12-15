В декабре было сделано более 3000 правок на карте России, Беларуси и Казахстана, а также более 1000 правок – на карте Украины. Все эти изменения были внесены благодаря замечаниям пользователей, присланным нам.

Мы значительно обновили такие города, как Анапа, Астана, Иркутск, Каспийск, Липецк, Нижний Новгород, Новороссийск, Омск,Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тамбов, Тюмень, Хабаровск, Челябинск и Ярославль, а также добавили Грозный и Элисту.



Открылось движение по новой магистрали Москва - Шереметьево на трассе M11

Отрисованы новые дома в жилом комплексе «Трио» в Анапе

Отрисованы новостройки по проспекту Ленина в Новороссийске

В Каспийске отрисовано множество новостроек, в том числе ЖК «Спорт-Сити» и ЖК «Молодежный»

Для того чтобы вам было еще удобнее планировать маршрут с помощью Яндекс.Карт, мы добавили новые виды транспорта, которые учитываются в маршрутизации. Теперь Карты полноценно поддерживают маршруты трамваев во всех городах, где они есть, и скоростных трамваев в Волгограде и Кривом Роге, а также стали отражать в маршрутах фуникулер в Киеве и Владивостоке, канатную дорогу в Нижнем Новгороде и водные виды транспорта, например, в Севастополе.

В декабре появилась высотность зданий и 245 3-d моделей в Севастополе, Симферополе, Киеве, Львове , Одессе, Полтаве, Чернигове, Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье, Черновцы, Сумы, Хмельницком, Виннице, Херсоне, Черкассах, Житомире.

На Яндекс.Картах Турции также есть заметные улучшения. На картах появились ориентиры, и стали актуальнее схемы, в том числе было внесено порядка 2500 исправлений.

Все обновления доступны в мобильных приложениях Яндекс.Карт, а также через API Яндекс.Карт.

Нашли ошибку или неточность на карте?

Напишите нам об этом на www.maps.yandex.ru/feedback.