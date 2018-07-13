SLA в задачах Трекера

Соглашение об уровне предоставления услуги, SLA, Service Level Agreement — документ, который описывает договоренности между заказчиком какой-то услуги и ее поставщиком (этот инструмент пришел к нам из методологии ITIL). Главное, что всегда описывается в подобных документах, это сроки реакции на инциденты и запросы.

Для того чтобы можно было не просто зафиксировать эти условия, но и соблюдать их, мы сделали в Трекере возможность настроить SLA (будем пользоваться этой аббревиатурой) для очереди.

Посмотрим, как SLA выглядит в Трекере на примере задачи поддержки пользователей. Часто поддержка отслеживает SLA по времени первой реакции на обращение и по общему сроку решения.

После создания задачи начинают отсчёт два настроенных счетчика SLA: один на первую реакцию, а другой на решение. Это отображается сразу внутри задачи.

Если команда не отвечает или не решает задачу в настроенные сроки, уведомления уходят в соответствии с настройками SLA в очереди, также фиксируется нарушение SLA внутри задачи, которое видит вся команда.

Чтобы построить отчет, информацию по SLA можно выгрузить в любые удобные форматы XLS, XML, CSV.

Прежде чем приступать к настройкам, мы рекомендуем продумать и согласовать все условия:

Согласовать с вашими заказчиками и командой намерение внедрить SLA, объяснить ценность этого изменения в процессах Решить, как будет называться SLA, это название отобразиться в задаче (пример: Решение критичного инцидента) Договориться с командой, в соответствии с каким рабочим графиком вы планируете соблюдать данный SLA (пример: 24/7) Понять, к каким задачам необходимо применять этот SLA (пример: Задачи тип «Инцидент» и приоритет «Критичный») Понять, когда должен начинаться отсчет по SLA в задаче, что является условием старта отсчета (пример: Создана задача) Понять, когда должен завершаться отсчет по SLA в задаче, что будет условием остановки отсчета (пример: Перевод задачи в статус «Закрыт») Определиться, есть ли необходимость временной остановки отсчета по SLA, что будет является условием паузы для отсчета (пример: нахождение в статусе «Нужна информация») Установить, какой срок выполнения по SLA в рабочих часах для вас является максимальным (пример: 48 рабочих часов) Определиться, есть ли необходимость в предупреждении по задаче до наступления максимального срока выполнения (пример: 40 рабочих часов) Кому и каким образом вы хотели бы направлять уведомления о наступлении срока предупреждения и наступлении срока выполнения по задаче (пример: почта, Ивану Иванову) Договориться о том, по каким отметкам на показателях вы будете понимать, что соблюдаете SLA и что будете делать в случае нарушения SLA (возможно, договориться о регулярных разборах таких ситуаций)

Настроить SLA можно в разделе Администрирование очереди.

Читайте больше о настройках SLA в Помощи.

Желаем больше довольных заказчиков и зеленых SLA!