Новый формат контента в утреннем шоу Алисы: истории от навыков

Теперь навыки смогут отправлять короткий регулярный контент в утреннее шоу Алисы.
Чтобы услышать историю в шоу, пользователь должен зайти в мобильное приложение Яндекса и выбрать в настройках шоу в разделе Навыки те, от которых хотел бы получать обновления.
Если на момент запуска шоу у навыка есть новая история, которую пользователь еще не слышал, она будет рассказана вместе с другими интересующими его темами (например, музыкой или новостями).
Ключевые особенности:
· Участвовать в утреннем шоу могут все навыки общего типа.
· Пользователь услышит конкретную историю от навыка только один раз.
· Если у навыка несколько актуальных историй, пользователю будет рассказана самая свежая.
· В утреннее шоу не попадут истории старше семи дней.
· Разработчик навыка сможет указать дату, до которой история актуальна.
· Длительность истории не должна превышать одной минуты.
Чтобы подключить навык к утреннему шоу Алисы, оставьте заявку через форму:
А теперь — подробнее о работе функциональности.
Пример запроса:
{ "meta": { "locale": "ru-RU", "timezone": "Europe/Moscow", "client_id": "none/none (none; none none)", "interfaces": {} }, "session": { "message_id": 0, "session_id": "<UUID>", "skill_id": "SKILL_ID", "user_id": "USER_ID", "new": true, "application": { "application_id": "<APP_ID>" } }, "request": { "type": "Show.Pull", "show_type": "MORNING" }, "version": "1.0" }
Формат запроса от Алисы похож на обычный запрос от Яндекс.Диалогов: он содержит состояния, поверхность запуска и другие важные параметры. В том числе user_id, что позволяет делать историю от навыка в шоу персональной.
Пример ответа:
{ "response": { "show_item_meta": { "content_id": "2870a69a-0eaa-43c0-8900-8afa7c36c127", "title": "story title", "title_tts": "story title tts", "publication_date": "2020-12-03T10:39:32.195044179Z", "expiration_date": "2020-12-03T10:59:32.195044179Z" }, "text": "story text", "tts": "story tts" }, "version": "1.0" }
Формат ответа похож на обычный ответ навыка платформе Диалогов, но есть несколько отличий:
- Обновление пользовательского состояния в ответе игнорируется
- Кнопки и картинки не отображаются
- Появляется дополнительный обязательный элемент ответа — show_item_meta
Состав элемента show_item_meta:
|Поле
|Описание
|Обязательный
|content_id
Уникальный идентификатор истории. Формат UUID предпочтителен, но не обязателен
Да
|title
|Заголовок истории для экрана. Если указан — то на экране покажется title с прописной буквы, перенос строки, text
|Нет
|title_tts
Заголовок истории с голосовой разметкой, если указан — то история в шоу будет составлена из title_tts < пауза 200 мс > text_tts
|Нет
|publication_date
|Указывает на свежесть записи. Алиса игнорирует элементы старше семи дней. Строка в формате ISO 8601 в UTC,
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ
|Да
|expiration_date
|Указывает на время, до которого запись актуальна. Алиса не добавит в шоу элемент с expiration_date старше, чем время запуска шоу. Строка в формате ISO 8601 в UTC,
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ
|Нет
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