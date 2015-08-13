Недавно мы запустили русскоязычного бота Яндекс.Карт для Telegram. Бот умеет подсказывать пробки и находить топонимы и организации на карте. Вместе с информацией и миникартой YandexMapsBot присылает ссылку на Яндекс.Карты, чтобы сориентироваться на местности было удобнее.

Отправьте в чат с ботом своё местоположение — и его ответы будут более точными. Если вы переместились, например, из дома на работу, отправьте новое местоположение — YandexMapsBot запомнит его.

Вы можете добавить бота в чат с друзьями, и вместе с ним выбрать, куда пойти вечером. Обратиться к боту в групповом чате можно с помощью команд: «/traffic» и «/search» или упомянув его имя (@yandexmapsbot) в сообщении.







Чтобы увидеть весь список доступных команд, напишите боту «/start» или «/help».

Если бот вам понравился, в любой момент его можно оценить с помощью Telegram Store бота: просто напишите ему /rate @yandexmapsbot и выберите оценку. Или прейдите по этой ссылке, нажмите кнопку Start и выберите оценку.