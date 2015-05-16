Клуб API Диска

Клуб API Диска

Превышен лимит скачиваний-Блокировка

Мой файл заблокирован из- за превышения лимта скачиваний!Хотя я его только загрузил! Ссылку отправил только лдному другу.Он не успел его скачать!!! Сотрудник сервиса мне объяснил: 

-Дело в том, что лимиты распространяются на конкретный файл на нашем сервере. Если этот файл загружен, к примеру, у 10 пользователей, и только у одного превысил лимиты на скачивание, под лимиты также попадут все остальные файлы. Файл, который Вы пытались передать другу, уже опубликовал другой пользователь Диска и именно у него файл был слишком много раз скачен. После этого все такие файлы у всех пользователей попали под наши ограничения.

Думаю Очень важно изменить политику штрафов за превышение лимита скачиваний....!!!!Каждый должен отвечать за свои файлы,а не испытывать проблем из-за других...??? Вообще не известно кого? У Вас очень хороший сервис,спасибо за него,но данная ситуация очень не удобна!!! Скорее даже раздражает!

Люди кто столкнулся с подобной проблемой-Прошу поддержать в коментариях!!!!

36 комментариев
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direktbiz
28 января 2016, 03:07

я даже свою фотографию не могу скачать, пишет, "создание безопасного подключения". и на этом все заканчивается- и не первый раз такое, уже жалею что связался с этим диском

 

Victoria
28 января 2016, 03:07

Андрей,

Эти ограничения действуют только сутки, потом файл можно снова скачивать. Если файл несколько дней подряд будет превышать ограничения, скачивание может быть ограничено на более длительный срок.

Диск не предназначен для распространения файлов по сети, где их могут скачать так много, что файлы попадут под ограничения. Диск предназначен для обмена файлами между друзьями и близкими. Кроме того, Диск не предназначен для распространения нелицензионных фильмов, сериалов и программ. Именно поэтому нами и было принято решение ограничить скачивание файлов. Лимиты на скачивание довольно высокие. Если использовать Диск по назначению, файлы никак ограничиваться не будут.

serj6654
13 октября 2017, 21:22
Victoria,
 Это маразм другие облачные сервисы поощряют а не ограничивают скачивания файлы со своих сервисов.
Кель'тас Солнечный-Скиталец
19 октября 2018, 21:59
Victoria,
Маразм какой-то честное слово !
Вот мне друг скинул файл в 17 гигов, а до этого всей группе кидал, и вот теперь я его скачать не могу, пишет лимит ! ! ! 
Я его даже засейвть не могу ! ! ! 
Vlad Vladislav
22 апреля 2016, 23:38
Это полный моразм ! нечего не возможно скачать ! 
serj6654
13 октября 2017, 21:19
Этого не должно быть, ваш сервис теряет смысл делиться файлами, как же вы собираетесь конкурировать с другими сервисами которые не устанавливают лимиты на скачивание а наоборот поощряют это.
SunriseBunch
22 октября 2017, 19:45
Это ужас. усложняет работу! в моей команде несколько человек! Я им рассылаю файл через яндекс диск. теперь такие проблемы вот...отменить нужно это ....
lalalalalallala
15 декабря 2017, 15:38
Действительно.. Я покупаю место на диске, но через некоторое время на файле лимит((
km-soft
24 декабря 2017, 19:26
Согласен.Нужно изменить хотя-бы в плане разъяснения в чем дело.Если скачивать,через

https://cloud-api.yandex.net:443/v1/disk/public/resources/download?public_key то выдает просто ошибку 404 ,что нет такого ресурса.И гадай какие тут лимиты.
IPTRONIC Team
24 декабря 2018, 16:31
km-soft,
еще несколько часов и ровно год будет как ни кто ни чего не поменял)))
Обновлено 24 декабря 2018, 16:31
den-b2b
31 марта 2018, 08:25
Просто жесть какая-то!!!!!!!
mr.MEDVEDn2
22 мая 2018, 17:02
при сохранение на свой я диск страница просто перезагружается и все



