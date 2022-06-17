Стажировки или летние школы: что выбрать

Мы продолжаем набор в летние школы Академии Яндекса и на стажировку. И то и другое — для начинающих специалистов, которые хотят попробовать себя в Яндексе. Требования к кандидатам схожи, и чтобы никто не запутался, мы решили рассказать, что общего у школ и стажировок и чем они отличаются.

Работа или учёба

Тут вроде бы всё очевидно: в школу идут поучиться, на стажировку — поработать. Это верно, но лишь отчасти. Стажёры в Яндексе тоже постоянно учатся: знакомятся со внутренними инструментами, осваивают промышленное программирование, изучают наши сервисы с изнанки. Студенты школ, в свою очередь, работают. Под лекции, семинары и практикумы у них отведена первая часть программы, а после неё — работа над проектом в команде с другими слушателями. Разница в том, что стажёры учатся прямо во время рабочего процесса, а студенты школ сначала интенсивно занимаются, а потом применяют полученные знания на практике.

На втором этапе студенты школ работают в формате хакатона: команда собирается за одним столом и сообща делает проект

Уровень сложности

В обоих случаях к нам приходят ребята с разным уровнем подготовки. Кто-то уже имеет опыт промышленной разработки, кому-то доводилось делать только личные проекты. Мы стараемся организовать процесс так, чтобы пользу получил каждый. Начинающий разработчик может прийти в школу, чтобы подготовиться к стажировке, а опытный программист — чтобы систематизировать знания и посмотреть на рабочие задачи под другим углом. На стажировке новичку могут дать много несложных задач — чтобы набил руку, а более продвинутому разработчику — одну, но важную: например, создать новую функцию для популярного сервиса.

Проекты

Раньше студенты школ делали учебные проекты — сами для себя, чтобы закрепить навыки. Сейчас и на стажировке и в школах большинство задач реальные. Написанный код имеет все шансы стать частью одного из сервисов Яндекса, и результаты труда увидят не только коллеги и менторы, но и пользователи.

Новые области

Бывает, что человек, уже имея опыт, начинает интересоваться смежными областями. В этом случае мы советуем идти в школу — она даст всестороннюю подготовку. Например, среди студентов Школы разработки интерфейсов были и бэкендеры, которые решили переквалифицироваться в фулстек-разработчиков, и дизайнеры, которым захотелось прокачаться в фронтенд-разработке.

Наставники

У студентов школ и стажёров есть менторы. Это опытные сотрудники Яндекса, которые делятся знаниями и умениями с новичками. Стажёры должны уметь находить решения самостоятельно, но ментор может подсказать, в каком направлении двигаться. В школах немного иначе. Здесь задача ментора — показать разные способы и подходы, чтобы студенты попробовали их, поняли, какие ошибки можно совершить, и научились подбирать оптимальный. В целом стажировка больше подходит тем, кто привык во всём разбираться самостоятельно, а школы — тем, кому больше по душе традиционный учебный процесс с преподавателями.

Больше всего стажёров в Яндексе летом, когда в вузах каникулы. На этом фото — далеко не все

Условия

И в школы и на стажировку мы принимаем не только жителей столицы. Работа для стажёров есть в офисах Яндекса в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Симферополе. Если вы из другого города и успешно прошли отбор, можно стажироваться в Москве — мы оплатим дорогу и проживание. В школах условия похожи. Первый этап, он же обучение, — дистанционный. Перешедшие на второй этап собираются в московском офисе Яндекса. Иногородним мы тоже купим билеты и поможем с жильём. Школы и стажировки бесплатные; более того, стажёрам Яндекс платит зарплату.

Что дальше

Остаться в Яндексе и стать штатными сотрудниками могут как стажёры, так и студенты школ — если они себя хорошо проявили. Само собой, всё это по желанию. Кто-то возвращается в вуз, чтобы закончить учёбу, а у кого-то уже есть работа, на которой можно применить полученные навыки.

Как подать заявку

На стажировку мы принимаем в течение всего года, а в школы — до 23 июня. Этим летом их будет четыре: школа разработки интерфейсов, школа бэкенд-разработки, школа мобильной разработки и школа менеджеров. Список направлений стажировок можно узнать здесь. Чтобы поучаствовать в отборе, нужно заполнить анкету (обратите внимание, у школ и стажировок они разные), справиться с тестовым заданием и пройти собеседование.