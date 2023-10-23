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Блог Яндекса

Лето в «айтиобщаге»
23 октября 2023, 11:50

Этим летом Яндекс открыл «айтиобщагу». В ней жили ребята, которые приехали на стажировку в наши московские офисы из других регионов. «Айтиобщага» приняла первых стажёров в начале июля и проработала до конца сентября. На пике сезона летних стажировок в ней проживало около 130 человек из пятидесяти городов. Окончание сезона летних стажировок — хороший повод ещё раз вспомнить, как всё было.

Дом для роботов
19 мая 2023, 18:30

Яндекс Маркет открыл робототехническую лабораторию. Там будут разрабатывать, собирать, отлаживать и тестировать складских роботов — такие уже работают на складе Маркета в Софьине. Лаборатория состоит из офисной части и полигона, который выглядит как настоящий склад. Там можно проводить испытания роботов в условиях, максимально приближенных к реальным.

Яндекс ждёт стажёров
10 февраля 2023, 11:00

Мы открываем набор на летнюю стажировку. Стажировка даёт полезный опыт и новые знания, а ещё это возможность изнутри посмотреть, как устроен Яндекс. Базовые требования к стажёрам — уметь программировать и хорошо разбираться в алгоритмах и структурах данных. В этом году стажировку можно пройти в офисах Яндекса в шести российских городах.

Новый офис Яндекса снаружи и внутри
23 декабря 2022, 13:00

В Гагаринском районе Москвы продолжает строиться новая штаб-квартира Яндекса. Подземную часть здания завершили осенью, и сейчас работы идут на поверхности. Стройку планируется закончить в 2024 году, но мы уже готовы рассказать и показать, каким наш новый дом будет снаружи и внутри.

Ещё раз о доступности
7 декабря 2022, 13:00

В прошлом ноябре мы адаптировали для незрячих пользователей Яндекс Такси. Сейчас адаптированных сервисов десять, и список продолжает расти. В этом посте мы расскажем, как незрячие люди взаимодействуют с компьютерами и смартфонами, что делает Яндекс для повышения доступности своих сервисов и почему доступность нельзя обеспечить раз и навсегда.

У Яндекса будет новая главная. Что изменится
23 августа 2022, 10:10

Яндекс договорился о продаже Дзена и Новостей компании VK. Сделку планируется закрыть в течение нескольких месяцев. Когда все формальности будут улажены, на наших сервисах произойдут важные изменения. Дзен и Новости переедут на портал dzen.ru, который будет принадлежать VK, а у Яндекса появится новая главная — ya.ru. Её основой станет поиск.

Яндекс Клаб
23 августа 2022, 10:09

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club становится частью Яндекса. Мы сохраним бренд «Деливери», заказы по-прежнему можно будет делать привычным способом — на сайте и в приложениях. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой. Руководитель Яндекс Еды Роман Маресов рассказывает, что изменится для пользователей, ресторанов и курьеров.

Внимание, это не Алиса
28 июля 2022, 14:40

В последнее время мы получаем много сообщений о звонках от имени Алисы. Люди видят незнакомый номер, берут трубку и слышат голос, похожий на голос нашей голосовой помощницы. Он предлагает что-нибудь заманчивое, например заработать на акциях. Хотим предупредить: это злоумышленники. Наша Алиса не вступает в разговоры по телефону и не имеет к этим звонкам никакого отношения.

Яндекс Карты собирают данные о доступности
6 июля 2022, 11:00

В Картах появился инструмент, с помощью которого можно отмечать места с доступной средой. Например, указать, есть ли в кафе пандус и специализированный туалет. Чтобы передать данные, потребуются минута времени и камера. Информация о доступности пригодится многим, в первую очередь людям с инвалидностью и родителям с маленькими детьми.

Стажировки или летние школы: что выбрать
17 июня 2022, 15:00

Мы продолжаем набор на стажировку и в летние школы Академии Яндекса (их четыре: три для разработчиков и одна для менеджеров). И то и другое рассчитано на начинающих специалистов, которые хотят попробовать себя в Яндексе. Требования к кандидатам примерно одинаковые, и чтобы выбрать было проще, мы решили рассказать, что общего у школ и стажировок и в чём они отличаются.

