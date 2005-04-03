Блог Яндекса
апрель 2005
Есть миллиард!
3 апреля 2005, 15:24
В марте Яндекс показал своим пользователям более миллиарда страниц. Заметьте, что в это число не входят еще четверть миллиарда страниц, показанных посетителям сайтов на Народе. То есть это только Яндекс и все его службы. Спасибо Диме Фельману за напоминание про это достижение.Илья Сегалович, директор по технологиям
Счётчик новых писем на yandex.ru
9 апреля 2005, 19:13
Вы, наверное, знаете, что на главной странице Яндекса можно включить счётчик новых писем в вашем почтовом ящике на Яндекс.Почте? Не знаете? Вот здесь, в самом верху - "Показывать индикатор новых писем". Этот же счётчик, кстати, выводится и в Яндекс.Баре - надстройке к браузеру Internet Explorer. Так вот, с недавних пор счётчик выводит только количество сообщений в папке "Входящие". Действительно, зачем знать, сколько нового спама пришло в папку "Спам"?Роман Иванов, менеджер проектов
«Пост номер один»
19 апреля 2005, 16:15
Пост номер один – это очень ответственно (если кто помнит, в советское время так назывался караул у Мавзолея). Этим постом мы начинаем публиковать записки Яндекса, или, на современном языке, корпоративный блог. В прошлом году в Яндексе стало так много сотрудников, что все перестали ежедневно встречаться друг с другом в коридорах. Тогда для обмена информацией мы стали использовать внутренний сервер. Через полгода, посмотрев записи, мы решили, что часть их может быть интересна не только нам, но и нашим друзьям, партнерам, пользователям и клиентам. Поэтому с сегодняшнего дня мы открываем блог для внешнего доступа. Можно считать, что таким образом мы отмечаем 5-летие создания нашей компании. В блоге не будет официальных реляций пресс-службы — сообщения пишут сотрудники Яндекса, каждый в своем неповторимом стиле. И последнее. Вы можете написать комментарий по любой теме, затронутой в нашем блоге — авторы постов будут благодарны за ваши отзывы. Если же ваш отзыв касается работы определённого сервиса — лучше воспользоваться обратной связью соответствующего сервиса Яндекса.Елена Колмановская, главный редактор
Про имена.
21 апреля 2005, 11:50
Когда-то давным давно в "Компьютерре" была статья про именования поисковых серверов Яндекса. Назывались они по буквам старорусского алфавита: az, buki, vedi, glagol и т.п. С тех пор прошло много времени, и русских букв перестало хватать. Тогда в ход пошёл армянский алфавит. Но и его хватило ненадолго. Кроме того, мы открывали новые проекты, технологии и всё такое. Например, для почтовых серверов в ход пошли марки мыла и других моющих средств (fairy, tide, dosya и др.) :) Но самая "странная" система наименования применяется для серверов, на которых крутятся портальные проекты: от Маркета до Сферы. Для них используются заклинания из широко известной в узких кругах RPG системы AD&D. Тем, кто играл в Heroes of Might and Magic эти названия будут знакомы. Первыми были fireball и icestorm. Нагрузка росла, сервера ставились, новых заклинаний тоже добавлялось: speed, pray, wildwind, deathbolt и другие. Через некоторое время понадобилось выделить одну управляющую машину, на которой работают вспомогательные вещи а-ля админ-интерфейсы и многое другое. Так как этот сервер управляет многими другими, то для него в качестве названия выбрали не заклинание, а профессию - shaman. Ну и "на сладкое" - одна из машин, на которой работает внутренний биллинг называется greed :)Василий Чекалкин, ведущий разработчик