Новая функциональность для умного дома – встроенные датчики!

Теперь в умном доме появился новый тип умений — properties. C их помощью можно сообщать данные с датчиков, встроенных в устройство.
Датчики показывают состояние окружающей обстановки. На данный момент они не участвуют в голосовом управлении.
Платформа умного дома не ограничивает провайдеров в выборе встроенных датчиков для устройств, поэтому у пользователя могут появиться устройства с нестандартной связкой — device_type:property. К примеру, у телевизора может быть встроенный датчик «влажность».
Сейчас доступны датчики с числовыми показаниями, которые должны быть обязательно опрашиваемыми (параметр retrievable: true).
Для них доступны следующие показатели для оценки окружающей обстановки:
- влажность (humidity)
- температура (temperature)
- уровень углекислого газа (co2_level)
- уровень воды (water_level)
- потребление тока (amperage)
- текущее напряжение (voltage)
- потребляемая мощность (power)
Количество функций и типы датчиков будут расширяться — следите за новостями!
Всю информацию о текущем обновлении можно найти в официальной документации для разработчиков.
Команда Умного Дома!