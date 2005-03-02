Яндекс был первой или одной из первых поисковых систем, которая пришла к концепции параллельных поисков. Есть основной поиск — по вебу, и есть специализированные источники, которые дополняют ответ на запрос пользователя. Результаты поиска по наиболее крупным источникам, если в них найден хоть один ответ, показываются рядом со ссылками из веба (справа — одна картинка и ссылка на остальные, а также ответ Маркета). Ответ остальных источников может показываться сверху или снизу результатов поиска, если он оказался достаточно релевантным — так работают Новости, Энциклопедии, Каталог и Маркет. Решение с параллельными поисками, найденное Яндексом несколько лет назад, оказалось успешным, и сейчас к нему начали приходить крупные зарубежные поисковые системы, интегрирующие в свой веб-поиск ответы с новостями, товарами и картинками. Только среди крупных параллельных поисков Яндекса можно назвать Каталог, Новости, Маркет, Энциклопедии, Картинки, а есть еще множество более мелких или специализированных источников, таких как Карты или Погода, ссылки на которые появляются только по релевантным запросам. За видимой частью параллельных поисков есть ненавязчивые интерфейсные подсказки, которые помогают пользователям находить нужное. Вот о них и хочется рассказать.В линейке «табов» (ссылок под поисковой строкой) есть список основных параллельных поисков, на которые всегда можно переключиться после поиска в вебе.Если вы зададите запрос и обратите внимание на цвет «табов», то обнаружите, что некоторые из них показываются серым цветом, другие — черным. Это не случайность, серый цвет в интерфейсных решениях традиционно означает «элемент недоступен», и так показываются источники, которые по запросу не нашли ни одного релевантного сообщения (новости, сайта в каталоге, товара на Маркете и т.д.). Кликнув на одном из «черных» табов, вы переместитесь на страницу с результатами поиска по выбранному источнику. Если ссылка серая — кликать тоже можно, просто вероятность, что параллельный поиск даст хороший ответ на запрос, существенно меньше.Ссылки на табах на главной странице Яндекса — это не только ссылки, но и кнопки. Как это? Очень просто: достаточно ввести в поисковой строке запрос и кликнуть на названии соответствующей службы, чтобы поиск шел в ней, а не по вебу. Таким образом, вам необязательно переходить на страницу службы, а затем делать поиск, если можно это сделать в один клик.Если результаты поиска по источнику были сочтены релевантными, и показаны рядом со ссылками из веба, рядом с названием источника (будь-то «Новости» или «Энциклопедии») в скобках пишется количество найденных результатов. Это полезно, когда хочется примерно оценить, как много результатов будет на параллельном источнике и стоит ли туда кликать. Параллельные источники — это очень удобно, всегда можно начинать с поиска по вебу, а если есть хороший ответ в другом месте, Яндекс его обязательно покажет. Если он понравится вам больше, чем информация, которая есть в вебе, вы всегда сможете переключиться на специализированный поиск и решать вашу задачу с его помощью. Удачного поиска!Александр Садовский, руководитель отдела веб-поиска