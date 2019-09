Мы выпустили бета-версию API Яндекс.Карт 2.1. Главная ее особенность — полный редизайн интерфейса карты. Причем изменения затронули не только внешний вид, но и поведение элементов управления картой. Поскольку изначально было понятно, что поломки обратной совместимости не избежать, мы также внесли архитектурные изменения, которые были необходимы для улучшения работы API (о них ближе к концу поста).



Что касается дизайна, нам было важно, чтобы интерфейс одинаково хорошо выглядел на устройствах и экранах разных размеров. Одна из основных сложностей заключается в том, что мы никогда не знаем заранее, как будет выглядеть сервис или сайт со встроенными картами. Поэтому при разработке редизайна нам нужно было постараться предусмотреть максимум вариантов.



Для решения наших задач мы решили в новой версии реализовать адаптивный дизайн интерфейса. На Yet another Conference дизайнер madhare и разработчик zloylos выступили с докладом о том, зачем нам понадобилась адаптивность и как именно мы ее реализовали в API. В этом посте я опишу предысторию и концепцию наших решений, расскажу о том, что еще нового появилось в версии 2.1-beta, а также о том, что еще изменится к релизу 2.1.



Зачем мы думаем о дизайне?



После релиза версии 2.0 мы уже писали пост, в котором рассказывали о нашем подходе к разработке API. Суть концепции заключается в том, что мы делаем продукт не только для разработчиков, но и для тех, кто будет пользоваться результатами их работы. Если человеку будет удобно и приятно пользоваться нашими картами, и он будет требовать от любимых сервисов именно их — это будет настоящий успех. При этом разработчикам тоже должно быть легко и приятно удовлетворять желания пользователей, а значит мы должны по-максимуму упростить их работу с API. С такими мыслями мы начали работу над версией 2.0, а новая 2.1-бета стала логичным продолжением этой же концепции.





Исследование



Наблюдая за инсталляциями нашего API и анализируя кейсы использования карт, мы выделили два основных типа разработчиков:

Решают типовые задачи, не хотят тратить много времени, предпочитают готовые интерфейсы Яндекса. Таких примерно 90%.

Решают нестандартные задачи или предпочитают даже типовые задачи решать по-своему. Им не подходят стандартные элементы управления. Нужна серьезная кастомизация карт. Логично, что это оставшиеся 10%.



Итак, нам нужно было сделать хорошо первым, оставив пространство для маневра вторым. Т.е. подготовить набор готовых решений, которые сами контролируют внешний вид итоговой карты, т.е. «делают хорошо», но при этом при желании их можно настроить под собственные нужды. Задачей максимум стало соблюсти баланс.







Определившись с аудиториями, мы начали изучать кейсы использования. Оказалось, что в нашем случае основное значение имеет, как ни странно, размер. У нас получилось 3+1 варианта: маленькая, средняя, большая карта и мобильные сайты.





Рисуем дизайн для карт разных размеров



Самый тяжелый случай — маленькие карты. Кажется, что из-за маленького размера стоит убирать все элементы управления картой, но и терять функциональность тоже не хочется. Поэтому специально для маленьких карт мы сделали новый набор контролов:





Также был добавлен новый элемент управления — «развернуть карту на весь экран». Он экономит место на сайте за счет размещения небольшой карты, а у конечного пользователя остается возможность посмотреть большую карту. Все нужное поведение карты запрограммировано уже на стороне API. Вообще идея этой кнопки родилась, когда мы думали о решении для мобильных устройств. Карта приемлемого размера на десктопе может стать совершенно бесполезной на мобильном. Фулскрин решает эту проблему:





Помимо этого изменился дизайн балунов для небольших размеров карт. Теперь на маленьких картах и экранах мобильных устройств стандартный балун заменяется на плашку внизу экрана. Это позволяет сохранить большую информативность карты для пользователей. При желании эту опцию можно отключить.





