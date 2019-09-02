Блог Яндекса
Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы, в которых пользователи пытаются вспомнить название фильма по запомнившейся детали — например, [фильм в котором космос и макконахи]. По таким запросам можно понять, что впечатляет людей в кино сильнее всего, какие герои, действия и обстановка характерны для фильмов разных стран и жанров и чем именно запоминаются конкретные персонажи.
Сейчас на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани больше двенадцати тысяч автомобилей Яндекс.Драйва. Практически все автомобили, доступные в приложении, заправлены — топлива в баке хватит, чтобы добраться в любую точку в пределах зоны завершения аренды, даже если это другой конец города. В этом посте мы расскажем, как Драйв заправляет машины.
На Яндекс.Картах появились поэтажные схемы крупных торговых центров в Москве и ближайшем Подмосковье. На них отмечены все важные объекты, от магазинов, кафе и кинотеатров до гардеробов, лифтов и банкоматов. Схемы помогут спланировать поход в торговый центр — вам не придётся гадать, на каком этаже искать нужный магазин, или блуждать по галереям в поисках туалета.
Яндекс продолжает набор в бесплатную Школу бэкенд-разработки, которая откроется в нашем московском офисе этой осенью. В программе Школы — лекции ведущих разработчиков Яндекса и работа в команде над действующим сервисом. Для поступления нужно знать Python и понимать основы бэкенд-разработки: как создать веб-приложение, как развернуть его на сервере, как сделать запрос к базе данных.
Музей Яндекса объявляет конкурс на разработку игр для ZX Spectrum. Итоги конкурса подведут в декабре: авторы лучших игр получат призы. С помощью конкурса мы хотим поддержать энтузиастов «Спектрума» и напомнить о старом увлечении тем, кто писал программы для этой платформы в 1990-х.
Мобильный Яндекс.Диск умеет показывать подборки фотографий из прошлого. Он напомнит, что случилось прошлой зимой и как вы провели позапрошлогодние майские праздники. Теперь для составления подборок Диск использует технологию компьютерного зрения. Алгоритмы анализируют все снимки и выбирают из них те, которые с высокой вероятностью будут интересны пользователю.
Мы продолжаем набор в очередную Школу разработки интерфейсов. Обучение в Школе бесплатное. Программа состоит из двух этапов: лекционного и практического. Для начинающих специалистов ШРИ — это возможность познакомиться с азами промышленной фронтенд-разработки и поработать над реальными проектами в одной команде с менеджерами и дизайнерами из Яндекса.
На Диске можно хранить не только файлы, фото и видео, но и заметки. Раздел с заметками пригодится, когда нужно записать номер телефона, рецепт пирога, расписание уроков или любую другую информацию, которая может понадобиться в дальнейшем. Записи синхронизируются между устройствами: можно начать составлять список дел на компьютере, а продолжить — на смартфоне.
Сегодня в Москве прошла Yet Another Conference, большая технологическая конференция Яндекса. В этом году тема конфренции — «Будущее в деталях». На YaC мы рассказали о новых разработках Яндекса, которые приближают наступление будущего или создают его прямо сейчас. Модуль, новая версия Яндекс.Авто, персональный видеоканал, облачные рестораны и другие новости YaC — в этом посте.
Яндекс представил умный дом, которым управляет голосовой помощник Алиса. Платформа может объединять десятки устройств, от лампочек до кофеварок. Не нужно искать пульты и нажимать на кнопки — достаточно сказать: «Алиса, сделай похолоднее в гостиной», и голосовой помощник выполнит просьбу.
Магазин и музей Яндекса в этом году участвует в «Ночи музеев» и будет работать всю ночь с 18 на 19 мая. Посетителей ждут экскурсии по выставке старых компьютеров, турниры по «Мортал Комбат 3» и другим ретроиграм, лекции про прошлое, настоящее и будущее вычислительной техники и ночное чаепитие на пуфиках. Все компьютеры в музее рабочие: их можно трогать, включать и запускать программы.
Аналитики Яндекса решили представить, как выглядели бы схемы метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга и Минска, если бы станции на них назывались в честь местных центров притяжения. Среди таких мест — большие магазины, достопримечательности, музеи, рестораны, кинотеатры, парки и другие объекты, которые притягивают к себе людей из других районов и даже из других городов.
Мы представили карту Яндекс.Плюс. Это кобрендинговая банковская карта Яндекса, Альфа-Банка и Тинькофф Банка, с помощью которой можно расплачиваться в магазинах и совершать онлайн-платежи. С картой выгоднее пользоваться сервисами Яндекса: она даёт кэшбэк 10% на Такси и 5% — ещё на 14 сервисов. Вы также получаете подписку Яндекс.Плюс и кэшбэк 1% на любые покупки.
Мы открыли приём заявок на чемпионат по программированию. Особенность состязания — в том, что в этом году оно рассчитано на разработчиков разных специализаций. Победителей определят сразу в четырёх направлениях: фронтенд-разработка, бэкенд-разработка, машинное обучение и анализ данных. Приз за первое место на чемпионате — Яндекс.Станция и 300 тысяч рублей.
Лауреатами премии, которую Яндекс учредил в этом году, стали девять молодых исследователей из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Гомеля и четыре научных руководителя. Размер премии для студентов и аспирантов составляет 350 тысяч, а для научруков — 700 тысяч рублей.
Простая, но сложная игра, в которую можно играть с Алисой. Узнавать города Алисе помогают технологии компьютерного зрения.
Приглашаем студентов и выпускников гуманитарных и технических вузов, которые определились с профессией, но хотят набраться знаний и опыта.
Теперь приложение Диска показывает все-все-все ваши фото: и те, которые загружены в облако, и те, которые лежат в памяти смартфона.
Яндекс заключил соглашение о намерениях с Hyundai Mobis, дочерней компанией Hyundai Motor Group и одним из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Компании планируют совместно разработать программно-аппаратный комплекс, который позволит создавать беспилотные автомобили 4-го и 5-го уровня автономности. В основе комплекса будут лежать технологии Яндекса.
Яндекс.Переводчик научился подкреплять переводы примерами. Если вы спросите у сервиса, как перевести то или иное слово, он не только перечислит варианты, но и покажет примеры контекста — как использовалось это слово в книгах, фильмах и телесериалах и как оно переводилось. Сравнивая разные варианты, проще понять оттенки смысла и подобрать самый подходящий перевод.