Дайджест по голосовым помощникам №2

Вот и новый дайджест про голосовых помощников.
В рамках такой подборки, мы собираем статьи с других ресурсов про голосовых ассистентов. В них описываются особенности VoUI, который стоит учитывать при создании навыка, а разработчики делятся своим опытом и наблюдениями.
Если вы автор статьи, или просто прочитали что-то интересное и хотите поделиться со всеми, сделать это можно в этой форме!
Присылайте материалы, а мы их опубликуем в следующем дайджесте.
Итак, несколько новостей от Виталия Потапова «Allice cloud proxy»
Развертывание своего прокси-навыка на Яндекс.Облаке, чтобы тестировать другие навыки прямо в приложениях с Алисой
И сервис для отладки навыков без публикации в каталоге
Работает через веб-интерфейс в браузере и специальный навык «Инструменты разработчика»
Гранкин Степан расскажет про создание B2B-навыка Алисы
История разработки прототипа B2B-навыка. особенностью которого является взаимодействие с закрытой инфраструктурой компании. В статье приводится пример, какие облачные сервисы можно использовать для более-менее сложного навыка
Небольшая подборка от Михаила Захарова Алиса в стране Битрикс
Как создать навык Алисы используя Yandex Cloud Functions, который отправляет сообщения (т.н. лиды) в CRM Битрикс24.
Как создавать навык на Node.js, выполнять код на Yndex Cloud Functions, и сохранять состояния приложения в Firebase Cloud Firestore.
А еще с нами поделился впечатлениями один из участников Симферопольского Хакатона
1 февраля в Симферополе прошёл хакатон по разработке навыков для Алисы. Организовало его совершенно самостоятельно местное сообщество фронтенд-разработчиков, а разместил офис Яндекса.
Выпуски дайджеста будут продолжаться, не забывайте присылать интересные материалы нам сюда :)
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