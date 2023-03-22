Номинанты на весеннюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для весенней премии Алисы.

Категория «Полезные навыки»

Категория «Игровые навыки»

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов.

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.

Ждём ваши новые навыки!

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