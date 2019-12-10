Мониторинг — новый раздел консоли разработчика для эффективной поддержки навыков умного дома

Эти вопросы возникают, пожалуй, у каждого разработчика навыков Алисы. Как отслеживать работу своего продукта после успешного тестирования и публикации? Как оценить качество его работы, чтобы избежать блокировки?

Решить эти задачи поможет новый раздел консоли разработчика — Мониторинг. Теперь эта вкладка доступна на странице каждого навыка. Она содержит в себе следующие данные:

количество запросов от платформы умного дома Яндекса до платформы провайдера;

количество и тип ошибок при обработке запросов;

количество ошибок обновления списка устройств, которые могут появиться как из-за некорректного описания устройства, так и ошибок в протоколе ответа;

тайминг ответов платформы разработчика навыка на запросы со стороны умного дома.

Разработчики могут выбирать:

период отображения данных. Доступны временные отрезки вплоть до полугода, по умолчанию — одни сутки;

интерфейсы, с которых команды отправлялись в навык — поисковое приложение, Алиса, консоль разработчика;

типы запросов, для которых нужно отразить статистику.

Доступ к этой информации поможет оперативно выявлять проблемные места навыков, обеспечивать их качественную поддержку. Полное описание раздела смотрите в документации.

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