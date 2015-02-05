С 2013 года центр Москвы — это зона платной парковки, и в лексикон автовладельцев прочно вошли слова «паркомат» и «паркон». Водители относятся к платным парковкам по-разному, но факт остаётся фактом: внутри Садового (а с недавних пор — и Третьего транспортного) кольца приходится думать о том, где припарковать машину и как оплатить стоянку.
Теперь ответы на эти вопросы есть у Яндекса — в мобильном приложении Парковки.
С 2013 года центр Москвы — это зона платной парковки, и в лексикон автовладельцев прочно вошли слова «паркомат» и «паркон». Водители относятся к платным парковкам по-разному, но факт остаётся фактом: внутри Садового (а с недавних пор — и Третьего транспортного) кольца приходится думать о том, где припарковать машину и как оплатить стоянку.
На YouTube-канале Образовательных программ Яндекса мы простыми словами рассказали о том, что можно искать на Яндекс.Картах, и как этот поиск работает. В том числе – поговорили о поиске организаций.
Точно такой же механизм вы можете встроить на ваш сайт — поисковая строка, а также поиск топонимов и организаций доступны через JavaScript API всем желающим. С примером кода встроенной карты вы можете ознакомиться в Песочнице.
Сегодня на Яндекс.Картах появились новые снимки со спутника общей площадью 217 000 квадратных километров. Обновление охватывает в основном Центральный, Южный и Северокавказский федеральные округа России.
Теперь на Яндекс.Картах спутниковые снимки 2014 года есть у 69 региональных центров России, что составляет 83% от их общего числа.
Также в этом обновлении мы публикуем 85 000 квадратных километров спутниковых снимков нового типа – с разрешением 1,5 м на пиксел. До сих пор, кроме подробного покрытия с разрешением 0,5 м на пиксел, были только снимки с разрешением 2,5 или 15 м.
Адык, Республика Калмыкия:
Новый снимок среднего разрешения привязан к координатам гораздо точнее, и позволяет лучше картографировать дороги, реки и другие крупные элементы ландшафта. Такие снимки предназначены для публикации в малонаселенных районах - например, в этом релизе они охватывают, в основном, низовья Волги. Мы планируем ежегодно закрывать такими снимками территорию в несколько сот тысяч километров.