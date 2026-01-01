Семейная история

Симбирского-Ульяновского края

Нейросети Яндекса прочитали архивные документы с записями о жителях Симбирской губернии с начала XVIII по начало XX века. Теперь по ним можно просто искать — как в интернете. Постройте своё семейное древо с помощью сервиса Яндекса «Поиск по архивам»