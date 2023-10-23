Блог Яндекса
Этим летом Яндекс открыл «айтиобщагу». В ней жили ребята, которые приехали на стажировку в наши московские офисы из других регионов. «Айтиобщага» приняла первых стажёров в начале июля и проработала до конца сентября. На пике сезона летних стажировок в ней проживало около 130 человек из пятидесяти городов. Окончание сезона летних стажировок — хороший повод ещё раз вспомнить, как всё было.
Яндекс Маркет открыл робототехническую лабораторию. Там будут разрабатывать, собирать, отлаживать и тестировать складских роботов — такие уже работают на складе Маркета в Софьине. Лаборатория состоит из офисной части и полигона, который выглядит как настоящий склад. Там можно проводить испытания роботов в условиях, максимально приближенных к реальным.
Мы открываем набор на летнюю стажировку. Стажировка даёт полезный опыт и новые знания, а ещё это возможность изнутри посмотреть, как устроен Яндекс. Базовые требования к стажёрам — уметь программировать и хорошо разбираться в алгоритмах и структурах данных. В этом году стажировку можно пройти в офисах Яндекса в шести российских городах.
В Гагаринском районе Москвы продолжает строиться новая штаб-квартира Яндекса. Подземную часть здания завершили осенью, и сейчас работы идут на поверхности. Стройку планируется закончить в 2024 году, но мы уже готовы рассказать и показать, каким наш новый дом будет снаружи и внутри.
В прошлом ноябре мы адаптировали для незрячих пользователей Яндекс Такси. Сейчас адаптированных сервисов десять, и список продолжает расти. В этом посте мы расскажем, как незрячие люди взаимодействуют с компьютерами и смартфонами, что делает Яндекс для повышения доступности своих сервисов и почему доступность нельзя обеспечить раз и навсегда.
Яндекс договорился о продаже Дзена и Новостей компании VK. Сделку планируется закрыть в течение нескольких месяцев. Когда все формальности будут улажены, на наших сервисах произойдут важные изменения. Дзен и Новости переедут на портал dzen.ru, который будет принадлежать VK, а у Яндекса появится новая главная — ya.ru. Её основой станет поиск.
Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club становится частью Яндекса. Мы сохраним бренд «Деливери», заказы по-прежнему можно будет делать привычным способом — на сайте и в приложениях. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой. Руководитель Яндекс Еды Роман Маресов рассказывает, что изменится для пользователей, ресторанов и курьеров.
В последнее время мы получаем много сообщений о звонках от имени Алисы. Люди видят незнакомый номер, берут трубку и слышат голос, похожий на голос нашей голосовой помощницы. Он предлагает что-нибудь заманчивое, например заработать на акциях. Хотим предупредить: это злоумышленники. Наша Алиса не вступает в разговоры по телефону и не имеет к этим звонкам никакого отношения.
В Картах появился инструмент, с помощью которого можно отмечать места с доступной средой. Например, указать, есть ли в кафе пандус и специализированный туалет. Чтобы передать данные, потребуются минута времени и камера. Информация о доступности пригодится многим, в первую очередь людям с инвалидностью и родителям с маленькими детьми.
Мы продолжаем набор на стажировку и в летние школы Академии Яндекса (их четыре: три для разработчиков и одна для менеджеров). И то и другое рассчитано на начинающих специалистов, которые хотят попробовать себя в Яндексе. Требования к кандидатам примерно одинаковые, и чтобы выбрать было проще, мы решили рассказать, что общего у школ и стажировок и в чём они отличаются.
Яндекс выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова и всей команде VK. Владимир и Сергей были нашими коллегами и партнёрами. Они много лет создавали компанию, сервисами которой пользуются миллионы людей. Это потеря для всего российского IT-рынка.
На баннерах, которые показывает Рекламная сеть Яндекса, теперь есть значок с тремя точками — [⋮]. Это своего рода пульт управления рекламными объявлениями. С его помощью можно взаимодействовать с рекламой, например скрыть неинтересную или узнать подробности про интересную. Сигналы, которые пользователи отправляют через «пульт», помогают нам повысить качество рекламы.
Руководитель Яндекс Еды Роман Маресов — об утечке данных из сервиса и том, что делает Яндекс, чтобы такого не повторилось.
Яндекс не находится под санкциями. Но четыре последних дня американская биржа NASDAQ не производит торги нашими акциями. Как публичная компания, мы обязаны предупреждать держателей наших акций про все возможные риски — даже гипотетические, которые могут никогда не реализоваться.
В декабре мы рассказали, что вскоре в поиске по видео произойдут изменения. Они касаются наших партнёров — площадок, на которых размещается видеоконтент. Сегодня новые правила вступают в силу. Они будут определять, как отображается в поисковой выдаче принадлежащий таким площадкам контент, а также какое видео можно или нельзя посмотреть непосредственно в поиске.
Андрей Стыскин — о мировом соглашении, которое положит конец спору «о колдунщиках», новых форматах интеграции для партнёров в поиске Яндекса и программе грантов для малого бизнеса.
Мы пополнили коллекцию фонов для Браузера. На новых картинках — красивые пейзажи, которые выглядят как настоящие, но никогда не существовали в действительности. Их создала наша нейронная сеть. Если посмотреть на изображение в течение нескольких секунд, можно увидеть, как постепенно преображается ландшафт: на месте гор возникает равнина, а там, где были луга, вырастает лес.
В 2021 году мы пересняли 95% московских панорам. Съёмки начались в апреле и продолжались вплоть до декабря, когда открылись новые станции БКЛ. Новые фотографии охватывают свыше восьми тысяч километров улиц и дорог. На снимках — реконструированный Балчуг и «ГЭС-2», «Большая глина № 4» и площадь Павелецкого вокзала, новые автотрассы и транспортные узлы.
Представляем YaC 2021. Это большой фильм о технологиях Яндекса и людях, которые их создают. Вместе с Тиграном Худавердяном и Ириной Шихман вы побываете на полигоне беспилотников и на складе Маркета, заглянете внутрь сервера, узнаете, как калибруют лидары, а главное, увидите, как идеи сотрудников превращаются в продукты. Новости тоже будут: мы покажем Станцию второго поколения и расскажем о новых умениях Алисы.
Несколько лет назад мы подписали антипиратский меморандум и реализуем его механизмы в поиске. За это время мы удалили более 24 млн ссылок на пиратский контент. Теперь мы делаем следующий шаг — меняем политику по работе с партнёрами в поиске по видео, чтобы работать с теми, кто разделяет наше отношение к пиратству и создаёт процедуры, которые помогают с ним бороться.