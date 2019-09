Знаете ли вы, что в Яндексе есть простой текстовый файлик, с программой-скриптом на языке Perl, который может по праву носить звание самого заслуженного скрипта в Рунете. Имя ему - report.phtml. 1. Он срабатывает почти 14 миллионов раз в сутки. 2. Первая версия, судя по репозиторию CVS, появилась, как минимум 22 декабря 1997 года, а в реальности, по-видимому, еще раньше. 3. Номер текущей версии: 2259! Вот его первый коммит, судя по нашему репозиторию: Revision 1.1, Mon Dec 22 15:24:52 1997 UTC (7 years, 2 months ago) by tejblum Branch: MAIN CVS Tags: debug_report, MM_ATTRS_INDEXING Configuration files (now only report.phtml) for Yandex Web А это – последний: Revision 1.2259, Tue Feb 22 17:15:11 2005 UTC (67 minutes, 3 seconds ago) by dma Branch: MAIN CVS Tags: HEAD Changes since 1.2258: +1 -1 lines Diff to previous 1.2258 (colored) Fixed "action" parameter in direct form. Empty parameter is NOT a good idea!Илья Сегалович, директор по технологиям