Со средними картами все гораздо проще. Поскольку есть, где развернуться:





Как и с большими картами:





Чтобы максимально упростить работу разработчиков при выборе элементов управления картой, мы сделали три готовых набора для разных размеров карты.

map.controls.add( 'default' );



Список доступных ключей:

smallMapDefaultSet // для маленькой

mediumMapDefaultSet // для обычной

largeMapDefaultSet // для большой



Разумеется, по-прежнему можно самостоятельно указывать нужные контролы.

myMap.controls .add( 'trafficControl' ) // пробки .add( 'searchControl' ) // поиск .add( 'zoomControl' ) // зум-контрол .add( 'typeSelector' ) // слои .add( 'geolocationControl' ) // геолокация .add( 'fullscreenControl' ) // фуллскрин …







Адаптивность



Недостаточно просто отрисовать дизайн интерфейса для разных размеров карт. Ведь страницу с картой могут открывать на разных экранах. Именно поэтому решено было реализовывать адаптивное поведение интерфейсов карты. Различные элементы интерфейса перестраиваются и меняют свой размер в зависимости от фактического размера контейнера карты.





Адаптивное поведение мы реализовали через control.Manager. Также его можно задавать и для тех кнопок и списков, которые вы создаете сами:









Работы по ускорению и оптимизации



Геообъект — это главная сущность на карте. За такой титул ему приходится расплачиваться довольно сложной и громоздкой структурой. Первая итерация работ над геообъектами заключалась в распределении нагрузки при их создании. Мы постарались вынести все подготовительные операции из конструктора геообъекта в места, где они действительно становятся нужны. Это дало очень хорошие результаты. Также в некоторых местах мы сделали ленивую инициализацию сущностей с помощью _defineGetter_ и defineProperty (_defineGetter_, кстати, немного быстрее). Мы сократили количество подписок на события геообъектов внутри нашей системы событий. Частично помог прием подписки сразу на группу геообъектов с последующим определением в обработчике целевого объекта. Здесь нужно признаться, что ускорение можно пощупать только на dom и canvas метках, новые svg метки нам предстоит дорабатывать (why we call it beta? Because it beta then nothing…



Во время работы у нас было время на небольшую уборку в коде, по ее результатам приведем микровыводы:

Микровывод 1. При передаче функции-обработчика намного выгоднее передавать отдельно функцию, отдельно контекст. Если у вас чешутся руки сделать bind сразу, подумайте, можете ли вы это себе позволить.

Микровывод 2. Сокращайте количество промежуточных массивов, объектов и анонимных функций. Они не всегда хорошо чистятся garbage collector-ом.





Прочие изменения

В версии API 2.0 для определения местоположения по IP или с помощью Geolocation API разработчикам приходится самостоятельно использовать необходимые методы и обрабатывать полученный результат. В версии 2.1 достаточно просто добавить новый стандартный элемент управления:

control.GeolocationControl(parameters) Также был улучшен механизм определения местоположения пользователя, используемый в API. Теперь автоматически выбирается наиболее точный результат из браузерной геолокации и геолокации по IP-адресу. Стандартные метки в API были перерисованы в SVG, а это значит, что им можно задавать произвольные цвета. Система пакетов в версии 2.1 будет ликвидирована. Интерфейсы API изменены таким образом, чтобы максимально вынести загрузку компонент API по требованию, для чего большинство отображений были переведены в асинхронный режим. Работы еще ведутся. Для такого масштабного обновления нам пришлось пожертвовать обратной совместимостью с версией 2.0. Также к официальному релизу версии 2.1 может сломаться обратная совместимость для некоторых частей бета-версии:

Существенно изменится кластеризатор.

Будет переписан map.action.Manager.

Promises будут реализованы по спецификации DOM.

Часть объектов в неймспейсе ymaps будет вынесена в загрузку по требованию. После выхода из беты версии 2.1 изменится система версионирования. До официального релиза подключить последнюю версию API можно будет только по ссылке api-maps.yandex.ru/2.1-dev.



Справочник по программному интерфейсу API 2.1-beta опубликован на сайте API. Примеры можно посмотреть в песочнице. А также на новом API уже работает бета-версия Яндекс.Карт.