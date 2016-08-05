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август 2016
На Яндекс.Картах опубликованы новые панорамы двух областей: Калининградской и Белгородской
5 августа 2016, 14:44

На панорамах Яндекса появились курортные посёлки Куршской косы, шесть городов Калининградской области: Гвардейск, Гурьевск, Неман, Светлый, Советск и Черняховск и три города Белгородской области: Старый Оскол, Губкин и Строитель. Обновлены также снимки Белгорода, Калининграда, Светлогорска, Пионерского, Зеленоградска, Балтийска и Янтарного.

Съёмки проводились в апреле и мае этого года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть 469 км улиц и дорог Калининградской области и 458 км улиц и дорог Белгородской области.

На новых снимках с высоким разрешением много интересного, например:

Побережье Куршской косы

Фридрихсбургские ворота в Калининграде

Концертный комплекс «Янтарь-холл» в Светлогорске

Дворец торжеств в Старом Осколе

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Новые панорамы Курска и Курской области на Яндекс.Картах
19 августа 2016, 14:49

Яндекс обновил и дополнил панорамы Курска. Также появилась возможность совершить виртуальную прогулку по двум городам Курской области - Железногорску и Курчатову. Съёмки новых панорам проходили в июле 2016 года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть в общей сложности более 400 километров улиц и дорог в Курске, Железногорске и Курчатове.

На сервисе появились снимки, например, спортивно-концертного комплекса

памятника Пушкину у драмтеатра

памятника «Мирный атом» в Курчатове

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Новые панорамы Крыма на Яндекс.Картах
31 августа 2016, 13:50

Сегодня Яндекс обновил панорамы Крыма.  Панорамомобиль побывал на полуострове весной 2016 года и заново отснял все крупные города Крыма.  Кроме того, на Яндекс.Картах впервые появились панорамы прибрежных посёлков Кача, Мирный, Николаевка, Новофёдоровка, Черноморское и сёл Межводное, Оленевка и Штормовое. На новые панорамы попали не только города и посёлки, но и природные достопримечательности: солёные озёра, горы и скалы. Панорамомобиль проехал по крымским дорогам больше полутора тысяч километров и сделал 140 тысяч снимков.

На панорамах  можно увидеть, например, пляжи в Евпатории

Ливадийский дворец

терминалы А и B симферопольского аэропорта

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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