Вот еще история про русский язык. Тоже с семинаров Яндекса. Но теперь про омоформы. Со школы все помнят омонимы — разные слова, которые звучат и пишутся одинаково. Например, «рысь» (животное и способ бега), «свет» (электромагнитное излучение и мир вообще) и т.п. В более широком смысле под омонимией понимают также омофоны, омографы и омоформы. Что такое омофоны, омографы оставляю желающим найти самостоятельно, а омоформы — это «слова, совпадающие в своём звучании лишь в отдельных формах» (цитата по БСЭ). Вот красивый пример, где в одно слово «склеиваются» 4 разных слова. Это слово — «метал». Во-первых, это — одна из форм глагола «метать» (что делал? «метал»). Во-вторых, это — одна из форм существительного «меч» (ед. ч. «меч», мн. ч. «мечи» = «метать» (что делай? «мечи»)). В-третьих, это — одна из форм существительного «метан» (химическое соединение, CH4) («метан» = «мётан» (буквы «е» и «ё» в языке «склеиваются») = «метать» (каков? «мётан»)). Наконец, это — слово «металл», написанное с грамматической ошибкой. Поэтому четырежды подумайте, прежде чем составлять запрос. Неизвестно, куда вас заведет поиск = Алексей Амилющенко, главный аналитик отдела маркетинга