Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Номинанты на осеннюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для осенней премии Алисы.

  1. Мой сахар
  2. Война Мафиози
  3. Весёлые данетки
  4. Охота на Вампуса
  5. Информация о еде
  6. Приключения волшебников
  7. Счет моей игры
  8. Игра Банк
  9. Поступи правильно
  10. Новости про коронавирус
  11. Вопрос и наказание
  12. Финкульт мания
  13. Загадка Ребекки
  14. Тайная пещера
  15. Калькулятор процентов и валют
  16. Тяжелее легче
  17. Монстрик Тоша
  18. Угадай сказку
  19. Найди цифру❕
  20. Таймер Помодоро


Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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