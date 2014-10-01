Как мы и обещали, теперь карты обновляются каждый месяц. Мы добавляем на них строящиеся дома, новые дороги, развязки, а также уточняем детали и исправляем неточности, на которые пользователи указывают через форму обратной связи.

В этот раз, благодаря сообщениям пользователей, на картах России, Беларуси, Украины и Казахстана учтено более 6000 замечаний по маршрутам и более 6500 — по карте. Самые значительные обновления коснулись Воронежа, Екатеринбурга, Минска, Новосибирска, Саратова, Ставрополя, Томска и Челябинска. Для городов Кинель и Костанай появились карты с точностью до дома, заработала маршрутизация. Кроме того, мы добавили недавно открывшиеся эстакады в Перово, на Новорязанском шоссе и новые развязки на МКАД.

Бугринский мост в Новосибирске

Продолжайте присылать нам свои замечания и пожелания к исправлению через специальную форму — maps.yandex.ru/feedback и вместе мы сделаем Яндекс.Карты еще лучше.

Все эти обновления также доступны на картах, созданных через API Яндекс.Карт.