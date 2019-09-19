Диалоги начинают выпускать ежемесячный дайджест новостей в мире разработке голосовых помощников

Дайджест будет публиковаться в этом блоге и нашем чате разработчиков раз в месяц, а наполнять его интересным контентом сможете вы сами!
Мы видим, что в чате разработчиков, идёт постоянный обмен опытом, знаниями и полезными ссылками. Причем ежедневно там бывает так много полезных новостей, что отслеживать их через чат стало просто не удобно. Поэтому мы решили раз в месяц выпускать дайджест интересных и полезных материалов для разработчиков навыков: ссылки на GitHub c примерами наработок, разбор кейсов от разработчиков, новости в мире голосовых помощников и многое другое.
Для того чтобы у каждого разработчика навыков была возможность громко заявить о своей разработке или обзоре, мы открыли специальную форму. Присылайте через неё ссылки на ваши материалы, и все самое полезное и интересное мы постараемся включить в наш дайджест. Если же вы просто нашли интересную новость о голосовых приложения — также присылайте её в форму, чтобы мы точно не пропустили её в нашем обзоре. Давайте вместе сделаем удобный инструмент, позволяющий нам обмениваться опытом и всегда быть в курсе.
Наш дайджест, конечно, будет в первую очередь ориентирован на разработку под Алису, но мы будем рады рассказывать и о новостях, полезных для разработчиков навыков сразу на всех платформах.
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