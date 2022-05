Новый формат контента в утреннем шоу Алисы: истории от навыков

Теперь навыки смогут отправлять короткий регулярный контент в утреннее шоу Алисы.

Чтобы услышать историю в шоу, пользователь должен зайти в мобильное приложение Яндекса и выбрать в настройках шоу в разделе Навыки те, от которых хотел бы получать обновления.

Если на момент запуска шоу у навыка есть новая история, которую пользователь еще не слышал, она будет рассказана вместе с другими интересующими его темами (например, музыкой или новостями).

Ключевые особенности:

· Участвовать в утреннем шоу могут все навыки общего типа.

· Пользователь услышит конкретную историю от навыка только один раз.

· Если у навыка несколько актуальных историй, пользователю будет рассказана самая свежая.

· В утреннее шоу не попадут истории старше семи дней.

· Разработчик навыка сможет указать дату, до которой история актуальна.

· Длительность истории не должна превышать одной минуты.

А теперь — подробнее о работе функциональности.

Пример запроса:

{ "meta": { "locale": "ru-RU", "timezone": "Europe/Moscow", "client_id": "none/none (none; none none)", "interfaces": {} }, "session": { "message_id": 0, "session_id": "<UUID>", "skill_id": "SKILL_ID", "user_id": "USER_ID", "new": true, "application": { "application_id": "<APP_ID>" } }, "request": { "type": "Show.Pull", "show_type": "MORNING" }, "version": "1.0" }

Формат запроса от Алисы похож на обычный запрос от Яндекс.Диалогов: он содержит состояния, поверхность запуска и другие важные параметры. В том числе user_id, что позволяет делать историю от навыка в шоу персональной.

Пример ответа:

{ "response": { "show_item_meta": { "content_id": "2870a69a-0eaa-43c0-8900-8afa7c36c127", "title": "story title", "title_tts": "story title tts", "publication_date": "2020-12-03T10:39:32.195044179Z", "expiration_date": "2020-12-03T10:59:32.195044179Z" }, "text": "story text", "tts": "story tts" }, "version": "1.0" }

Формат ответа похож на обычный ответ навыка платформе Диалогов, но есть несколько отличий:

Обновление пользовательского состояния в ответе игнорируется

Кнопки и картинки не отображаются

Появляется дополнительный обязательный элемент ответа — show_item_meta

Состав элемента show_item_meta: