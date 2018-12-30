Клуб API Диска

API Яндекс.Диска предназначен для приложений, которые работают с файлами пользователей Яндекс.Диска или хранят на Диске собственные файлы и настройки.

В клубе мы ждём всех, у кого возникли вопросы о нашей технологии. Анонсы собственных проектов, в которых вы используете API и SDK Яндекс.Диска, приветствуются! Мы будем публиковать тут новости и обновления API, а также рассказывать об интересных проектах, сделанных на нашей технологии.

Как закачать файл с указанием create-time и modification-time?
30 августа, 14:18

Доброго времени суток всем!

Собственно, сабж...

Я знаю, что загрузить файл с исходными датами создания и модификации возможно!Поскольку сам это делал через davfs2, смонтировав Я-диск в папку локальной ФС.

Но у davfs2 проблема при работе с разветвленной структурой папок и большим количеством файлов... Периодически просто не считывает (или считывает с огромной задержкой) содержимое папки и показывает её пустой.

При отправке файла на я-диск через cadaver, или аналогичные программы (rclone etc.) даты создания и модификации файла становятся равными моменту закачки, что неприемлемо по условиям задачи.

Собственно вопрос: КАК при отправке файла через API  WebDAV (или REST), указать что он должен иметь заданные create-time и  modification-time???

Клиент Я-диска для linux не предлагать! Он с я-диска потрет файлы, которых нет на локальной ФС, а мне нужен накапливающийся backup...

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Скачивание видео в разном качестве
6 августа, 22:42

Обратил внимание что есть возможность смотреть видео в разных качествах(360, 720, 1080), есть ли возможность скачать видео допустим в качестве 320?

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Ошибка 401 при попытке скачать файл из iOS, на других ОС все корректно
26 июля, 10:31

Столкнулись с ошибкой 401 при попытке скачать файл Яндекс.Диска из iOS, а на других ОС (android, windows) все корректно.

Доступ предоставлен только в папку приложения. При этом из того же приложения загрузка на Яндекс.Диск идет полностью корректно с тем же токеном.  Скачивание с ошибкой 401.

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Proguard для yandex-disk-restapi-java
16 июля, 22:25

Всем привет.

Подключаю в свой проект Яндекс.Диск

implementation 'com.yandex.android:disk-restapi-sdk:1.0'

Но при компиляции проекта выходит ошибка, связанная с Proguard. Подскажите как прописать исключение для правила proguard-rules.pro.

Сама ошибка:

org.gradle.execution.MultipleBuildFailures: Build completed with 1 failures.
	at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher$ExecuteTasks.run(DefaultGradleLauncher.java:358)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:300)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:292)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:174)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:90)
	at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.run(DelegatingBuildOperationExecutor.java:31)
	at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.runTasks(DefaultGradleLauncher.java:219)
	at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.doBuildStages(DefaultGradleLauncher.java:149)
	at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.executeTasks(DefaultGradleLauncher.java:124)
	at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController$1.call(GradleBuildController.java:77)
	at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController$1.call(GradleBuildController.java:74)
	at org.gradle.internal.work.DefaultWorkerLeaseService.withLocks(DefaultWorkerLeaseService.java:154)
	at org.gradle.internal.work.StopShieldingWorkerLeaseService.withLocks(StopShieldingWorkerLeaseService.java:38)
	at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController.doBuild(GradleBuildController.java:96)
	at org.gradle.internal.invocation.GradleBuildController.run(GradleBuildController.java:74)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.runner.BuildModelActionRunner.run(BuildModelActionRunner.java:55)
	at org.gradle.launcher.exec.ChainingBuildActionRunner.run(ChainingBuildActionRunner.java:35)
	at org.gradle.launcher.exec.ChainingBuildActionRunner.run(ChainingBuildActionRunner.java:35)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.ValidatingBuildActionRunner.run(ValidatingBuildActionRunner.java:32)
	at org.gradle.launcher.exec.RunAsBuildOperationBuildActionRunner$3.run(RunAsBuildOperationBuildActionRunner.java:50)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:300)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:292)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:174)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:90)
	at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.run(DelegatingBuildOperationExecutor.java:31)
	at org.gradle.launcher.exec.RunAsBuildOperationBuildActionRunner.run(RunAsBuildOperationBuildActionRunner.java:45)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.SubscribableBuildActionRunner.run(SubscribableBuildActionRunner.java:51)
	at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter$1.transform(InProcessBuildActionExecuter.java:47)
	at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter$1.transform(InProcessBuildActionExecuter.java:44)
	at org.gradle.composite.internal.DefaultRootBuildState.run(DefaultRootBuildState.java:79)
	at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter.execute(InProcessBuildActionExecuter.java:44)
	at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter.execute(InProcessBuildActionExecuter.java:30)
	at org.gradle.launcher.exec.BuildTreeScopeBuildActionExecuter.execute(BuildTreeScopeBuildActionExecuter.java:39)
	at org.gradle.launcher.exec.BuildTreeScopeBuildActionExecuter.execute(BuildTreeScopeBuildActionExecuter.java:25)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.ContinuousBuildActionExecuter.execute(ContinuousBuildActionExecuter.java:80)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.ContinuousBuildActionExecuter.execute(ContinuousBuildActionExecuter.java:53)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.ServicesSetupBuildActionExecuter.execute(ServicesSetupBuildActionExecuter.java:62)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.ServicesSetupBuildActionExecuter.execute(ServicesSetupBuildActionExecuter.java:34)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.GradleThreadBuildActionExecuter.execute(GradleThreadBuildActionExecuter.java:36)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.GradleThreadBuildActionExecuter.execute(GradleThreadBuildActionExecuter.java:25)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.execute(ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.java:43)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.execute(ParallelismConfigurationBuildActionExecuter.java:29)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.StartParamsValidatingActionExecuter.execute(StartParamsValidatingActionExecuter.java:59)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.StartParamsValidatingActionExecuter.execute(StartParamsValidatingActionExecuter.java:31)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.SessionFailureReportingActionExecuter.execute(SessionFailureReportingActionExecuter.java:59)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.SessionFailureReportingActionExecuter.execute(SessionFailureReportingActionExecuter.java:44)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.SetupLoggingActionExecuter.execute(SetupLoggingActionExecuter.java:46)
	at org.gradle.tooling.internal.provider.SetupLoggingActionExecuter.execute(SetupLoggingActionExecuter.java:30)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ExecuteBuild.doBuild(ExecuteBuild.java:67)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.WatchForDisconnection.execute(WatchForDisconnection.java:37)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ResetDeprecationLogger.execute(ResetDeprecationLogger.java:26)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.RequestStopIfSingleUsedDaemon.execute(RequestStopIfSingleUsedDaemon.java:34)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput$2.call(ForwardClientInput.java:74)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput$2.call(ForwardClientInput.java:72)
	at org.gradle.util.Swapper.swap(Swapper.java:38)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.ForwardClientInput.execute(ForwardClientInput.java:72)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.LogAndCheckHealth.execute(LogAndCheckHealth.java:55)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.LogToClient.doBuild(LogToClient.java:62)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.EstablishBuildEnvironment.doBuild(EstablishBuildEnvironment.java:81)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.BuildCommandOnly.execute(BuildCommandOnly.java:36)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.api.DaemonCommandExecution.proceed(DaemonCommandExecution.java:122)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.exec.StartBuildOrRespondWithBusy$1.run(StartBuildOrRespondWithBusy.java:50)
