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июнь 2005
Про русский язык
23 июня 2005, 23:38
Уже давно-давно на семинарах/конференциях показываю слушателям красивый пример, демонстрирующий богатство русского языка. Подумал, что не совсем справедливо, что те, кто на семинарах не был и лингвистикой не увлекается, не в курсе. Яндекс, как известно, знаком с морфологией русского языка и умеет корректно склонять/спрягать слова (и искать вне зависимости от того, в какой форме задано слово). Обычно слово имеет не очень много словоформ, однако, есть слова, количество словоформ которых весьма впечатляет. Вот пример такого слова-монстра: глагол "извергать". У него - 166 форм. Из них 152 построены по современным грамматическим правилам. 14 форм - это формы типа "извергавшИЯ" или "извергавшАГО". Собственно, вот они: изверг, извергав, извергавшаго, извергавшагося, извергавшая, извергавшаяся, извергавшего, извергавшегося, извергавшее, извергавшееся, извергавшей, извергавшейся, извергавшем, извергавшемся, извергавшему, извергавшемуся, извергавшею, извергавшеюся, извергавши, извергавшие, извергавшиеся, извергавший, извергавшийся, извергавшим, извергавшими, извергавшимися, извергавшимся, извергавших, извергавшихся, извергавшия, извергавшияся, извергавшую, извергавшуюся, извергаем, извергаема, извергаемаго, извергаемая, извергаемо, извергаемого, извергаемое, извергаемой, извергаемом, извергаемому, извергаемою, извергаемую, извергаемы, извергаемые, извергаемый, извергаемым, извергаемыми, извергаемых, извергаемыя, извергает, извергаете, извергается, извергаешь, извергай, извергайте, извергал, извергала, извергалась, извергали, извергались, извергало, извергалось, извергался, извергать, извергаться, извергаю, извергают, извергаются, извергающаго, извергающагося, извергающая, извергающаяся, извергающего, извергающегося, извергающее, извергающееся, извергающей, извергающейся, извергающем, извергающемся, извергающему, извергающемуся, извергающею, извергающеюся, извергающие, извергающиеся, извергающий, извергающийся, извергающим, извергающими, извергающимися, извергающимся, извергающих, извергающихся, извергающия, извергающияся, извергающую, извергающуюся, извергая, извергла, извергли, извергло, извергнем, извергнет, извергнете, извергнешь, извергни, извергните, извергну, извергнув, извергнувшаго, извергнувшая, извергнувшего, извергнувшее, извергнувшей, извергнувшем, извергнувшему, извергнувшею, извергнувши, извергнувшие, извергнувший, извергнувшим, извергнувшими, извергнувших, извергнувшия, извергнувшую, извергнул, извергнут, извергнута, извергнутаго, извергнутая, извергнуто, извергнутого, извергнутое, извергнутой, извергнутом, извергнутому, извергнутою, извергнутую, извергнуты, извергнутые, извергнутый, извергнутым, извергнутыми, извергнутых, извергнутыя, извергнуть, извергшаго, извергшая, извергшего, извергшее, извергшей, извергшем, извергшему, извергшею, извергши, извергшие, извергший, извергшим, извергшими, извергших, извергшия, извергшую Алексей Амилющенко, главный аналитик отдела маркетинга
Ростов.WiFi
27 июня 2005, 18:41
На проекте Яндекс.WiFi появился новый город — Ростов-на-Дону. Рада засвидетельствовать, что ростовчане теперь тоже могут пользоваться бесплатным wifi в ресторане La Terrazza. Ура, товарищи!!!Эльвира Мухаметшина, руководитель службы Яндекс.WiFi
Про русский язык - 2
28 июня 2005, 23:46
Вот еще история про русский язык. Тоже с семинаров Яндекса. Но теперь про омоформы. Со школы все помнят омонимы — разные слова, которые звучат и пишутся одинаково. Например, «рысь» (животное и способ бега), «свет» (электромагнитное излучение и мир вообще) и т.п. В более широком смысле под омонимией понимают также омофоны, омографы и омоформы. Что такое омофоны, омографы оставляю желающим найти самостоятельно, а омоформы — это «слова, совпадающие в своём звучании лишь в отдельных формах» (цитата по БСЭ). Вот красивый пример, где в одно слово «склеиваются» 4 разных слова. Это слово — «метал». Во-первых, это — одна из форм глагола «метать» (что делал? «метал»). Во-вторых, это — одна из форм существительного «меч» (ед. ч. «меч», мн. ч. «мечи» = «метать» (что делай? «мечи»)). В-третьих, это — одна из форм существительного «метан» (химическое соединение, CH4) («метан» = «мётан» (буквы «е» и «ё» в языке «склеиваются») = «метать» (каков? «мётан»)). Наконец, это — слово «металл», написанное с грамматической ошибкой. Поэтому четырежды подумайте, прежде чем составлять запрос. Неизвестно, куда вас заведет поиск = Алексей Амилющенко, главный аналитик отдела маркетинга