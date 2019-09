Многие сотрудники Яндекса пользуются в качестве основного браузера программой Mozilla Firefox. В мире этим браузером по сайтам ходят до 20% пользователей, в России пока меньше, однако со временем эта цифра растёт. Я хочу рассказать, какие есть расширения и дополнения для Firefox, позволяющие облегчить взаимодействие с сервисами Яндекса. Обратите внимание, практически все они разработаны не в Яндексе, и мы не несём ответственности за их работоспособность Хотите знать, что за сайт вы посещаете? Yandex Cy -- расширение, позволяющее для каждого посещаемого сайта посмотреть значение CY (индекса цитирования), а также категорию, позицию и описание сайта в Каталоге Яндекса.Yandex Search -- расширение, позволяющее, выделив текст на странице, щёлкнуть правой кнопкой и поискать этот текст любой из девяти поисковых служб Яндекса (поиск по вебу, поиск по блогам, Маркет, Энциклопедии, Карты, Картинки, Новости, Каталог, Лингво).Большую часть этих поисковых служб также можно добавить в поисковую строку Firefox. Хорошая подборка поисковых плагинов доступна на yafirefox.narod.ru.Вероятно, не все знают, что можно искать даже из адресной строки Firefox. Подробно про это в приложении к сервисам Яндекса рассказано на yafirefox.narod.ru/bookmark.html.Более того, искать выделенное слово можно даже при помощи специальной закладки. Подробнее про это можно прочитать в помощи Яндекса (выбирайте вариант для Netscape).Ещё один вариант поиска выделенного слова: можно заменить Google на Yandex в контекстном меню (пункт меню Search Web for "выделенное слово"). Для этого наберите в адресной строке Firefox адрес about:config и нажмите Enter. В поле filter наберите "search.defaulturl" (без кавычек) и снова нажмите Enter. Щёлкнув два раза на строке defaulturl, вставьте туда вот такую строку: http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Что это я только про поиск? У Яндекса есть ещё и почта. При помощи расширения WebMailCompose можно настроить Firefox так, чтобы при нажатии на любую ссылку на написание писем, встречающуюся на веб-страницах, открывалось окно создания письма на Яндекс.Почте. Чтобы этого добиться, зайдите в настройки расширения. На вкладке "General" установите галочку "Left click", из выпадающего списка выберите "other". На вкладке "WebMail Services" уберите все галочки, кроме "Enable Other", в строчку рядом впишите: http://mail.yandex.ru/compose?to=^T&subject=^S&body=^M&cc=^C&bcc=^B Счастливого сёрфинга!Роман Иванов, менеджер проектов