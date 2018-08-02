Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Чаты в Яндексе для всех сайтов

Теперь Чаты в Поиске становятся доступны для всех. 

Так, уже сейчас сайты, использующие чат-платформы JivositeTalk-MeVerboxBitrix, могут добавить кнопку «Чат с компанией», которая будет показываться рядом со сниппетом главной страницы сайта и в Каталоге навыков Алисы. Для этого необходимо просто ввести идентификатор чата сайта в настройках платформы Яндекс.Диалоги. Подробная инструкция по настройке размещена в нашей Помощи.

Кроме того, мы открыли API, через который другие чат-платформы смогут подключать своих клиентов к Поиску Яндекса. Если ваш чат-оператор ещё не поддержал интеграцию с Диалогами, обязательно сообщите ему о такой возможности.

Это ещё один шаг на пути к большой цели — сделать общение с качественными ресурсами максимально доступным.

Ещё на шаг ближе к общению
Команда Яндекса

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3 комментария
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fletcherlind
11 декабря 2018, 13:43
Изучили Яндекс Чаты для бизнеса и поделились своим опытом использования и интеграции :) Будет полезно прочитать всем, кто еще сомневается в нужности их установки.
kovka-istra
5 февраля, 22:11
Возможность подключения своего кода для чатов закрыта совсем? Или будет возможность подключить свой самописный?
Елена Першина
6 февраля, 10:15
kovka-istra,
если вы чат-платформа, то свой код можете подключить через API.   Если вы просто сами с нуля писали код, то пока такой возможности нет. 