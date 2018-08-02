Чаты в Яндексе для всех сайтов

Теперь Чаты в Поиске становятся доступны для всех.

Так, уже сейчас сайты, использующие чат-платформы Jivosite, Talk-Me, Verbox, Bitrix, могут добавить кнопку «Чат с компанией», которая будет показываться рядом со сниппетом главной страницы сайта и в Каталоге навыков Алисы. Для этого необходимо просто ввести идентификатор чата сайта в настройках платформы Яндекс.Диалоги. Подробная инструкция по настройке размещена в нашей Помощи.

Кроме того, мы открыли API, через который другие чат-платформы смогут подключать своих клиентов к Поиску Яндекса. Если ваш чат-оператор ещё не поддержал интеграцию с Диалогами, обязательно сообщите ему о такой возможности.

Это ещё один шаг на пути к большой цели — сделать общение с качественными ресурсами максимально доступным.

Ещё на шаг ближе к общению

Команда Яндекса

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