Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.17. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.17 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.
Добавлено:
— Возможность добавлять пользовательские фильтры в шаблонах макетов.
— Класс Template для работы с шаблонами HTML.
Изменено:
— RemoteObjectManager отображает объекты только в видимой области карты.
Исправлено:
— RemoteObjectManager не перерисовывал одинаковые объекты при смене коэффициента масштабирования.
— Ошибка из-за которой поле viaPointsChange события multiRouter.MultiRouteModel.requestsuccess могло принимать неверное значение.
— Позиционирование меток при изменении масштаба страницы в Chromium-браузерах.
— После выбора слоя в выпадающем списке слоев, список не сворачивался.
— В некоторых случаях возникали ошибки при вводе текста в элемент управления «Поиск по карте» при использовании мыши и клавиатуры одновременно.
— Ошибки в работе редактора геообъектов.
— Некорректная работа editor.startDrawing в обработчике события geometrychange у полигона.
— Ошибки в отображении элемента управления «Пробки» при показа карты из скрытого контейнера.
— В некоторых случаях в панели «Пробки» показывалось некорректное время.
— В некоторых случаях возникали ошибки, если открыть балун на метке и затем изменить масштаб так, чтобы метка попала в кластер.
— При драге маршрута не учитывался параметр searchCoordOrder.
— В некоторых версиях IE не срабатывала анимация при смене тайлов.
— Ошибки при изменении границ элементов во вложенных коллекциях.
— Ошибки при удалении и повторном добавлении ObjectManager на карту.
— Устранены утечки памяти.
— Ошибки при попадании хотспотных объектов с одинаковым id в несколько соседних тайлов.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт