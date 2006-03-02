Блог Яндекса
март 2006
Новые лица в Яндексе - создатели сервиса "Новости в лицах"
2 марта 2006, 19:40
Недавно в Яндекс перешла работать команда специалистов из компании «Интегрум», разработавших технологию выделения имен (людей, компаний и других объектов) из русских текстов. При этом Яндекс приобрел у Интегрума права на технологию вместе с исходными кодами программ. Сотрудничество с отделом лингвистических разработок Интегрума мы начали еще в 2005 году при создании Яндекс.Новостей в лицах – рейтинга наиболее популярных персон, автоматически составленного на основе сообщений СМИ. Разработчики этой группы известны экспериментальными сервисами Intergrum.Labs «Сегодня в лицах» и «Кто? Где? Когда?», они же являются авторами проекта с открытым кодом Автоматическая Обработка Текста, а вместе с Яндексом участвовали в создании Национального корпуса русского языка. Константин Кузнецов, генеральный директор компании «Интегрум», сказал по этому поводу: «Компания Интегрум выражает удовлетворение от сотрудничества с компанией Яндекс. Мы рады, что широкая аудитория пользователей Яндекса сможет воспользоваться технологиями, которые были доступны только корпоративным клиентам компании Интегрум». Яндекс уже давно не только «поиск слов», но и товары на Маркете, адреса на Картах, фильмы на Афише. Новая технология поможет нам обогатить Яндекс, сделать его чуточку умнее и чуточку полезнее, поможет точнее выявлять (обрабатывать, понимать) предмет интереса пользователей. Мы будем рады видеть в своих рядах интересные команды и авторские коллективы и готовы приобретать права на разработки и исходный код.Илья Сегалович, директор по технологиям
О больших и маленьких
20 марта 2006, 14:00
Мы этого не хотели. И не планировали. Мы хотели как лучше. А вышло — одновременно. Одновременно с первой неделей жизни большого Яндекса в своем новом большом доме свои рабочие места в (пока) небольшом новом офисе в Одессе заняли первые сотрудники компании «Яндекс.Украина». Наш новый небольшой дом пока кажется пустым и не очень обжитым, но мы твердо знаем, что очень быстро из него вырастем. И хотя тут пока нет таблички «Яндекс» (она изготавливается) и сотрудники еще только учатся делать клиентам счастье, вам уже скажут «Яндекс.Украина, добрый день!», если вы позвоните. А если зайдете в гости — предложат хороший кофе для вас и не менее хороший wi-fi — для вашего ноутбука. P.S. Первым сотрудником Яндекса, позвонившим нам, стал Аркадий Волож. Сергей Петренко, директор компании Яндекс.Украина
Поиск по блогам
22 марта 2006, 18:42
Сегодня запустили долгожданный проект — Поиск по блогам. И я вспомнил, как однажды вечером, в компании со своей девушкой, решал тест-шараду про расшифровку сокращений букв и цифр. Конечно, за ответом на сложные вопросы мы полезли в Яндекс. Было немного стыдно, ощущали себя читерами. Но уже на следующее утро вопросы из этого теста взлетели в списке "горячих" на первые позиции (да ещё в количестве нескольких штук). Стало понятно, что интернет-общественность тоже не на шутку озадачена расшифровкой. Я сразу почувствовал, что мы не одни такие, а что может быть приятней .-) Вот только было жалко, что тогда я не мог показать этот список своей девушке, ведь проект был на стадии разработки. Теперь же и она, и любой другой человек может получить удовольствие от наблюдения за общественными интересами. Сергей Бережной, разработчик интерфейсов
Яндекс.Паспорт: новые возможности к сезону отпусков
23 марта 2006, 19:23
Тает снег... Совсем недолго осталось до лета. Под яркими лучами весеннего солнца Яндекс.Паспорт расцвел новыми возможностями и, как и прежде, готов украсить жизнь своих пользователей: благодаря появлению цветного индикатора, процедура заведения паролей на Яндексе превратилась в увлекательное действо. Вы вводите пароль, и индикатор показывает, достаточно ли надежно придуманное вами сочетание букв и символов. Кроме того, в результате успешной регистрации на Яндексе, вы можете распечатать данные, которые пригодятся для восстановления доступа к логину, если вдруг вы все-таки забудете свой надежный пароль :)Галина Короленко, менеджер проектов
Поиск в регионе в два клика
27 марта 2006, 19:33
В расширенном поиске незадолго до Нового года появилась возможность указать регион сайтов, которыми требуется ограничить поиск. Не стало неожиданностью, что большинство пользователей, работающих с геоселектором, указывает свой регион (откуда они выходят в интернет). Поэтому для геоселектора на расширенном поиске мы сделали подсказку вида "Пример: [город пользователя] или [страна пользователя]", при клике на которую название региона подставляется в строку геоселектора. Теперь большинство пользователей могут искать в регионе, даже не набирая его название — всего в два клика! Анна Кудрявцева, разработчик интерфейсов
Подожди. Подожди... Давай споем что-нибудь.
28 марта 2006, 13:03
— Добрый день, Яндекс, Екатерина. — Алло, алло! Это Яндекс? — Да, я слушаю вас. — Добрый день, я вот у вас регистрируюсь… И что-то не получается у меня… — Подскажите, пожалуйста, где вы регистрируетесь? — Я? В Ташкенте. Екатерина Жукова, секретарь
Что за окном?
31 марта 2006, 02:03
На главной странице Яндекса появилась текущая погода. Если у вас нет термометра или просто не хочется вставать из-за компьютера, наберите www.yandex.ru — и узнаете, сколько сейчас градусов. А если сидите далеко от окна, Яндекс подскажет, светит на улице солнце или идет дождь :)Дмитрий Фельман, менеджер портала
Пиктограммы сайтов
31 марта 2006, 17:19
Сайты — как люди, у каждого есть свое лицо. Друзей хочется узнавать издалека и встречать с распростертыми объятьями, а не педантично читать их имя и фамилию (URL сайта). Теперь у пользователей Яндекса появилась такая возможность. Многие сайты имеют пиктограммы (favicon), рассказывающие лаконичным языком графики о назначении сайта или повторяющие логотип. Мы провели эксперимент — около 2% случайно отобранных пользователей видели «иконки» в результатах поиска. Полученные отзывы говорят о том, что пользователям понравилось новое решение — хорошие пиктограммы узнаются быстрее, чем можно прочесть заголовок найденного документа или его URL. Теперь возможность оценить решение появилась у всех желающих. Зайдя в настройки поиска, взведите галочку напротив строки «показывать пиктограммы сайтов на первой странице результатов поиска» и нажмите кнопку «Сохранить и вернуться к поиску». Готово! Теперь на первой странице результатов вы будете видеть пиктограммы тех сайтов, у которых они есть. Понравилось? Хочется предложить что-то еще? Напишите комментарий!Александр Моисеев, разработчик интерфейсов