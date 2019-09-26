Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Новые возможности Кабинета оператора чатов

Мы постоянно работаем над Кабинетом оператора и стараемся сделать его интерфейс более удобным для вашего бизнеса.  Недавно мы добавили новые функции:

Автораспределение

Автораспределение  —  это настройка, которая распределяет чаты между наименее загруженными операторами. Это делает нагрузку на операторов более равномерной и не дает новым сообщениям скапливаться в разделе Очередь. По умолчанию данная опция включена и доступна только администраторам. Подробнее о настройках автораспределения читайте в документации.

Подробная информация о чате и клиенте

Теперь в Кабинете оператора вы можете прямо в списке чатов посмотреть подробную информацию о каждом клиенте и чате: 

  • Город — откуда поступило сообщение в чат. 
  • Канал перехода в чат — откуда написал клиент.
  • Имена операторов, которые работают или когда-то работали с чатом.
  • Ответ сотрудника — через какое время оператор ответил на первое сообщение клиента в чате.
  • Длительность — продолжительность диалога.

Также данные о чате и клиенте вы можете найти в блоке Информация (справа от каждого чата). Кроме того, появилась возможность добавить телефон, имя и email клиента, обратившегося в чат.

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