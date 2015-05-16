Превышен лимит скачиваний-Блокировка

Мой файл заблокирован из- за превышения лимта скачиваний!Хотя я его только загрузил! Ссылку отправил только лдному другу.Он не успел его скачать!!! Сотрудник сервиса мне объяснил:

-Дело в том, что лимиты распространяются на конкретный файл на нашем сервере. Если этот файл загружен, к примеру, у 10 пользователей, и только у одного превысил лимиты на скачивание, под лимиты также попадут все остальные файлы. Файл, который Вы пытались передать другу, уже опубликовал другой пользователь Диска и именно у него файл был слишком много раз скачен. После этого все такие файлы у всех пользователей попали под наши ограничения.

Думаю Очень важно изменить политику штрафов за превышение лимита скачиваний....!!!!Каждый должен отвечать за свои файлы,а не испытывать проблем из-за других...??? Вообще не известно кого? У Вас очень хороший сервис,спасибо за него,но данная ситуация очень не удобна!!! Скорее даже раздражает!



Люди кто столкнулся с подобной проблемой-Прошу поддержать в коментариях!!!!