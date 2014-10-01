Блог API Яндекс.Карт

октябрь 2014
Ломаные линии на карте
1 октября 2014, 14:53

Как нарисовать несколько ломаных линий на одной карте. Об этом рассказывает статья в блоге Дмитрия Власова. Автор усовершенствовал пример из Песочницы и нарисовал на одной карте несколько ломаных линий.

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Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в КлубFacebookВКонтакте или на почту ymapsapi@ya.ru.

API 2.1,примеры пользователей,статьи пользователей
Переключение 2.1
2 октября 2014, 17:27

Мы переключили api-maps.yandex.ru/2.1 на версию API 2.1.16. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.1.15

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

API 2.1,обновление
Панорамы ВДНХ
3 октября 2014, 16:33

Совершите виртуальную прогулку по ВДНХ вместе с Яндекс.Картами. Сегодня стали доступны панорамы ВДНХ. Их протяженность составляет около 36 км, а это почти равно протяженности Москвы в пределах МКАД с севера на юг. Всего было сделано 8 000 фотографий, из которых получилось 2000 панорам. Благодаря новым техническим решениям качество панорам ВДНХ и всех вновь отснятых теперь в восемь раз выше.

Напоминаем, что теперь панорамы Яндекса можно встроить на любой сайт. Там панорамы будут работать точно так же, как на Яндекс.Картах: пользователи смогут виртуально перемещаться по городу и рассматривать его улицы.

3 комментария
панорамы,обновления карт
Яндекс обновил карты
21 октября 2014, 14:49

Как мы и обещали, теперь карты обновляются каждый месяц. Мы добавляем на них строящиеся дома, новые дороги, развязки, а также уточняем детали и исправляем неточности, на которые пользователи указывают через форму обратной связи.

В этот раз, благодаря сообщениям пользователей, на картах России, Беларуси, Украины и Казахстана учтено более 6000 замечаний по маршрутам и более 6500 — по карте. Самые значительные обновления коснулись Воронежа, Екатеринбурга, Минска, Новосибирска, Саратова, Ставрополя, Томска и Челябинска. Для городов Кинель и Костанай появились карты с точностью до дома, заработала маршрутизация. Кроме того, мы добавили недавно открывшиеся эстакады в Перово, на Новорязанском шоссе и новые развязки на МКАД.

Бугринский мост в Новосибирске

Продолжайте присылать нам свои замечания и пожелания к исправлению через специальную форму — maps.yandex.ru/feedback и вместе мы сделаем Яндекс.Карты еще лучше.

Все эти обновления также доступны на картах, созданных через API Яндекс.Карт.

обновления карт
ObjectManager, или Как работать с большим количеством объектов на карте
27 октября 2014, 14:09

С 31 октября по 1 ноября в Москве пройдет конференция разработчиков высоконагруженных систем HighLoad++, на которой выступит руководитель группы разработки API Яндекс.Карт Марина Степанова.

Марина расскажет о сложностях работы с большими объемами географических данных, стандартных решениях для отображения большого количества меток на клиенте и методах хранения данных на сервере. Доклад пройдет в рамках секции «Производительность фронтенда».

Зарегистрироваться на конференцию можно здесь.

конференции,анонсы
3D-модели и высотность зданий на картах
29 октября 2014, 13:17

Сегодня мы сделали ещё один большой шаг в сторону повышения читаемости карты — все здания на Яндекс.Картах стали объёмными. Теперь, находясь на улице рядом с высоким зданием, можно быстро найти его на карте и правильно сориентироваться.

Для того чтобы показать высоту большинства зданий, достаточно просто «приподнять» контур дома. Однако во многих городах есть особенные сооружения, которые служат отличными ориентирами. Их мы отображаем в виде простых 3D-моделей. Сейчас на картах более 1000 таких моделей в разных городах, со временем их станет больше. Если вам хочется построить объёмный город самостоятельно, приглашаем на Народную карту. С сегодняшнего дня там появилась возможность указывать высоту зданий.