Яндекс выражает соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова
7 июня 2022, 10:21

Яндекс выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова и всей команде VK. Владимир и Сергей были нашими коллегами и партнёрами. Они много лет создавали компанию, сервисами которой пользуются миллионы людей. Это потеря для всего российского IT-рынка.

Пульт управления баннерами
13 апреля 2022, 13:30

На баннерах, которые показывает Рекламная сеть Яндекса, теперь есть значок с тремя точками — ­[⋮]. Это своего рода пульт управления рекламными объявлениями. С его помощью можно взаимодействовать с рекламой, например скрыть неинтересную или узнать подробности про интересную. Сигналы, которые пользователи отправляют через «пульт», помогают нам повысить качество рекламы.

Данные, которые мы не уберегли, и уроки, которые мы извлекли
24 марта 2022, 12:00

Руководитель Яндекс Еды Роман Маресов — об утечке данных из сервиса и том, что делает Яндекс, чтобы такого не повторилось.

Про облигации Яндекса
4 марта 2022, 12:25

Яндекс не находится под санкциями. Но четыре последних дня американская биржа NASDAQ не производит торги нашими акциями. Как публичная компания, мы обязаны предупреждать держателей наших акций про все возможные риски — даже гипотетические, которые могут никогда не реализоваться.

Поиск по видео: что меняется
14 февраля 2022, 15:30

В декабре мы рассказали, что вскоре в поиске по видео произойдут изменения. Они касаются наших партнёров — площадок, на которых размещается видеоконтент. Сегодня новые правила вступают в силу. Они будут определять, как отображается в поисковой выдаче принадлежащий таким площадкам контент, а также какое видео можно или нельзя посмотреть непосредственно в поиске.

ФАС, Яндекс и интернет-компании договорились закончить спор мировым соглашением
19 января 2022, 20:45

Андрей Стыскин — о мировом соглашении, которое положит конец спору «о колдунщиках», новых форматах интеграции для партнёров в поиске Яндекса и программе грантов для малого бизнеса.

Браузер с нейрофонами
20 декабря 2021, 13:00

Мы пополнили коллекцию фонов для Браузера. На новых картинках — красивые пейзажи, которые выглядят как настоящие, но никогда не существовали в действительности. Их создала наша нейронная сеть. Если посмотреть на изображение в течение нескольких секунд, можно увидеть, как постепенно преображается ландшафт: на месте гор возникает равнина, а там, где были луга, вырастает лес.

Большое обновление московских панорам
17 декабря 2021, 15:45

В 2021 году мы пересняли 95% московских панорам. Съёмки начались в апреле и продолжались вплоть до декабря, когда открылись новые станции БКЛ. Новые фотографии охватывают свыше восьми тысяч километров улиц и дорог. На снимках — реконструированный Балчуг и «ГЭС-2», «Большая глина № 4» и площадь Павелецкого вокзала, новые автотрассы и транспортные узлы.

Яндекс рассказывает и показывает
8 декабря 2021, 12:15

Представляем YaC 2021. Это большой фильм о технологиях Яндекса и людях, которые их создают. Вместе с Тиграном Худавердяном и Ириной Шихман вы побываете на полигоне беспилотников и на складе Маркета, заглянете внутрь сервера, узнаете, как калибруют лидары, а главное, увидите, как идеи сотрудников превращаются в продукты. Новости тоже будут: мы покажем Станцию второго поколения и расскажем о новых умениях Алисы.

Поиск Яндекса по видео меняет правила работы с партнёрами для борьбы с пиратством
1 декабря 2021, 16:42

Несколько лет назад мы подписали антипиратский меморандум и реализуем его механизмы в поиске. За это время мы удалили более 24 млн ссылок на пиратский контент. Теперь мы делаем следующий шаг — меняем политику по работе с партнёрами в поиске по видео, чтобы работать с теми, кто разделяет наше отношение к пиратству и создаёт процедуры, которые помогают с ним бороться.