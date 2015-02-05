На YouTube-канале Образовательных программ Яндекса мы простыми словами рассказали о том, что можно искать на Яндекс.Картах, и как этот поиск работает. В том числе – поговорили о поиске организаций.









Точно такой же механизм вы можете встроить на ваш сайт — поисковая строка, а также поиск топонимов и организаций доступны через JavaScript API всем желающим. С примером кода встроенной карты вы можете ознакомиться в Песочнице.