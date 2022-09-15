Номинанты на осеннюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для осенней премии Алисы.
- Мой сахар
- Война Мафиози
- Весёлые данетки
- Охота на Вампуса
- Информация о еде
- Приключения волшебников
- Счет моей игры
- Игра Банк
- Поступи правильно
- Новости про коронавирус
- Вопрос и наказание
- Финкульт мания
- Загадка Ребекки
- Тайная пещера
- Калькулятор процентов и валют
- Тяжелее легче
- Монстрик Тоша
- Угадай сказку
- Найди цифру❕
- Таймер Помодоро
Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов.
Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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