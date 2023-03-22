Номинанты на весеннюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для весенней премии Алисы.
Категория «Полезные навыки»
- Табата тренер
- Приехал в Петербург
- INITA Go
- Тренажер ударений
- Почтовый помощник
- Идеи для рисования
- Бес паники
- Тест знаний 1С
- Виртуальный дневник
- Колонка посвети
Категория «Игровые навыки»
- Море приключений
- Война мафиози
- Heavy Metal Rock
- Игра Голос
- Шахматы с Интеллектом
- Путешествие по Татарстану
- Викторина про телепередачи
- Древняя Греция
- Крутой троллинг
- Полянка чудес
Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов.
Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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