Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.10.



Новые возможности:

— Координатные системы географическая и декартова.

— Построение геодезических линий (опция geodesic для геообъектов).

— Расширена поддержка мобильных браузеров. Теперь API полноценно работает в альтернативных браузерах на платформах iOS и Android 4.0.

— Редактор маршрутов и кнопка построения маршрутов.

— Расчет bounds в коллекциях геообъектов.



Новые возможности кластеризатора:

— Метод getObjectState.

— Новые опции балуна кластера — balloonWidth, balloonSidebarLayout и другие.

— Поле в состоянии кластера activeObject, в котором хранится ссылка на активный объект кластера.



Добавлено:

— При загрузке YMapsML повторяющиеся теги в metaDataProperty преобразовываются в массив.

— Иконки poiIcons добавлены в пакет package.standard.

— Опция noPopup в SearchControl.

— Метод addCopyrights у map.copyrights и интерфейс ICopyrightsProvider.

— Типы карты PMAP и PHYBRID поддерживаются в YMapsML.

— Хранилища фабрик оверлеев.

— Параметр scale для coordSystem.Cartesian.

— Метод getAll у option.Manager.

— Можно использовать спрайты для собственных иконок (добавлена опция imageClipRect для меток).



Исправлено:

— Метод splice класса GeoObjectArray теперь возвращает список удаленных элементов.

— Неправильная обработка undefined-переменных в текстовых шаблонах.

— Ошибка при масштабировании графики в браузере Internet Explorer.

— При отрисовке меток на canvas игнорировалась тень.

— Ошибка при удалении свернутой миникарты.

— Ошибка при установке опций hasHint и hasBalloon у хотспотного слоя.

— Ошибка при удалении несуществующего элемента из тулбара.

— Ошибка при вызове getState у пустой линейки.

— Ошибка при переключении типа карты свернутой миникарты.

— Ошибка при вызове map.destroy.

— Некорректная отрисовка тени балуна при вызове setData в открытом балуне.

— Артефакты рисования прямогольников в браузере Internet Explorer.

— Некорректная работа опции pane для хинтов.

— Ошибка верстки элементов управления в браузере Internet Explorer.

— Ошибка обработки опции iconImageSize при отображении меток на canvas.

— Ошибки при повторном добавлении и удалении SearchControl.

— Неправильное время в статистике пробок для некоторых городов.

— Некорректный расчет некоторых bounds геометриями.

— Методы setState и getState у линейки работают с тем же форматом данных, что и API 1.х.

— Некорректная обработка опции zIndex после ее динамического изменения.

— Некорректная работа редактора геообъектов с фабрикой оверлеев interactiveGraphics.

— Геокодер не всегда правильно срабатывал в браузере Internet Explorer на страницах с кодировкой windows-1251.

— При вызове методов enable и disable у элемента управления «Кнопка» не бросались одноименные события.

— Ошибки верстки контрола поиска в браузере Opera 12.

— Ошибка при асинхронном подключении API в браузере Internet Explorer в случаях если страница берется из кэша.

— Не работало выставление опции balloonAutoPan в false для геообъектов.

— Некорректное удаление объектов через метод remove в кластеризаторе.



Команда разработчиков API Яндекс.Карт