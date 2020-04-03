Новая функциональность для умного дома – встроенные датчики!

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Теперь в умном доме появился новый тип умений — properties. C их помощью можно сообщать данные с датчиков, встроенных в устройство.

Датчики показывают состояние окружающей обстановки. На данный момент они не участвуют в голосовом управлении.

Платформа умного дома не ограничивает провайдеров в выборе встроенных датчиков для устройств, поэтому у пользователя могут появиться устройства с нестандартной связкой — device_type:property. К примеру, у телевизора может быть встроенный датчик «влажность».

Сейчас доступны датчики с числовыми показаниями, которые должны быть обязательно опрашиваемыми (параметр retrievable: true).

Для них доступны следующие показатели для оценки окружающей обстановки:

влажность (humidity)

температура (temperature)

уровень углекислого газа (co2_level)

уровень воды (water_level)

потребление тока (amperage)

текущее напряжение (voltage)

потребляемая мощность (power)

Количество функций и типы датчиков будут расширяться — следите за новостями!

Всю информацию о текущем обновлении можно найти в официальной документации для разработчиков.

Команда Умного Дома!