Последний раз съемки Иркутска и Ангарска проходили в 2010 году. За это время некоторые районы сильно изменились. Поэтому самые важные улицы были отсняты заново. Добавлены панорамы зданий, которые несколько лет назад только строились. Съемки новых панорам проходили летом 2014 года. Всего было сделано 47,7 тысяч снимков, из которых получилось почти 12 тысяч панорам, это в общей сложности 730 км улиц Ангарска, Иркутска и его пригородов.

Теперь на сервисе можно увидеть, например, достроенный перинатальный центр







восстановленные Московские ворота







новостройки на улице 30-й Иркутской







Помимо Иркутска и Ангарска, съемочная группа посетила Шелехов, поселки Изумрудный, Марково и Луговое. Теперь их тоже можно увидеть на панорамах Яндекса. А для водителей добавлены снимки трассы Иркутск—Шелехов. В прошлом году на сервисе появились панорамы дороги на Байкал и снимки самого озера, сделанные на острове Ольхон, в Листвянке и на Кругобайкальской железной дороге.

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.