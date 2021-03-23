Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Новый формат контента в утреннем шоу Алисы: истории от навыков

Теперь навыки смогут отправлять короткий регулярный контент в утреннее шоу Алисы.

Чтобы услышать историю в шоу, пользователь должен зайти в мобильное приложение Яндекса и выбрать в настройках шоу в разделе Навыки те, от которых хотел бы получать обновления.

Если на момент запуска шоу у навыка есть новая история, которую пользователь еще не слышал, она будет рассказана вместе с другими интересующими его темами (например, музыкой или новостями).

Ключевые особенности:

·       Участвовать в утреннем шоу могут все навыки общего типа.

·       Пользователь услышит конкретную историю от навыка только один раз.

·       Если у навыка несколько актуальных историй, пользователю будет рассказана самая свежая.

·       В утреннее шоу не попадут истории старше семи дней.

·       Разработчик навыка сможет указать дату, до которой история актуальна.

·       Длительность истории не должна превышать одной минуты.

Чтобы подключить навык к утреннему шоу Алисы, оставьте заявку через форму:


А теперь — подробнее о работе функциональности.

Пример запроса:

{
  "meta": {
    "locale": "ru-RU",
    "timezone": "Europe/Moscow",
    "client_id": "none/none (none; none none)",
    "interfaces": {}
  },
  "session": {
    "message_id": 0,
    "session_id": "<UUID>",
    "skill_id": "SKILL_ID",
    "user_id": "USER_ID",
    "new": true,
    "application": {
      "application_id": "<APP_ID>"
    }
  },
  "request": {
    "type": "Show.Pull",
    "show_type": "MORNING"
  },
  "version": "1.0"
}

Формат запроса от Алисы похож на обычный запрос от Яндекс.Диалогов: он содержит состояния, поверхность запуска и другие важные параметры. В том числе user_id, что позволяет делать историю от навыка в шоу персональной.

Пример ответа:

{
  "response": {
    "show_item_meta": {
      "content_id": "2870a69a-0eaa-43c0-8900-8afa7c36c127",
      "title": "story title",
      "title_tts": "story title tts",
      "publication_date": "2020-12-03T10:39:32.195044179Z",
      "expiration_date": "2020-12-03T10:59:32.195044179Z"
    },
    "text": "story text",
    "tts": "story tts"
  },
  "version": "1.0"
}

Формат ответа похож на обычный ответ навыка платформе Диалогов, но есть несколько отличий:

  • Обновление пользовательского состояния в ответе игнорируется
  • Кнопки и картинки не отображаются
  • Появляется дополнительный обязательный элемент ответа — show_item_meta

Состав элемента show_item_meta:

ПолеОписаниеОбязательный
content_id

Уникальный идентификатор истории. Формат UUID предпочтителен, но не обязателен

Да

titleЗаголовок истории для экрана. Если указан — то на экране покажется title с прописной буквы, перенос строки, textНет
title_tts

Заголовок истории с голосовой разметкой, если указан — то история в шоу будет составлена из title_tts < пауза 200 мс > text_tts

Нет
publication_dateУказывает на свежесть записи. Алиса игнорирует элементы старше семи дней. Строка в формате ISO 8601 в UTC, 

YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ

Да
expiration_dateУказывает на время, до которого запись актуальна. Алиса не добавит в шоу элемент с expiration_date старше, чем время запуска шоу. Строка в формате ISO 8601 в UTC,
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ		Нет

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