На каждой странице результатов поиска по блогам и форумам теперь можно видеть ссылку на RSS-поток с результатами поиска по данному запросу. Это означает, что появился простой и удобный способ отслеживать сообщения по интересующей вас теме. Записи в RSS не сгруппированы по авторам, как в поиске, чтобы можно было видеть весь нужный поток целиком. Вы можете получить RSS в удобном для вас виде (сгруппированный по авторам или нет, с удалением дубликатов или нет и т.д.) — для этого достаточно в URL с результатами поиска заменить “search.xml” на “search.rss”, оставив параметры неизменными.Александр Садовский, менеджер поисковых проектов