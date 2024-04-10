Премия Алисы: победители весеннего этапа

Объявляем победителей весенней премии Алисы в 2024 году и начинаем голосование разработчиков за выбор лучшего навыка по мнению сообщества Яндекс Диалогов.

Лучшими навыками этой весны стали:

Первое место в категории «Полезные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Здоровая разминка

Первое место в категории «Развлекательные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Волшебник Гарри

Поздравляем победителей!

Теперь расскажем про выбор лучшего навыка по мнению сообщества.





Как проголосовать за лучший навык

Для голосования нужно подписаться на рекламные и сервисные рассылки от Яндекс Диалогов. Сделать это можно на странице настроек в консоли Диалогов:

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Всем подписчикам на почту придет письмо со ссылкой на закрытую форму голосования. К участию принимаются только почты, с которых были созданы и опубликованы навыки в Яндекс Диалогах.

Голосование пройдет с 11 по 21 апреля 2024 года. К голосованию будут приглашены подписавшиеся до 11 апреля 2024. Голосующим предстоит выбрать, кто из номинантов весеннего этапа премии Алисы больше заслуживает приз.

Желаем удачи номинантам!

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