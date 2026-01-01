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Как выглядит расшифровка

Уже нашлось

Фото Николая Старостина 1920-е годы

В первые дни работы поиска по архивам удалось подтвердить дату рождения советского футболиста и хоккеиста, одного из основателей спортивного общества «Спартак» Николая Старостина — 13 февраля 1902 года.

Открытие совершил историк Станислав Гридасов — подробности можно узнать в нашем видео.

  Запись о рождении Николая Старостина
  • Фотография
    Фотография

    Фёдор
    Достоевский

    Запись о рождении писателя есть в метрической книге церкви Петра и Павла при Мариинской больнице для бедных: «…30 октября. Родился младенец, в доме больницы бедных, у штаб-лекаря Михаила Андреича Достоевского, — сын Феодор. Молитвовал священник Василий Ильин…».

  • Фотография
    Фотография

    Татьяна Львовна
    Сухотина-Толстая

    О бракосочетании старшей дочери Льва Толстого можно прочитать в метрической книге Знаменской церкви в Зубове.

  • Фотография
    Фотография

    Марина
    Цветаева

    Запись о рождении Марины Цветаевой есть в метрической книге Благовещенской церкви на Тверской.

  • Фотография
    Фотография

    Анастасия
    Цветаева

    В этой же церкви крестили и Анастасию — младшую сестру поэтессы.

  • Фотография
    Фотография

    Андрей
    Щегляев

    Запись о рождении советского инженера, механика и теплоэнергетика Андрея Владимировича Щегляева есть в метрической книге Богоявленской церкви в Елохове.

Вопросы и ответы

Фото Николая Старостина 1920-е годы
Фото Н. Старостина 1920-е годы. Источник: Музей ФК «Спартак».