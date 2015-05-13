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май 2015
Новые панорамы Омска на Яндекс.Картах
13 мая 2015, 15:59

Сегодня Яндекс.Карты значительно обновили и дополнили панорамы Омска. Теперь на сервисе появилось еще больше интересных мест, которые можно посмотреть  не выходя из дома - например, Концертный зал филармонии

 

пешеходную улицу Чокана Валиханова


 

Первые панорамы Омска появились на картах Яндекса в 2010 году. С тех пор облик многих улиц изменился, поэтому почти весь город отснят заново. Также теперь на сервисе доступны снимки, например, новых жилых домов в микрорайонах  «Старгород»

 


«Кристалл»



Съёмки проходили в августе-сентябре прошлого года. Всего было сделано более 66 тысяч новых фотографий, из которых получилось 16,5 тысяч панорам. Всего на Яндексе сейчас есть панорамы 790 км омских улиц и дорог.

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты.  Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Яндекс.Транспорт. Избранное
13 мая 2015, 18:40

С момента выхода первой версии приложения Яндекс.Транспорт прошло уже больше года. За это время география Транспорта выросла с пяти до нескольких десятков городов и продолжает расширяться. Сегодня мы добавили в Яндекс.Транспорт возможность, о которой просили многие пользователи, — избранные остановки и маршруты. Теперь вы можете отметить свою остановку и те маршруты, которыми регулярно пользуетесь, чтобы видеть на карте только нужный вам транспорт.


Для управления избранным необходимо авторизоваться под своей учётной записью на Яндексе, а чтобы следить за движением нужных маршрутов на карте, просто включите в настройках приложения слой «Мои маршруты».

Избранное работает только в тех городах, где приложение показывает движение транспорта на карте в реальном времени. Это Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Липецк, Москва и область, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Челябинск, Череповец, а также Астана и Киев, который мы добавили в этом обновлении. Ещё в 68 городах России, Беларуси, Украины и Казахстана приложение Яндекс.Транспорт позволяет посмотреть информацию об остановках и маршрутах общественного транспорта.

Скачать обновлённое приложение Яндекс.Транспорт можно в Яндекс.Store,Google Play и App Store.

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полезное,общественный транспорт
Яндекс.Карты обновили панорамы Иркутска и Ангарска
26 мая 2015, 14:40

Последний раз съемки Иркутска и Ангарска проходили в 2010 году. За это время некоторые районы сильно изменились. Поэтому самые важные улицы были отсняты заново. Добавлены панорамы зданий, которые несколько лет назад только строились. Съемки новых панорам проходили летом 2014 года. Всего было сделано 47,7 тысяч снимков, из которых получилось почти 12 тысяч панорам, это в общей сложности 730 км улиц Ангарска, Иркутска и его пригородов.

Теперь на сервисе можно увидеть, например, достроенный перинатальный центр



восстановленные Московские ворота



новостройки на улице 30-й Иркутской



Помимо Иркутска и Ангарска, съемочная группа посетила Шелехов, поселки Изумрудный, Марково и Луговое. Теперь их тоже можно увидеть на панорамах Яндекса. А для водителей добавлены снимки трассы Иркутск—Шелехов. В прошлом году на сервисе появились панорамы дороги на Байкал и снимки самого озера, сделанные на острове Ольхон, в Листвянке и на Кругобайкальской железной дороге.

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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