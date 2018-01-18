Грипп и простуда в поиске Яндекса

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы о простудных заболеваниях. Такие запросы задают постоянно — люди спрашивают про симптомы и ищут методы лечения, — но их количество возрастает и уменьшается в течение года. По тому, как меняется поисковый интерес пользователей к теме простуды, можно определить, когда происходят вспышки заболеваний.

Самые сильные волны простуды проходят по стране дважды в год

Первый всплеск числа «простудных» запросов обычно происходит осенью, в конце сентября — начале октября. Второй случается зимой, но в разное время. В 2014–2015 году он пришёлся на февраль, через год — на январь, а прошлой зимой — на вторую половину декабря. В этом году зимний всплеск, похоже, ещё впереди.

Самая высокая доля «простудных» запросов — в Волгограде

В исследовании рассматривались 29 российских городов, жители которых за три с половиной года задали не менее двух миллионов запросов про простуду и методы её лечения. Самая высокая доля таких запросов — в Волгограде. Помимо него, в топ-5 также вошли Саратов, Краснодар, Воронеж и Ростов-на-Дону. Реже всего темой простуды интересовались туляки, москвичи и самарцы.

Надо учитывать, что доля запросов о простуде не связана напрямую с количеством заболевших в том или ином городе. На неё влияют и другие факторы — например, привычка использовать интернет для поиска информации о болезнях.

Главные лекарства — амоксиклав, парацетамол и мирамистин

Антибиотик амоксиклав, анальгетик парацетамол и антисептик мирамистин чаще других лекарств упоминаются в запросах о лечении простуды. В целом интерес к жаропонижающим и обезболивающим средствам выше летом, а доля запросов про антибиотики, наоборот, увеличивается зимой. Про средства от кашля, например лазолван и АЦЦ, обычно начинают спрашивать осенью.

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Картина запросов по простуду меняется не только от сезона к сезону, но и от региона к региону. Посмотреть динамику интереса к этой теме в разных городах можно в полной версии исследования «Когда простужаются и чем лечатся россияне».