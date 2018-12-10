Коннект, Трекер, Почта для домена

Выстраивать процессы важно не только в корпорации на тысячу сотрудников, но и при работе над маленьким проектом или стартапом. Для мини-команд прозрачная коммуникация даже важнее: четкое разделение ответственности и очевидные дедлайны помогут не терять время и силы на пути к большим целям.