Коннект, Трекер, Почта для домена

Яндекс.Коннект — это сервисы Яндекса для командной работы в облаке: Трекер, Почта для домена, мессенджер Ямб, Диск для организаций, Вики.
Подробнее о Коннекте и Трекере.
Яндекс.Коннект — это сервисы Яндекса для командной работы в облаке: Трекер, Почта для домена, мессенджер Ямб, Диск для организаций, Вики.
Подробнее о Коннекте и Трекере.
Вы давно просили нас добавить в Формы возможность форматировать текст: создавать заголовки и списки, выделять текст курсивом или полужирным, вставлять ссылки и т. д. Теперь это можно сделать с помощью Markdown-разметки.
Мы старались сделать внешний вид форм максимально нейтральным, но все равно иногда их дизайн плохо гармонировал с оформлением остальных страниц сайта. Чтобы это больше не было препятствием, мы подготовили несколько вариантов оформления форм с разными цветами шрифтов, кнопок и фона.
Выстраивать процессы важно не только в корпорации на тысячу сотрудников, но и при работе над маленьким проектом или стартапом. Для мини-команд прозрачная коммуникация даже важнее: четкое разделение ответственности и очевидные дедлайны помогут не терять время и силы на пути к большим целям.
В Яндекс.Трекере теперь можно добавлять заметки на доску задач.
Новые оповещения и отображение логотипа организации.
Яндекс.Лицей — проект обучения школьников из разных регионов России и СНГ основам программирования. В срок провести набор большого количества учителей для проекта команде помог Яндекс.Трекер.
Итогом нашего очередного спринта стали изменения в работе с досками задач — инструментом визуализации рабочего процесса.
В Трекере появилась возможность быстро и просто создавать встречи в Календаре для обсуждения задач.
Яндекс.Трекер помогает решать не только ежедневные рабочие вопросы. С ним можно ставить, отслеживать и анализировать стратегические задачи, или цели.
Email Soldiers — агентство автоматизированного маркетинга. Основатель агентства Иван Ильин рассказывает, как организована работа с Яндекс.Трекером.
Один из рабочих процессов, которые упрощает Трекер — документооборот в компании. Вместо длинных переписок с множеством адресатов или беготни по кабинетам можно согласовать все документы в Трекере, не вставая со стула.
Недавно мы выпустили новые шаблоны очередей, а теперь обновили и страницу создания очереди. На ней теперь есть описания и рецепты для каждого типа бизнес-процесса.
В Яндексе больше восьми тысяч сотрудников в пятнадцати городах России. Каждый день HR-отдел должен оформить десятки новых сотрудников, увольнений, отпусков. Есть еще больничные, командировки, декреты и смены должностей. Как справляться с гигантским объемом информации HR-отделу помогает Яндекс.Трекер, рассказала руководитель группы кадрового учета Ксения Пирогова.
Мы часто ссылаемся на опыт Яндекса вТрекере. Сегодня мы хотим рассказать о том, как Трекером пользуются другие организации. Мы поговорили с Евгением Николаевым, техническим директором компании 12storeez.
Мы упростили создание досок Agile, сделали карточки более информативными, добавили новые шаблоны для очередей и несколько опций для фильтрации переписок и SLA.
Мы продолжаем развивать SLA и добавили две новые функции: кастомизация графиков работы; отдельные почтовые заголовки.
В Яндекс.Трекере появилась возможность ускорить работу с задачами. Это макросы, и они автоматизируют процессы. С их помощью можно создавать быстрые и грамотные ответы, используя заготовки, и обновлять поля за пару кликов, экономя время на рутинных операциях.
В Трекере появилась возможность отправлять напоминания по задаче не только себе, но и коллегам. Напоминайте себе и коллегам о приближающемся дедлайне, важных этапах процесса или сторонних событиях.
Формы — инструмент для создания опросов, форм регистраций, анкет, голосований и сбора информации.
Теперь в Трекере появилась возможность отслеживать все коммиты по задачам в GitHub и BitBucket. Если вы ведете свою разработку в этих системах, то просто добавьте ссылку на них и авторизационные данные в настройках Трекера и внутри ваших задач появятся ссылки на коммиты, в которых упоминается номер задачи.