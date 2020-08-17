Коннект, Трекер, Почта для домена

Яндекс.Коннект — это сервисы Яндекса для командной работы: Трекер, Почта для домена, мессенджер Чаты, Диск для организаций, Вики.
Подробнее о Коннекте и Трекере.
Яндекс.Коннект — это сервисы Яндекса для командной работы: Трекер, Почта для домена, мессенджер Чаты, Диск для организаций, Вики.
Подробнее о Коннекте и Трекере.
Журнал Маркета помогает читателям выбирать товары: разбираться в категориях, ценах и вдумчиво совершать покупки. Статьи в Журнал пишут эксперты и сами покупатели, а редакция следит, чтобы они были полезными, достоверными и легко читались.
Ольга Шаповалова, руководитель группы координаторов, рассказала, как всю работу редакции перенесли в Трекер, благодаря чему средний срок обработки статьи сократился в четыре раза, а база авторов выросла почти втрое.
Мы поговорили с Севой Ашкинадзе — руководителем службы поддержки сервисов для организаций в Яндексе и узнали, в чем удобство службы поддержки в Трекере и как ее настроить.
Продолжаем писать о том, как организовать рабочие процессы в Трекере. В этот раз мы поговорили с Александрой Трушкиной, продакт-менеджером Трекера. Она рассказала, как настроены продуктовые процессы команды, какие инструменты помогают эффективно работать и с чего начать работу в Трекере продакт-менеджеру.
Команда Трекера, как и весь Яндекс, работает в Трекере — это не секрет. Мы взяли интервью у Игоря Лепёшкина, руководителя нашей команды разработки. Игорь рассказал, как настроены процессы команды в Трекере, какие инструменты он ценит больше всего и как эффективно настроить Трекер для разработки.
У каждой компании есть регулярные задачи, о которых нужно всегда помнить — например, ежемесячное выставление счетов, составление отчётов, регулярные проверки оборудования или просто заказ канцелярских принадлежностей.
Теперь вы можете создать триггер-формулу и заполнить поля для расчёта оценки сразу на странице фильтра. Рассказываем, как использовать новые возможности для настройки системы скоринга в Трекере.
У каждой компании есть мессенджер, в котором сотрудники обсуждают рабочие вопросы. Мы решили сделать ваше рабочее общение проще и удобнее.
В Трекере хранится много полезной информации: список целей и задач, история обсуждений, принятые решения и многое другое. Чтобы вам было проще делиться этой информацией с коллегами, мы добавили в Трекер режим «Только чтение».
Вы давно просили нас добавить в Формы возможность форматировать текст: создавать заголовки и списки, выделять текст курсивом или полужирным, вставлять ссылки и т. д. Теперь это можно сделать с помощью Markdown-разметки.
Мы старались сделать внешний вид форм максимально нейтральным, но все равно иногда их дизайн плохо гармонировал с оформлением остальных страниц сайта. Чтобы это больше не было препятствием, мы подготовили несколько вариантов оформления форм с разными цветами шрифтов, кнопок и фона.
Выстраивать процессы важно не только в корпорации на тысячу сотрудников, но и при работе над маленьким проектом или стартапом. Чтобы поддержать маленькие проекты, мы отменили плату за Трекер для команд до пяти человек.
В Яндекс.Трекере теперь можно добавлять заметки на доску задач. Пояснения, рекомендации, напоминания — любые комментарии закрепляются в верхней части колонок и видны всем участникам рабочего процесса.
Любой пользователь Трекера может быть автором, исполнителем и наблюдателем многих задач. Обо всех изменениях в них он получает электронные письма. Чтобы в этом потоке не осталось без внимания самое главное, мы добавили оповещения в интерфейс Трекера.
Яндекс.Лицей — проект обучения школьников из разных регионов России и СНГ основам программирования. В срок провести набор большого количества учителей для проекта команде помог Яндекс.Трекер.
Итогом нашего очередного спринта стали изменения в работе с досками задач — инструментом визуализации рабочего процесса. Раньше требовалось создать фильтр задач, а уже потом приступать к «сборке» доски вручную. Мы упростили этот процесс и добавили типы досок с популярными настройками.
Продолжаем работать над оптимизацией Трекера, чтобы вам было легче планировать и обсуждать свою работу. Представляем новую функцию — быстрое создание встреч по задачам.
Яндекс.Трекер помогает решать не только ежедневные рабочие вопросы. С ним можно ставить, отслеживать и анализировать стратегические задачи, или цели.
Email Soldiers — агентство автоматизированного маркетинга. Основатель агентства Иван Ильин рассказывает, как организована работа с Яндекс.Трекером.
Один из рабочих процессов, которые упрощает Трекер — документооборот в компании. Вместо длинных переписок с множеством адресатов или беготни по кабинетам можно согласовать все документы в Трекере, не вставая со стула.
Недавно мы выпустили новые шаблоны очередей, а теперь обновили и страницу создания очереди. На ней теперь есть описания и рецепты для каждого типа бизнес-процесса.