	at org.gradle.launcher.daemon.server.DaemonStateCoordinator$1.run(DaemonStateCoordinator.java:295)
	at org.gradle.internal.concurrent.ExecutorPolicy$CatchAndRecordFailures.onExecute(ExecutorPolicy.java:63)
	at org.gradle.internal.concurrent.ManagedExecutorImpl$1.run(ManagedExecutorImpl.java:46)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
	at org.gradle.internal.concurrent.ThreadFactoryImpl$ManagedThreadRunnable.run(ThreadFactoryImpl.java:55)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: org.gradle.api.tasks.TaskExecutionException: Execution failed for task ':app:transformClassesAndResourcesWithProguardForRelease'.
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:110)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.execute(ExecuteActionsTaskExecuter.java:77)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.OutputDirectoryCreatingTaskExecuter.execute(OutputDirectoryCreatingTaskExecuter.java:51)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipUpToDateTaskExecuter.execute(SkipUpToDateTaskExecuter.java:59)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveTaskOutputCachingStateExecuter.execute(ResolveTaskOutputCachingStateExecuter.java:54)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ValidatingTaskExecuter.execute(ValidatingTaskExecuter.java:59)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.execute(SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.java:101)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.FinalizeInputFilePropertiesTaskExecuter.execute(FinalizeInputFilePropertiesTaskExecuter.java:44)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.CleanupStaleOutputsExecuter.execute(CleanupStaleOutputsExecuter.java:91)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveTaskArtifactStateTaskExecuter.execute(ResolveTaskArtifactStateTaskExecuter.java:62)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipTaskWithNoActionsExecuter.execute(SkipTaskWithNoActionsExecuter.java:59)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipOnlyIfTaskExecuter.execute(SkipOnlyIfTaskExecuter.java:54)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteAtMostOnceTaskExecuter.execute(ExecuteAtMostOnceTaskExecuter.java:43)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.CatchExceptionTaskExecuter.execute(CatchExceptionTaskExecuter.java:34)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter$1.run(EventFiringTaskExecuter.java:51)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:300)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:292)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:174)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:90)
	at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.run(DelegatingBuildOperationExecutor.java:31)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter.execute(EventFiringTaskExecuter.java:46)
	at org.gradle.execution.taskgraph.LocalTaskInfoExecutor.execute(LocalTaskInfoExecutor.java:42)
	at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$BuildOperationAwareWorkItemExecutor.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:277)
	at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$BuildOperationAwareWorkItemExecutor.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:262)
	at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$ExecutorWorker$1.execute(DefaultTaskPlanExecutor.java:135)
	at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$ExecutorWorker$1.execute(DefaultTaskPlanExecutor.java:130)
	at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$ExecutorWorker.execute(DefaultTaskPlanExecutor.java:200)
	at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$ExecutorWorker.executeWithWork(DefaultTaskPlanExecutor.java:191)
	at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor$ExecutorWorker.run(DefaultTaskPlanExecutor.java:130)
	... 6 more
Caused by: java.lang.RuntimeException: Job failed, see logs for details
	at com.android.build.gradle.internal.transforms.ProGuardTransform.transform(ProGuardTransform.java:207)
	at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask$2.call(TransformTask.java:239)
	at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask$2.call(TransformTask.java:235)
	at com.android.builder.profile.ThreadRecorder.record(ThreadRecorder.java:102)
	at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask.transform(TransformTask.java:230)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at org.gradle.internal.reflect.JavaMethod.invoke(JavaMethod.java:73)
	at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.IncrementalTaskAction.doExecute(IncrementalTaskAction.java:50)
	at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.execute(StandardTaskAction.java:39)
	at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.execute(StandardTaskAction.java:26)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter$1.run(ExecuteActionsTaskExecuter.java:131)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:300)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:292)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:174)
	at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:90)
	at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.run(DelegatingBuildOperationExecutor.java:31)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeAction(ExecuteActionsTaskExecuter.java:120)
	at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:99)
	... 34 more
Caused by: java.io.IOException: Please correct the above warnings first.
	at proguard.Initializer.execute(Initializer.java:485)
	at proguard.ProGuard.initialize(ProGuard.java:271)
	at proguard.ProGuard.execute(ProGuard.java:113)
	at com.android.build.gradle.internal.transforms.BaseProguardAction.runProguard(BaseProguardAction.java:64)
	at com.android.build.gradle.internal.transforms.ProGuardTransform.doMinification(ProGuardTransform.java:262)
	at com.android.build.gradle.internal.transforms.ProGuardTransform.access$000(ProGuardTransform.java:65)
	at com.android.build.gradle.internal.transforms.ProGuardTransform$1.run(ProGuardTransform.java:176)
	at com.android.builder.tasks.Job.runTask(Job.java:47)
	at com.android.build.gradle.tasks.SimpleWorkQueue$EmptyThreadContext.runTask(SimpleWorkQueue.java:41)
	at com.android.builder.tasks.WorkQueue.run(WorkQueue.java:282)
	... 1 more

