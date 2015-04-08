Что-то нам подсказывает, что — как и каждый год перед майскими праздниками и летними отпусками — вскоре по социальным сетям вновь пойдут гулять сенсационные советы, как можно сэкономить на перелётах. Дешевле всего бронировать билеты в среду. Нет, в любой день недели, но непременно между двумя и тремя часами ночи. Ну и наконец, самые странные тексты из этой категории рекомендуют выходить для поиска билетов в интернет анонимно, через прокси-сервер из самого бедного региона какой-нибудь страны третьего мира, — ведь, в самом деле, всем же известно, что коварные авиакомпании и агентства специально завышают цены, если видят, что у вас дорогой компьютер, живёте вы в процветающей стране или уже искали билет на эти даты по этому направлению. В качестве подтверждения приводятся комментарии анонимных пользователей («Отличный совет! Я так сэкономил четыреста долларов!») или нотариально заверенные скриншоты с ценами на два совершенно разных билета, которые, разумеется, стоят совсем разных денег. Не будем ни на кого показывать пальцем, но если вам вдруг захочется почитать эти фантастические теории, в интернете они легко найдутся по сочетанию ключевых слов «авиабилеты» и «раздельный прайсинг».



Мы по-человечески понимаем тех, кто множит эти бесполезные советы, чтобы заработать на трафике на своих сайтах. Но для сторонников теории заговора у нас плохие новости: это так не работает. Стоимость билетов на одни и те же рейсы в одном и том же эконом-классе и действительно может сильно отличаться — иногда в разы. Но, к сожалению, чтобы не упустить свой шанс и купить самый дешёвый билет, недостаточно притвориться обитателем Бангладеш, который зачем-то пытается улететь в разгар сезона из Москвы в Геленджик. Оставайтесь с нами и мы всё расскажем.