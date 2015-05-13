Сегодня Яндекс.Карты значительно обновили и дополнили панорамы Омска. Теперь на сервисе появилось еще больше интересных мест, которые можно посмотреть не выходя из дома - например, Концертный зал филармонии
пешеходную улицу Чокана Валиханова
Первые панорамы Омска появились на картах Яндекса в 2010 году. С тех пор облик многих улиц изменился, поэтому почти весь город отснят заново. Также теперь на сервисе доступны снимки, например, новых жилых домов в микрорайонах «Старгород»
«Кристалл»
Съёмки проходили в августе-сентябре прошлого года. Всего было сделано более 66 тысяч новых фотографий, из которых получилось 16,5 тысяч панорам. Всего на Яндексе сейчас есть панорамы 790 км омских улиц и дорог.
Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.