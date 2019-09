Когда-то давным давно в "Компьютерре" была статья про именования поисковых серверов Яндекса. Назывались они по буквам старорусского алфавита: az, buki, vedi, glagol и т.п. С тех пор прошло много времени, и русских букв перестало хватать. Тогда в ход пошёл армянский алфавит. Но и его хватило ненадолго. Кроме того, мы открывали новые проекты, технологии и всё такое. Например, для почтовых серверов в ход пошли марки мыла и других моющих средств (fairy, tide, dosya и др.) :) Но самая "странная" система наименования применяется для серверов, на которых крутятся портальные проекты: от Маркета до Сферы. Для них используются заклинания из широко известной в узких кругах RPG системы AD&D. Тем, кто играл в Heroes of Might and Magic эти названия будут знакомы. Первыми были fireball и icestorm. Нагрузка росла, сервера ставились, новых заклинаний тоже добавлялось: speed, pray, wildwind, deathbolt и другие. Через некоторое время понадобилось выделить одну управляющую машину, на которой работают вспомогательные вещи а-ля админ-интерфейсы и многое другое. Так как этот сервер управляет многими другими, то для него в качестве названия выбрали не заклинание, а профессию - shaman. Ну и "на сладкое" - одна из машин, на которой работает внутренний биллинг называется greed :)Василий Чекалкин, ведущий разработчик