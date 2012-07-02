Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.10.
Новые возможности:
— Координатные системы географическая и декартова.
— Построение геодезических линий (опция geodesic для геообъектов).
— Расширена поддержка мобильных браузеров. Теперь API полноценно работает в альтернативных браузерах на платформах iOS и Android 4.0.
— Редактор маршрутов и кнопка построения маршрутов.
— Расчет bounds в коллекциях геообъектов.
Новые возможности кластеризатора:
— Метод getObjectState.
— Новые опции балуна кластера — balloonWidth, balloonSidebarLayout и другие.
— Поле в состоянии кластера activeObject, в котором хранится ссылка на активный объект кластера.
Добавлено:
— При загрузке YMapsML повторяющиеся теги в metaDataProperty преобразовываются в массив.
— Иконки poiIcons добавлены в пакет package.standard.
— Опция noPopup в SearchControl.
— Метод addCopyrights у map.copyrights и интерфейс ICopyrightsProvider.
— Типы карты PMAP и PHYBRID поддерживаются в YMapsML.
— Хранилища фабрик оверлеев.
— Параметр scale для coordSystem.Cartesian.
— Метод getAll у option.Manager.
— Можно использовать спрайты для собственных иконок (добавлена опция imageClipRect для меток).
Исправлено:
— Метод splice класса GeoObjectArray теперь возвращает список удаленных элементов.
— Неправильная обработка undefined-переменных в текстовых шаблонах.
— Ошибка при масштабировании графики в браузере Internet Explorer.
— При отрисовке меток на canvas игнорировалась тень.
— Ошибка при удалении свернутой миникарты.
— Ошибка при установке опций hasHint и hasBalloon у хотспотного слоя.
— Ошибка при удалении несуществующего элемента из тулбара.
— Ошибка при вызове getState у пустой линейки.
— Ошибка при переключении типа карты свернутой миникарты.
— Ошибка при вызове map.destroy.
— Некорректная отрисовка тени балуна при вызове setData в открытом балуне.
— Артефакты рисования прямогольников в браузере Internet Explorer.
— Некорректная работа опции pane для хинтов.
— Ошибка верстки элементов управления в браузере Internet Explorer.
— Ошибка обработки опции iconImageSize при отображении меток на canvas.
— Ошибки при повторном добавлении и удалении SearchControl.
— Неправильное время в статистике пробок для некоторых городов.
— Некорректный расчет некоторых bounds геометриями.
— Методы setState и getState у линейки работают с тем же форматом данных, что и API 1.х.
— Некорректная обработка опции zIndex после ее динамического изменения.
— Некорректная работа редактора геообъектов с фабрикой оверлеев interactiveGraphics.
— Геокодер не всегда правильно срабатывал в браузере Internet Explorer на страницах с кодировкой windows-1251.
— При вызове методов enable и disable у элемента управления «Кнопка» не бросались одноименные события.
— Ошибки верстки контрола поиска в браузере Opera 12.
— Ошибка при асинхронном подключении API в браузере Internet Explorer в случаях если страница берется из кэша.
— Не работало выставление опции balloonAutoPan в false для геообъектов.
— Некорректное удаление объектов через метод remove в кластеризаторе.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт