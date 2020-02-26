Дайджест по голосовым помощникам №2

Вот и новый дайджест про голосовых помощников.



В рамках такой подборки, мы собираем статьи с других ресурсов про голосовых ассистентов. В них описываются особенности VoUI, который стоит учитывать при создании навыка, а разработчики делятся своим опытом и наблюдениями.



Если вы автор статьи, или просто прочитали что-то интересное и хотите поделиться со всеми, сделать это можно в этой форме!

Присылайте материалы, а мы их опубликуем в следующем дайджесте.



Итак, несколько новостей от Виталия Потапова «Allice cloud proxy»

Развертывание своего прокси-навыка на Яндекс.Облаке, чтобы тестировать другие навыки прямо в приложениях с Алисой

И сервис для отладки навыков без публикации в каталоге

Работает через веб-интерфейс в браузере и специальный навык «Инструменты разработчика»

Гранкин Степан расскажет про создание B2B-навыка Алисы

История разработки прототипа B2B-навыка. особенностью которого является взаимодействие с закрытой инфраструктурой компании. В статье приводится пример, какие облачные сервисы можно использовать для более-менее сложного навыка

Небольшая подборка от Михаила Захарова Алиса в стране Битрикс

Как создать навык Алисы используя Yandex Cloud Functions, который отправляет сообщения (т.н. лиды) в CRM Битрикс24.

И Алиса помнит все

Как создавать навык на Node.js, выполнять код на Yndex Cloud Functions, и сохранять состояния приложения в Firebase Cloud Firestore.

А еще с нами поделился впечатлениями один из участников Симферопольского Хакатона

1 февраля в Симферополе прошёл хакатон по разработке навыков для Алисы. Организовало его совершенно самостоятельно местное сообщество фронтенд-разработчиков, а разместил офис Яндекса.

Выпуски дайджеста будут продолжаться, не забывайте присылать интересные материалы нам сюда :)

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