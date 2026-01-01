Поиск по архивам
«Вечерней Москвы»
К столетию «Вечерней Москвы» нейросети Яндекса научились искать по архиву газеты — как в интернете.Смотреть
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Вводите фамилию человека, фамилии родителей, населённый пункт или другие данные. Поиск покажет документы, в которых они встречаются.
Нейросети Яндекса уже распознали текст документов. Их можно просто прочитать — как обычную книгу.
Сейчас Яндекс ищет по метрическим книгам, ревизским сказкам, исповедным ведомостям и прочим документам архивов Москвы, Астраханской, Оренбургской, Иркутской и других областей с XVIII до начала XX века.
Мы связали страницы метрических книг с храмами старой Москвы. Выбирайте нужную церковь и открывайте для себя события из жизни её прихожан — известных и не очень.Смотреть
ГБУ «Центральный государственный архив города Москвы»
ГБУ «Объединенный государственный архив Оренбургской области»
ГКУ «Государственный архив Астраханской области»
В первые дни работы поиска по архивам удалось подтвердить дату рождения советского футболиста и хоккеиста, одного из основателей спортивного общества «Спартак» Николая Старостина — 13 февраля 1902 года.
Открытие совершил историк Станислав Гридасов — подробности можно узнать в нашем видео.