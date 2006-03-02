Сегодня запустили долгожданный проект — Поиск по блогам. И я вспомнил, как однажды вечером, в компании со своей девушкой, решал тест-шараду про расшифровку сокращений букв и цифр. Конечно, за ответом на сложные вопросы мы полезли в Яндекс. Было немного стыдно, ощущали себя читерами. Но уже на следующее утро вопросы из этого теста взлетели в списке "горячих" на первые позиции (да ещё в количестве нескольких штук). Стало понятно, что интернет-общественность тоже не на шутку озадачена расшифровкой. Я сразу почувствовал, что мы не одни такие, а что может быть приятней .-) Вот только было жалко, что тогда я не мог показать этот список своей девушке, ведь проект был на стадии разработки. Теперь же и она, и любой другой человек может получить удовольствие от наблюдения за общественными интересами. Сергей Бережной, разработчик интерфейсов