Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Номинанты на весеннюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для весенней премии Алисы.

Категория «Полезные навыки»

  1.  Табата тренер
  2.  Приехал в Петербург
  3.  INITA Go
  4.  Тренажер ударений
  5.  Почтовый помощник
  6.  Идеи для рисования
  7.  Бес паники
  8.  Тест знаний 1С
  9.  Виртуальный дневник
  10.  Колонка посвети

Категория «Игровые навыки»

  1.  Море приключений
  2.  Война мафиози
  3.  Heavy Metal Rock
  4.  Игра Голос
  5.  Шахматы с Интеллектом
  6.  Путешествие по Татарстану
  7.  Викторина про телепередачи
  8.  Древняя Греция
  9.  Крутой троллинг
  10.  Полянка чудес

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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