serj6654
22 мая 2018, 17:23
mr.MEDVEDn2,
а может отказаться от этого сервиса? в пользу дорохв?
remizovaaleksa
23 мая 2018, 17:33
Хотела скачать сборку для майнкрафта, а пишет про превышение лимита. Я уже 3 дня немогу ничего с этим сделать! 
paulderden
31 мая 2018, 14:08
remizovaaleksa,
а сохранить сборку на ваш яндекс.диск и скачать уже с вашего я.диска, вам религия не позволяет?
production.krivoruk
25 мая, 05:45
paulderden,
ну к примеру сборка весит 20Гб,  а у меня(или любого другого человека) - нету возможности оплачивать дополнительное место на ЯД, и по дефолту есть только 10Гб - как тогда можно сохранить к себе на ЯД???
С такой политикой - 75% пользователей просто отпадают от использования ЯД... Сами себе же вредят, если много людей не будут качать файлы - люди перестанут им пользоваться - перестанут покупать место на ЯД - смысл в этом - если никто не сможет качать..?
Обновлено 25 мая, 05:46
barsus2013
2 июня 2018, 21:12
полностью поддерживаю тебя сволочи требуют денег за увеличения пространства а сами лимиты сраные включают ещё всех под одну гребенку причесывают твари что скажешь еще и на свой диск залимитченый фал сохранить не могу просто после авторизации возвращает на страницу с лимитом и опять требует авторизации уроды всякое говно рекламируют а рукожопые айтишники и программисты яндекса всякое дерьмо нам в уши заливают вместо того чтоб проблемы решать..........
arturgalvita
20 июня 2018, 15:17
какой вообще этот лимит ?! Количественно ? Кто знает?
sergey-pyshko
28 августа 2018, 19:35
до сих пор я без проблем отправлял ссылку родственникам и друзьям. вне зависимости от того, есть ли у них аккаунт на яндекс или нет. теперь, отправив такую ссылку, я участвую в навязывании вашего сервиса.
а не пойти ли вам в жопу с таким сервисом?
я нашел другой файлообменник.
katkovalexey
30 августа 2018, 15:42
Такая-же фигня.
Комментарии от яндекс-диска будут какие-нибудь?
solta2000
27 сентября 2018, 04:31
Скачивала с яндекс диска довольно давно. Сегодня столкнулась с подобной ситуацией. Причем я не могу даже сохранить файл на свой яндекс-диск, так как при попытке войти в аккаунт меня выбрасывает на первоначальную страницу загрузки с пометкой о невозможности скачать файл. В яндексе там делать нечего, что ли? Добавляют всем головных болей?
a5tz
18 ноября 2018, 13:11
та же хуйня ! как же заебал этот яндекс !!!
nice.p3n
28 ноября 2018, 22:33
Сохранил на диск, а скачать не успеваю: просит повторную авторизацию и все, слетает(((

Обновлено 28 ноября 2018, 21:34
roma1800
14 декабря 2018, 19:35
Оценка действий администрации ЯД, пользователями, одна - это маразм. Нужно менять поход к клиентам (пользователям). 
IPTRONIC Team
24 декабря 2018, 16:28
Эмммм, что-то не совсем понятно. Файл который у меня в общем доступе и на него есть ссылка для скачивания может быть скачан ограниченное кол-во раз??????
"Маразм"(с)
Обновлено 24 декабря 2018, 16:32
Андрей П.
3 января, 03:20
Да им тут хоть что пиши, у Яндекса своя политика, и на нас недовольных плевать.
Наиль Альбаев
5 января, 16:33
пидарасы...дайте мне скачать дистрибутив на прошивку смарта!!!! суки залочили архив  превышением лимита.....
stokilokonfet
12 января, 19:13
Никогда бы этим маразматическим яндексом не пользовался, вот только нужный мне файл люди с какого-то переляку выложили именно на него.
krestsoftlabpro
16 января, 18:16
Маленькая хитрость для ТЕХ, КТО РАЗДАЁТ ФАЙЛЫ, и не хочет, чтобы был лимит на скачивание. 


Я раздаю архивы, которые уже висят в инете, и их уже раздаёт херова туча людей.
Поэтому просто в этот архив надо чего-нибудь докинуть: файлик текстовый или типа того.
Размер измениться, хэш изменится - файл будет уже другой и его лимит на скачивание будет сброшен. 


Пользуйте.
Обновлено 16 января, 18:17
fresh7lemon
22 января, 11:25
Добрый день!
Давно сотрудничаю с Я.Диском на платной основе.
Удобный и стабильный сервис, НО это превышение лимита на скачивание файла мешает продуктивно работать.
Я публично не раздаю ссылки на скачивание своих файлов. Я работаю удаленно. И что бы удаленно не копировать  большие файл с компьютера на компьютер с помощью RDP, AmmyyAdmin и TeamViewer,  я использую собственные ссылки Я.Диска для загрузки больших файлов на удаленный компьютер.
С таким лимитом на скачивание появляется ОГРОМНЫЙ МИНУС данного сервиса!
Прошу Администрацию Я.Диска найти компромисс в данном вопросе.
hydravlik80
24 января, 20:15
Да нахрен вообще им пользоваться????!!!! Ставьте Google и будет всё норм, никаких ограничений на скачивание!!!! Яндекс такими действиями не понимает что отпугивает от себя пользователей!!! Так-как это реально бесит!!!!
artfa.a
25 января, 22:47
согластны )
zhenisarsen26062009
18 июня, 11:58
Я даже не могу установить чит.
Который весит 2,35 мб.

HranilicheFile
16 июля, 16:27
Уже почти 3 года покупаю за 200 рублей 1 тб облака, а файлы периодически подпадают под блокировку, причем достаточно долгую. Вот не понятно, почему нельзя убрать лимит закачек, ведь за это платишь деньги, а платить за место просто так не выгодно без изменения лимита закачек. Неужели такие слабые сервера на Яндексе, что не держат суточный лимит без блокировки? Ответьте, ведь за платное место все же можно хотя бы увеличить этот лимит или вообще убрать!
СВЕТЛАНА ГАЛИЧ
25 июля, 20:12
Яндекс Диск это просто кошмар. Если скачиваешь  Яндекс диск на компьютер, то он захломляет весь компьютер в раз. По другому скачать не дает, блокирует.Отвратительно! Надо упрощать жизнь людям, а не усложнять
svett-kyokushin
29 августа, 18:37
Прошло больше четырёх лет.... А при превышении лимита страничка всё так же перезагружается, так и не авторизовавшись 😂