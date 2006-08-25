Запуск нового сервиса или какой-нибудь фичи на существующем не остается незамеченным. И PR, и менеджеры, и сами разработчики с удовольствием рассказывают об этом всем. Однако, когда запускаются новые версии веб-серверов, модулей к веб-серверам, шаблонизаторов, парсеров, метчеров, то разработчики делают все возможное, чтобы никто ни о чем не догадался. И даже отмечая запуск, на вопросы "А что вы такое запустили? А что это такое?" обычно отвечают: "Не знаете - значит, работает". Так, мало кто внутри Яндекса знал, что одновременно с сервисом Адреса запускали новую версию собственного модуля к собственному веб-сервису. Модуля, который работает почти во всех сервисах, построенных на связке xml + xsl. Из-за увеличения объема данных, ежедневно импортируемых в Телепрограмму, их предварительная обработка с помощью xsl стала невозможна. Не получается распарсить больше 200М данных DOM(ом). На днях перешли на SAX шаблонизатор - stx. Начался процесс замены perl(овых) шаблонизаторов у ряда проектов. Не потому, что они плохо работают. Просто на старых стало неудобно разрабатывать. Не так давно экcперимент был поставлен на Яндекс.Паспорте. Вроде никто не заметил :) Надежда Строганкова, руководитель отдела разработки интерфейсов