На панорамах Яндекса появились курортные посёлки Куршской косы, шесть городов Калининградской области: Гвардейск, Гурьевск, Неман, Светлый, Советск и Черняховск и три города Белгородской области: Старый Оскол, Губкин и Строитель. Обновлены также снимки Белгорода, Калининграда, Светлогорска, Пионерского, Зеленоградска, Балтийска и Янтарного.
Съёмки проводились в апреле и мае этого года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть 469 км улиц и дорог Калининградской области и 458 км улиц и дорог Белгородской области.
На новых снимках с высоким разрешением много интересного, например:
Фридрихсбургские ворота в Калининграде
Концертный комплекс «Янтарь-холл» в Светлогорске
Дворец торжеств в Старом Осколе