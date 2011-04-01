Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.
Добавлено:
- В диспетчер контекстного меню редактора графических объектов YMaps.GraphicsEditingOptions.menuManager передается ссылка на объект контура, к которому относится редактируемая вершина.
Исправлено:
- Ошибка, приводившая к некорректному поведению редактора графических объектов после удаления контура многоугольника, если для этого контура был включен режим добавления новых точек.
- Ошибка в редакторе графических объектов, из-за которой в контекстном меню вершины мог быть недоступен пункт "Продолжить".
- Ошибка, в результате которой в балуне могли не показываться изображения с динамически задаваемым параметром src.
- Для Internet Explorer 9: обход ошибки, возникавшей при подключении сторонней версии jQuery до загрузки API.
- Для Internet Explorer: обход ошибок в реализации VML, приводивших к неправильному отображению внутренних контуров многоугольника.
- Для Internet Explorer: ошибка, приводившая к потере фокуса окном браузера, если оверлей удалялся с карты во время перетаскивания.
Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.
Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.