Блог API Яндекс.Карт

апрель 2011
API Яндекс.Карт версия 1.1.19
1 апреля 2011, 12:40

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.

Добавлено:

  • В диспетчер контекстного меню редактора графических объектов YMaps.GraphicsEditingOptions.menuManager передается ссылка на объект контура, к которому относится редактируемая вершина.

Исправлено:

  • Ошибка, приводившая к некорректному поведению редактора графических объектов после удаления контура многоугольника, если для этого контура был включен режим добавления новых точек.
  • Ошибка в редакторе графических объектов, из-за которой в контекстном меню вершины мог быть недоступен пункт "Продолжить".
  • Ошибка, в результате которой в балуне могли не показываться изображения с динамически задаваемым параметром src.
  • Для Internet Explorer 9: обход ошибки, возникавшей при подключении сторонней версии jQuery до загрузки API.
  • Для Internet Explorer: обход ошибок в реализации VML, приводивших к неправильному отображению внутренних контуров многоугольника.
  • Для Internet Explorer: ошибка, приводившая к потере фокуса окном браузера, если оверлей удалялся с карты во время перетаскивания.

Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.

Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.

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API 1.x
Первая карта, сделанная Яндексом
18 апреля 2011, 17:38
Первая карта, сделанная Яндексом

Сегодня на сервисе Яндекс.Карты опубликована первая карта, созданная картографами компании.  Это подробная карта Москвы и области.

Если говорить в цифрах, то новая карта – это 600 тысяч строений, 334 тысячи адресов, 62 тысячи километров дорог, 240 тысяч организаций и 1450 листов бумаги формата А3 весом 13,5 кг, согласованных в Управлении геодезии и картографии.

На новой карте – почти в 2 раза больше строений, чем раньше. В том числе на карту нанесены кварталы, которые появились недавно, – например, Щитниково и Красная Горка.

Теперь подробные схемы появились у большинства городов и крупных поселков, например, у Каширы, Звенигорода, Красноармейска, Дедовска, Черноголовки, Пущино, Протвино, Нахабино, Обухово  и многих других.

Изменения на примере города Дедовска:

Новая карта принадлежит нам, поэтому картографы компании могут оперативно вносить  в нее изменения. Это значит, что она будет постоянно обновляться и всегда будет свежей.

Если вы заметили какие-либо ошибки или неточности, сообщайте нам об этом через форму обратной связи  – чем больше отзывов будут получать картографы, тем актуальнее и точнее будет карта.

О том, как создавались карты, читайте  и смотрите.

Новая карта уже доступна на maps.yandex.ru, в мобильном приложении Яндекс.Карты  и на всех сайтах, установивших карты Яндекса с помощью API. 

Команда Яндекс.Карт,
измеряем карты в килограммах