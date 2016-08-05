На панорамах Яндекса появились курортные посёлки Куршской косы, шесть городов Калининградской области: Гвардейск, Гурьевск, Неман, Светлый, Советск и Черняховск и три города Белгородской области: Старый Оскол, Губкин и Строитель. Обновлены также снимки Белгорода, Калининграда, Светлогорска, Пионерского, Зеленоградска, Балтийска и Янтарного.

Съёмки проводились в апреле и мае этого года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть 469 км улиц и дорог Калининградской области и 458 км улиц и дорог Белгородской области.

На новых снимках с высоким разрешением много интересного, например:

Побережье Куршской косы

Фридрихсбургские ворота в Калининграде

Концертный комплекс «Янтарь-холл» в Светлогорске

Дворец торжеств в Старом Осколе