Троицкий собор в Санкт-Петербурге 

Все эти обновления также доступны на картах, созданных через API Яндекс.Карт.

6 комментариев
обновления карт
Новый сайт для технологий Яндекса
29 октября 2014, 18:28

Сегодня мы полностью обновили облик сайтов Яндекс.Технологии. Вместо пяти разделов на tech.yandex.ru мы запустили пять новых сайтов: про сами технологии, а также про событияобучение, науку и стартапы, каждый в отдельности.

Новые сайты позволяют быстро находить любые данные через провязки в системе навигации. К примеру, на страницах технологий размещены ссылки на релевантные события. Для удобства поиска по докладам, исследованиям и людям мы ввели специальный раздел под названием Библиотека Кроме того, мы вынесли на отдельный сайт всё связанное со стартапами.

Вот основные особенности сайта технологий:

  • Структура. Например, API Карт – это целое дерево технологий, так что на сайте для него предусмотрена дополнительная разводящая страница.
  • Хабы. Мы не только собрали технологии вместе, но ещё и сгруппировали их по области применения. Сейчас у нас есть хабы для разработчиков мобильных приложенийвебмастеров, интернет-магазинов и тематических порталов.
  • Описания. Все технологии снабжены простыми и понятными описаниями, выполненными в едином дизайне, а технические детали теперь расположены в разделах Документации.
  • Документация. Она тоже обновилась внешне, и ей стало удобней пользоваться, например, документацией для API Карт версии 2.1.
  • Новости. Не все технологии Яндекса служат источником такого же количества новостей, как API Карт. Поэтому не для всех из них у нас есть блоги. Но теперь мы завели общую площадку, где не столь частые апдейты от каждой технологии сложатся в регулярно обновляемую ленту.
обновление
API Яндекс.Карт версия 2.1.17
30 октября 2014, 17:34

Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.17. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.17 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.

Добавлено:

— Возможность добавлять пользовательские фильтры в шаблонах макетов.

— Класс Template для работы с шаблонами HTML.

Изменено:

— RemoteObjectManager отображает объекты только в видимой области карты.

Исправлено:

— RemoteObjectManager не перерисовывал одинаковые объекты при смене коэффициента масштабирования.

— Ошибка из-за которой поле viaPointsChange события multiRouter.MultiRouteModel.requestsuccess могло принимать неверное значение.

— Позиционирование меток при изменении масштаба страницы в Chromium-браузерах.

— После выбора слоя в выпадающем списке слоев, список не сворачивался.

— В некоторых случаях возникали ошибки при вводе текста в элемент управления «Поиск по карте» при использовании мыши и клавиатуры одновременно.

— Ошибки в работе редактора геообъектов.

— Некорректная работа editor.startDrawing в обработчике события geometrychange у полигона.

— Ошибки в отображении элемента управления «Пробки» при показа карты из скрытого контейнера.

— В некоторых случаях в панели «Пробки» показывалось некорректное время.

— В некоторых случаях возникали ошибки, если открыть балун на метке и затем изменить масштаб так, чтобы метка попала в кластер.

— При драге маршрута не учитывался параметр searchCoordOrder.

— В некоторых версиях IE не срабатывала анимация при смене тайлов.

— Ошибки при изменении границ элементов во вложенных коллекциях.

— Ошибки при удалении и повторном добавлении ObjectManager на карту.

— Устранены утечки памяти.

— Ошибки при попадании хотспотных объектов с одинаковым id в несколько соседних тайлов.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

API 2.1,обновление
Ключи для работы с API Яндекс.Карт версий 1.х больше не нужны
31 октября 2014, 13:40

Мы отключили обязательные ключи для старых версий API 1.х. Теперь, если вы используете версию API 1.x, указывать ключ в ссылке подключения не обязательно.

Менять ссылку, удаляя из нее ключ, тоже не требуется — API будет работать со старыми ключами. 

Форма получения нового ключа больше не доступна.

API 1.x