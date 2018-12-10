Коннект, Трекер, Почта для домена

Яндекс.Коннект — это сервисы Яндекса для командной работы в облаке: Трекер, Почта для домена, мессенджер Ямб, Диск для организаций, Вики. 

Подробнее о Коннекте и Трекере.

Markdown в Формах и новое в работе с Трекером и Вики
22 августа, 15:26

Вы давно просили нас добавить в Формы возможность форматировать текст: создавать заголовки и списки, выделять текст курсивом или полужирным, вставлять ссылки и т. д. Теперь это можно сделать с помощью Markdown-разметки.

Добавьте Формам индивидуальности
11 июля, 14:40

Мы старались сделать внешний вид форм максимально нейтральным, но все равно иногда их дизайн плохо гармонировал с оформлением остальных страниц сайта. Чтобы это больше не было препятствием, мы подготовили несколько вариантов оформления форм с разными цветами шрифтов, кнопок и фона.

Мы отменили плату за Трекер для команд до пяти человек
2 июля, 22:35

Выстраивать процессы важно не только в корпорации на тысячу сотрудников, но и при работе над маленьким проектом или стартапом. Для мини-команд прозрачная коммуникация даже важнее: четкое разделение ответственности и очевидные дедлайны помогут не терять время и силы на пути к большим целям.

Новое в Трекере: заметки на досках
10 декабря 2018, 14:54

В Яндекс.Трекере теперь можно добавлять заметки на доску задач.

Уведомления и новости на верхней панели Трекера
20 ноября 2018, 14:48

Новые оповещения и отображение логотипа организации.

Как с помощью Трекера организовать массовый найм сотрудников
25 октября 2018, 11:22

Яндекс.Лицей — проект обучения школьников из разных регионов России и СНГ основам программирования. В срок провести набор большого количества учителей для проекта команде помог Яндекс.Трекер.

Доски задач в Трекере: создаем и настраиваем по-новому
23 октября 2018, 13:07

Итогом нашего очередного спринта стали изменения в работе с досками задач — инструментом визуализации рабочего процесса.

Трекер + Календарь = быстрое создание встреч по задачам
16 октября 2018, 12:00

В Трекере появилась возможность быстро и просто создавать встречи в Календаре для обсуждения задач.

Трекер для управления целями
12 октября 2018, 11:59

Яндекс.Трекер помогает решать не только ежедневные рабочие вопросы. С ним можно ставить, отслеживать и анализировать стратегические задачи, или цели.

Всё агентство — в одном Трекере
5 октября 2018, 11:30

Email Soldiers — агентство автоматизированного маркетинга. Основатель агентства Иван Ильин рассказывает, как организована работа с Яндекс.Трекером.

Согласование командировок в Трекере
2 октября 2018, 11:19

Один из рабочих процессов, которые упрощает Трекер — документооборот в компании. Вместо длинных переписок с множеством адресатов или беготни по кабинетам можно согласовать все документы в Трекере, не вставая со стула.

Выбор больше и проще: новые шаблоны очередей в Трекере
27 сентября 2018, 16:44

Недавно мы выпустили новые шаблоны очередей, а теперь обновили и страницу создания очереди. На ней теперь есть описания и рецепты для каждого типа бизнес-процесса.

Трекер помогает в работе HR-отдела
21 сентября 2018, 18:11

В Яндексе больше восьми тысяч сотрудников в пятнадцати городах России. Каждый день HR-отдел должен оформить десятки новых сотрудников, увольнений, отпусков. Есть еще больничные, командировки, декреты и смены должностей. Как справляться с гигантским объемом информации HR-отделу помогает Яндекс.Трекер, рассказала руководитель группы кадрового учета Ксения Пирогова.

Как команда 12Storeez работает в Яндекс.Трекере
20 сентября 2018, 12:35

Мы часто ссылаемся на опыт Яндекса  вТрекере. Сегодня мы хотим рассказать о том, как Трекером пользуются другие организации. Мы поговорили с Евгением Николаевым, техническим директором компании 12storeez.

Немного нового в Agile, удобные шаблоны очередей и другие новости Трекера
13 сентября 2018, 19:16

Мы упростили создание досок Agile, сделали карточки более информативными, добавили новые шаблоны для очередей и несколько опций для фильтрации переписок и SLA.

Трекер.Кастомизированные графики и фильтр по заголовкам в SLA
3 сентября 2018, 11:00

Мы продолжаем развивать SLA и добавили две новые функции: кастомизация графиков работы; отдельные почтовые заголовки.

Макросы — автоматизация процессов в Трекере
27 августа 2018, 15:23

В Яндекс.Трекере появилась возможность ускорить работу с задачами. Это макросы, и они автоматизируют процессы. С их помощью можно создавать быстрые и грамотные ответы, используя заготовки, и обновлять поля за пару кликов, экономя время на рутинных операциях.

Напомнил себе, напомни товарищу!
10 августа 2018, 15:47

В Трекере появилась возможность отправлять напоминания по задаче не только себе, но и коллегам. Напоминайте себе и  коллегам о приближающемся дедлайне, важных этапах процесса или сторонних событиях.  

Яндекс.Формы для всех
1 августа 2018, 13:33

Формы — инструмент для создания опросов, форм регистраций, анкет, голосований и сбора информации.

Трекер+репозитории=удобство
16 июля 2018, 16:33

Теперь в Трекере появилась возможность отслеживать все коммиты по задачам в GitHub и BitBucket. Если вы ведете свою разработку в этих системах, то просто добавьте ссылку на них и авторизационные данные в настройках Трекера и внутри ваших задач появятся ссылки на коммиты, в которых упоминается номер задачи.