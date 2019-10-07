Дайджест по голосовым помощникам №1

Две недели назад мы решили ввести новую рубрику: новостной дайджест по голосовым помощникам. Каждый желающий может предложить новость, которую он нашел или опубликовал сам на других ресурсах, и если она окажется интересной, мы расскажем о ней вам.



Итак, наш первый дайджест получился таким:

«Связка аккаунтов» от Антона Моисеева

Инструкция по связке аккаунтов Алисы и Яндекс.Паспорт без своего OAuth2-сервера



«Алиса приобретает навык» от Михаила Захаров

В статье идет речь идёт о голосовых интерфейсах в целом (Voice User Interface — VUI). Описывается процесс создания приложения (навыка) на платформе Node.js для голосового помощника Алисы, который получает данные из стороннего API, и передаёт их пользователям Алисы.

«Node.js библиотека для формирования ответов в навыках Яндекс Алисы» от Виталия Потапова

В статье рассказывается как в Node.js в компактной форме записывать ответ, разделять данные на текст и голос, добавлять паузы, звуки и аудио-эффекты, увеличивать вариативность ответов и вставлять кнопки-подсказки.



«Принципы проектирования диалоговых систем» от Ивана Голубева

В статье приводится чек-лист по созданию удобного легкого диалогового приложения. С помощью указанных принципов голосовой навык будет более удобным для конечного пользователя.

Немного откровений от Анны Савинковой, 2-х кратной победительницы Премии Алисы.

Анна расскажет, как появилась идея ее хитового навыка «Цитадель», его внутренняя логика и устройство. Расскажет про ошибки, с которыми она столкнулась и как рекламировать свое голосовое приложение.

И еще пост от разработчика, пожелавшего остаться анонимным:

«Разработка навыков под Алису для начинающих»

Большой лонгрид, где разбираются основные аспекты, касающиеся разработки навыка, написания сценария и пары лайфхаков по улучшению UX-а для начинающих.



Так же сегодня в 20:00 пройдет бесплатный вебинар от Дениса Пешехонова, фриланс-разработчика, одного из победителей премии Алисы.

Он будет рассказывать про особенности разработки умного голосового приложения на языке C#.

Выпуски дайджеста будут продолжаться, не забывайте присылать интересные материалы нам сюда :)

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