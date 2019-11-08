Новые умения Алисы для устройств умного дома

25 числа у нас был пост про поддержку новых устройств для Умного дома. Теперь мы обновили умения Алисы для умного дома.

С помощью умения Range появилась возможность управлять влажностью устройства: добавлена новая функция humidity .

devices.capabilities.range

Примеры команд для управления умением:

Также было добавлено несколько функций в умение Toggle:



devices.capabilities.toggle



Подсветка (backlight)

Для включения и выключения подсветки в различных устройствах, где она не является основной функцией: чайниках, розетках, телевизорах и прочих.



Примеры команд для управления умением:



Блокировка управления / детский режим (controls_locked)

Иногда требуется заблокировать управление устройства или включить детский режим. Теперь можно легко это сделать, используя новую функцию.

Примеры команд для управления умением:



Ионизация (ionization)

Ваш кондиционер или увлажнитель поддерживает ионизацию воздуха? Теперь этой функцией можно управлять с помощью умного дома Яндекса!



Примеры команд для управления умением:

Вращение (oscilation)

Добавлена возможность управлять включением вращения вентилятора или любого другого устройства с подобной функцией.



Примеры команд для управления умением:

Поддержание тепла (keep_warm)

Умные чайники уже далеко не редкость, а вот достаточно популярная функция поддержания температуры была недоступна пользователям. Теперь можно управлять и этим!



Примеры команд для управления умением:

Команда Умного Дома!