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Notes API
22 июня, 01:34

Hi, I just noticed you had added notes to Disk. Is it possible to use it through API, a hidden folder maybe or something?

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Почему в яндексе не наказывают недобросовестных сотрудников за игнорирование КРИТИЧЕСКИХ БАГОВ???
14 июня, 22:55

Мало того что яндекс диск от бага ПЕРЕСТАЛ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ, редкий файл НЕВОЗМОЖНО СКАЧАТЬ!!!!!!!

Так ещё и сообщить о баге никуда нельзя, халатные сотрудники яндекса ещё и возможность багрепорта убрали!

Почему так? Менеджмент яндекса считает что они монополисты и теперь можно класть болт на мнение пользователей?

Руководство яндекса знает что платит зарплату кучке бездельников дармоедов просто так, пока дармоеды СМЕШИВАЮТ РЕПУТАЦИЮ ЯНДЕКСА С КАЛОМ????

Вот ссылка:

https://yadi.sk/d/TgZZBL8p9OsRlA

ПОЧЕМУ КНОПКА СОХРАНИТЬ СЕБЕ НА ДИСК НЕ РАБОТАЕТ????

Почему открывается окно выбора аккаунта и входа, когда я уже залогинен?

Почему после нажатия на учётную запись происходит переход опять на первую страницу в которой опять в углу видна кнопка "войти"???

Алё, криворукие, а если высший мссенеджмент яндекса узнает, что они вам скажут? ПРОВЕРИМ???

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Куда задать вопрос
20 мая, 22:00

Здравствуйте!

Извините, пожалуйста, за глупость, но я не нашёл, куда можно задать вопрос по Rest-API диска. Поможете найти, куда можно обратиться?

С уважением,

Алексей.

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техподдрежка,помощь,Rest-API
Доступ по API к фото загруженным автозагрузкой.
6 мая, 01:25

Привет.
Не нашел в REST API способа получить доступ к фото, которые были загружены с мобильного устройства Автозагрузкой. Похожий вопрос уже задавали в феврале 2018 года. Но там ответа тоже нет. Помогите пожалуйста. Есть ли сейчас такая возможность, а если нет, то планируется ли ее реализация? 

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API,yandex sdk
Прерывание выгрузки файла (WebDAV)
3 мая, 01:48

Что происходит с файлом на диске, если в процессе его загрузки передача прервется?

Нет комментариев
Clashcash.ru Экономическая онлайн игра с выводом денег
23 апреля, 09:36

http://Clashcash.ru Экономическая онлайн игра с выводом денег. 1000 р. дарится при регистрации!

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фермы онлайн,заработок онлайн,деньги на халяву,фруктовые фермы которые платят
Как бэкапить Мак на яндекс диск?
16 марта, 11:31

Может договоритесь с кем нибудь или сделаете свое решение? 

1 комментарий
Распознавание лиц. Когда?
7 февраля, 11:18

Меня Яндекс Диск очень радует. Пользуюсь многими сервисами Яндекса

Хотел узнать когда же будет функция распознавания лиц на Яндекс Диске?

4 комментария
Моя статистика
6 февраля, 07:43

статистика

Нет комментариев
Статистика моя
6 февраля, 07:41

статистика

Нет комментариев
Статистика
6 февраля, 07:40

Статистика

Нет комментариев
Очистка корзины
31 января, 18:29

Начал очистить корзину (17,8 гигов), уже час висит "очистка корзины", объем не уменьшается, ничего не дает делать (ни удалить дополнительно, ни залить). Вход/выход,  перезагрузка не помогли. Как остановить очистку корзины?

Нет комментариев
Участвую в акции от Яндекса и Ростелекома
6 января, 14:30

Участвую в акции от Яндекса и Ростелекома, но мне всё никак не ясно: через год, когда я соберу все 12 ТБ, если я сменю тариф все ТБ сразу исчезнут?

2 комментария
Ограничения яндекс диск апи?
30 декабря 2018, 15:48

А есть ли какие ограничения и доп. плата? К примеру если мы будем использовать 1тб за 200р в месяц?
Есть ли лимит запросов через апи? Есть ли лимит трафика и тп?

Нет комментариев
Надо добавить время жизни ссылки.
26 декабря 2018, 20:23

Хотелось бы видеть возможность установить время жизни ссылки.

По умолчанию пусть ссылка будет вечной, но если нужна ссылка на час, или на одни сутки, неделю, то пусть будет возможность сделать такой выбор.

1 комментарий
Превышен лимит скачивания, вы можете сохранить файл на Яндекс.Диск
24 декабря 2018, 16:45

Появилось такое ограничение на все файлы с Я.Диска. Что не так?

1 комментарий